A Toyota / Lexus hibridjeiben mindig kicsit kiábrándító, amikor a csendes, elektromos üzem után egyszer csak beindul a benzinmotor és belekezd az egyhangú zümmögésbe. Na, az UX 300e-ben ez a pillanat sosem jön el, a csendes, és főként károsanyag-kibocsátás mentes autózást kínál, míg tart a nagyjából 300 kilométeres WLTP norma szerinti hatótáv. Meggyőző a megtorpanás nélküli, folyamatos gyorsulás is, ami a 204 lóerős teljesítménnyel nem tartozik a földöntúli kategóriába, sokkal inkább racionálisan döntés eredménye, de bőven lehet vele dinamikusan autózni, a 7,5 másodperces gyorsulás egész jó érték.

Ízlés szerint, öt fokozatban állítható a rekuperáció mértéke – magyarul a motorfék ereje – amivel kis gyakorlással akár egy pedállal is elközlekedhet, akinek ez tetszik. Kormányzása is könnyű, precíz, kiszámítható, és a kényelmes futómű is nagyon passzol ehhez a békés, stresszmentes világhoz, ami az elektromos UX belsejében várja a vezetőt, utasait.

Elektromosan állítható kormányának, ülésének köszönhetően könnyedén megtalálható benne a megfelelő vezető pozíció, ahonnan jól átlátható a karosszéria összes sarka, szeglete, parkolásnál pedig besegítenek a radarok és a kamera is. Ezen felül sokféle vezetőtámogató rendszer is megtalálható az autóban, így a holttérfigyelő, a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető és fékező rendszer, az adaptív sebességtartó automatika, az ütközést megelőző biztonsági rendszer, a sáv- és nyomtartó rendszer, közlekedési tábla felismerő mellett head up display is segít a biztonságos közlekedésben. És jól is működnek a rendszerek, idegesítő hiszti és indokolatlan fékezés nélkül teltek a tesztnapok.