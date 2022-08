Szabadidő-autósan magas üléspozícióból irányítható az Aygo X, a csupán fel-le állítható kormánnyal is könnyen beállítható a kényelmes helyzet. Az ülések oldaltartása jó, és az ülőlap is rendesen alátámasztja a combot. Eltalált a sportosan kis méretű kormány rásegítése is, pontos és közvetlen is, és nagyon jól átlátható az autó minden szeglete.

A 72 lóerős motor nem túl izmos, de nem kell nagy tömeget mozgatnia, így nem érződik fájóan lomhának az autó, és normális körülmények között a csupán három henger munkazaja sem zavaró, de kínzásra ez is elkezd kiabálni. Bár a CVT váltó nem tartozik a legélvezetesebb találmányok közé, mégis passzol ehhez az autóhoz. Pláne, hogy ez már nem az a CVT, aminek szánalmas vernyogásától mindenki megőrül, hanem a hat virtuális fokozatával egész jól álcázza magát hagyományos automatikus váltónak.

Futóműve felülmúlja a várakozásokat, ami valószínűleg a nagy kerekeknek is köszönhető, amelyek a kisebb gödrökön egyszerűen csak átlépnek, nem huppannak bele. A hangolása is jól sikerült, nem dülöngél, stabilan ott marad az íven, és az úthibákat is határozottan kezeli. Sőt, kifejezetten hitvány erdei úton is tisztességes tempót lehetett vele autózni halálfélelem és kisebb-nagyobb alkatrészek elvesztése nélkül. Fogyasztása vegyes, városi, autópályás, de leginkább országutas szakaszokkal tarkítva 5,1 liter lett bő 700 kilométer után.