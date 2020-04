A GS Line szint az utasteret legalább ennyire feldobja az alapmodellhez képest. Innentől kezdve jár a 7 colos középső érintőkijelző és a bőrkormány, a fémpedált pedig csak itt kapjuk meg, akárcsak a piros csíkos, kényelmes, de jól tartó üléseket.

A csökkentett magasság, sajnos érződik a hátsó sorban, ahol szokatlanul szűkös a fejtér. A megnövelt tengelytáv pozitív hatása ellenben nem érzéklehető, a magasabb felnőttek felejtsék el a hátsó sorban való kényelmes utazást.

Más a helyzet elöl, ahol jobban elférni a korábbinál. Alacsonyabbra kerültek az ülések, így 3 mm-t gyarapodott a fejtér, széles tartományban állítható a kormány, és már találunk középső könyöktámaszt is. A műszerfal könnyen leolvasható és kezelhető, bár a sok színes és fényes betét a minőségérzetet nem erősíti igazán – ettől függetlenül kellemes az összhatás.

Az érintőképernyő olyan, mint egy ujjlenyomat-adatbázis, de kezelése egyszerű, és külön öröm, hogy van fizikai hangerőszabályzó, valamint az, hogy kicsit lejjebb a fizikai klímapanel is megmaradt. A csomagtér mérete és használhatósága rendben van, szélesebb a korábbinál, sőt 24 literrel nőtt is annak térfogata: most 309 literes.