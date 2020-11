A napjára sem emlékszem már, mikor vezettem utoljára szívómotoros, apró autót, így arra sem emlékeztem, hogy ez mennyire szórakoztató is lehet. Mindössze 932 kilogrammot nyom a Hyundai i10-es, amit az 1197 köbcentis motor érzésre egész dinamikusan mozgat. Igaz, ha a katalógust is megnézzük, ott már egész szomorú adatot, 12,6 másodpercet látunk a gyorsulás rubrikában, de ez ne tévesszen meg senkit, városi körülmények között, 50-70-es tempóig tényleg egész fürgén mozog az i10-es, de tény, hogy pörgetni kell a szívómotort.

Ötfokozatú kézi váltója átlagos darab, különösebb probléma nélkül működik, de a kiemelkedően jótól is messze van. Fékje a hátsó dobfékkel is korrekt, jól adagolható és a fékhatás is remek, igaz, nem is több tonnányi fémet kell lelassítaniuk. Az igazán nagy élmény vele a manőverezés, aránylag közvetlen kormánya 2,64-et fordul a végállások között, az apró autó fordulókörének sugara pedig 4,9 méter. Bár az autó feneke egész jól érezhető, a szép rajzú tolatókamera mégis sokat segít, hogy a legkisebb parkolóhelyre is le lehessen vele csapni.

Elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futóműve stabilan tartja az autót, élvezetesen lehet vele kanyarogni, a kisebb úthibák nem okoznak neki problémát, de talán az átlag kisautó felhasználónak lehetne valamivel kevésbé feszes is, ami még az utastér zajszintjének is jót tenne. Az i10-esben a vezetőtámogató rendszerek is hasznosak, jól működnek, kezdve az aktív sávtartótól egészen a pont megfelelően hisztis ütközésre figyelmeztető rendszerig.