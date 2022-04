Miután hosszú évek alatt a Toyota, és a Lexus márkanév szinte elválaszthatatlanul egybeforrt a hibridséggel – az eladott Lexusok 90 százaléka valamilyen hibrid hajtáslánccal kerül a vásárlóhoz – a Lexus előrukkolt egy teljesen elektromos modellel is. Az UX azonban egy meglévő Lexus-ra épült, abból faragtak az igényeknek megfelelő villanyautót, és az első, a tervezés első percétől elektromosnak álmodott modellig egészen mostanáig kellett várni. A Lexus RX előszériás példányait néhány napja már megnézhettük, beleülhettünk, megnyomkodhattuk, és a technikai részletekről is megtudtunk pár érdekességet.

Itt az első, teljesen elektromosnak készült Lexus, az RZ Itt az első, teljesen elektromosnak készült Lexus, az RZ 1 /26 lexus-rz-2022-01 Bár statikus bemutató, de itt most éppen mozog a Lexus RZ Fotó megosztása: 2 /26 lexus-rz-2022-02 Benőtt az orra lyuka, már nincs szükség óriási hűtőnyílásokra Fotó megosztása: 3 /26 lexus-rz-2022-03 Szabadidőautós forma, de mégis alacsony az RZ Fotó megosztása: 4 /26 lexus-rz-2022-04 Szabadidőautós forma, de mégis alacsony az RZ Fotó megosztása: 5 /26 lexus-rz-2022-05 Az RZ közeli rokona a hülye nevű Toyota bZ4X nek Fotó megosztása: 6 /26 lexus-rz-2022-06 Hátul összeér a lámpa fénycsíkja Fotó megosztása: 7 /26 lexus-rz-2022-07 Az akksicsomag a padlólemezbe került Fotó megosztása: 8 /26 lexus-rz-2022-08 A fényes, fekete műanyag az orron nem biztos, hogy szerencsés ötlet Fotó megosztása: 9 /26 lexus-rz-2022-09 150 kW-tal is tölthető egyenáramról Fotó megosztása: 10 /26 lexus-rz-2022-10 Elöl, hátul van motor az RZ-ben Fotó megosztása: 11 /26 lexus-rz-2022-11 Újságírók izgatottan fényképezik a kivetítőn látszó villámokat Fotó megosztása: 12 /26 lexus-rz-2022-12 Az egyik legmókásabb kilincs a Lexus NX-ben debütált Fotó megosztása: 13 /26 lexus-rz-2022-13 Jövőre jöhet ez az unortodox formájú kormány Fotó megosztása: 14 /26 lexus-rz-2022-14 A kormány felső íve nem takar ki így semmit a műszerfalból Fotó megosztása: 15 /26 lexus-rz-2022-16 14 colos monitor trónol a középkonzolon Fotó megosztása: 16 /26 lexus-rz-2022-17 A gombok is mások, mint amiket megszoktunk Fotó megosztása: 17 /26 lexus-rz-2022-18 Ennyit fordul a teljesen elektromos kormány Fotó megosztása: 18 /26 lexus-rz-2022-19 Az irányjelző kapcsolója is nagyon más Fotó megosztása: 19 /26 lexus-rz-2022-20 Mókás dolog a csokornyakkendő formájú kormányt markolászni Fotó megosztása: 20 /26 lexus-rz-2022-21 Ugye mennyivel unalmasabb egy igazi, kerek kormány? Fotó megosztása: 21 /26 lexus-rz-2022-22 Kellemes tapintású, igényes anyagok minden felé Fotó megosztása: 22 /26 lexus-rz-2022-23 A hátsó sor is csendes, komfortos Fotó megosztása: 23 /26 lexus-rz-2022-24 A padlóba integrálták a 400 voltos lítiumion akkumulátort Fotó megosztása: 24 /26 lexus-rz-2022-26 Apró rekesz a csomagtartónak, itt lehet tárolni a töltőkábeleket Fotó megosztása: 25 /26 lexus-rz-2022-27 Hopp, nincs sehol a kormányoszlop Fotó megosztása: 26 /26 lexus-rz-2022-28 Gombnyomásra lehet tejüveggé változtatni a panorámatetőt Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

4805 milliméteres hosszával, 1895 mm-es szélességével, 1635 mm-es magasságával az RZ-t valahová az NX és az RX közé lehet odailleszteni fejben. A 2850 milliméter tengelytávolságú, ránézésre szabadidőautós megjelenésű elektromos Lexus a kategóriában megszokottnál alacsonyabban hordja a hasát, amit valószínűleg a villanyautóknál különösen fontos alacsony légellenállás elérése magyarázhat.

Hasonló okból kapott az e-TNGA platformra épülő autó dupla tetőspoilert is, ami nagyon ismerős lehet a nemrég bemutatott, és a Vezess által már vezetett Toyota bZ4X-en láthatóhoz. Persze nem véletlen a hasonlóság, a két autó műszakilag igen közeli rokonnak számít. Az autó orrán alig látni szellőzőnyílást, a villanymotorok teljesen más hűtést igényelnek, mint a belsőégésűek, így a hűtőmaszk szinte teljesen eltűnt, befalazták. Ennek ellenére a Lexus-os stíluselemek – L-alakú nappalifény és az orsóalakú hűtőmaszk – azért megmaradtak az RZ-n is, bár a predator arcért kár, már egész megszoktuk. Így, műanyaggal bedeszkázva már kevésbé ütős.

Belső

Belsejében egyértelműen a csokornyakkendőre hasonlító kormány a legnagyobb királyság. Mondhatnánk, hogy persze, látunk már ilyet korábban, más márkáknál – többek között a Tesla-nál is, vagy legutóbb a Kia EV9 tanulmányautónál – de a Lexus megoldása azért különleges, mert nem csak egy levágott tetejű, használhatatlan kormányt tuszkoltak bele az autóba, hanem ez a rendszer valóban működőképes. A lényeg abban rejlik, hogy a japánok elengedték a mechanikus kapcsolatot a kormánykerék és a kerekek között, az autóban kormányoszlopot is hasztalan keresnénk, helyette elektronikus jelek utaznak csak a kormányzott kerekeket mozgató villanymotor és a kormánykerék között.

Persze az áttétel is változik, így városi parkolásnál, és autópályás előzésnél is használható marad a kormány, mindenféle dráma nélkül. Lehet aggódni, hogy mi van, ha lefagy a rendszer, vagy bármi más, váratlan probléma merül fel, de a kormányzást két, egymástól független, teljesértékű rendszer tartja felügyelete alatt, így elméletileg biztonságban van az RZ összes utasa. Mint a repülőgépeknél.

Ha komolyabban elmerülnél a steer by wire, vagyis a kormányoszlop nélküli, teljesen elektromos kormányzás technikai részleteiben, veszélyeiben, akkor ez a cikk pont neked szól:

Mivel az RZ önmagától képes beállni a parkolóhelyre is, így elméletben ilyenkor a teljesen elektromos kormányzás miatt az utastérben lévő kormánykeréknek nem is kéne a művelet közben forognia, de sajnos ezt a poént kihagyta a Lexus, biztonsági okokra hivatkozva. Valószínűleg igazuk van, mert tényleg zavaró lehet mozdulatlan kormány mögül megélni egy összetettebb parkolást.

Kipróbálni egyelőre csak álló helyzetben tudtuk a One Motion Grip névre hallgató rendszert – bár ilyenkor nem illik tekergetni a kormányt – de tényleg simán lehet, hogy ez így működik majd közúton is, hiszen átfogás nélkül lehet mindkét végpontig eltekerni a kormányt. Nagy kár, hogy az április 20-tól rendelhető modellből eleinte a hagyományos kormánnyal felszerelt változatok futnak majd be valamikor 2022 vége felé, a mókás kormányos változatokra kicsit tovább kell még várni.

Van még egy izgalmas részlet az új, elektromos Lexus belsejében, ez pedig az üvegtető. Bár panorámatetőt sokat láttunk már, de olyat, amelyik gombnyomára átlátszatlan tejüveggé válik, na olyannal eddig még nem igazán futhattunk össze széria autóban. Az RZ üvegteteje viszont ilyen, ami nem csak jópofa, hanem fizikai, helyigényes árnyékoló nélkül még a fejtérből sem vesz el hasznos millimétereket.

Megnézheted, hogy változik meg az üvegtető egyetlen gombnyomástól:

Az utastér fűtése is rejteget meglepetést, az alapáras, hatékony és takarékos hőszivattyús fűtés mellett az első utasok lábát hősugárzók is melegítik. Ez az autóba ülés pillanatától már meleget sugároz, az ülés- és kormányfűtéssel együtt javítva a téli villanyautózás komfortját. Jó hír, hogy az RZ is megkapta az NX-ben debütált, roppant komfortos és izgalmas elektronikus belső kilincset is és van 64 színű hangulatvilágítás, illetve igény szerint fénymintát is lehet vetíteni a belső kárpitra.

Technika

Váltakozóáramú szinkronmotorok hajtják az RZ-t, amiből kettő is van az autóban, az első 150, a hátsó 80 kW-os teljesítmény leadására képes, – ez 313 lóerős rendszerteljesítményt jelent – a motorok forgatónyomatéka pedig 435 Nm. Akkumulátorból nem került túl nagy az RZ-be, a Lexus mérnökei szerint nem feltétlenül bölcs dolog irgalmatlan méretű, és tömegű akkumulátorokat cipelni folyton. Szerintük a 71,4 kWh-ás lítiumion akkumulátor jelenti az optimumot, ez még nem túl nehéz, viszont ezzel még tartható lesz a 18 kWh / 100 kilométeres átlagfogyasztás. A Panasonic-kal közösen fejlesztett, a padlóba integrált akksicsomag viszont csak 355 voltos feszültségű, és 96 cellából áll, amivel az autó 400 kilométer feletti hatótávra lesz képes, és az ígéretek szerint 10 év után is megőrzi kapacitásának 90 százalékát.

Menetdinamikában sincs oka a panaszra az RZ-nek, az európai változat 5,6 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, és egészen 160 km/órás sebességig hajszolható. Menet közben ugyan még nem tudtuk kipróbálni az új, elektromos RZ-t, de a sajtóanyag szerint ez lesz a legcsendesebb Lexus, amit gyártottak. Az akksicsomag töltése egyenáramú gyorstöltőről 150 kW-os teljesítménnyel történhet, hagyományos AC oszlopról pedig 11kW a maximum, így töltőtől függően féltől 7 óráig terjedő töltési idővel lehet számolni.

Az új, teljesen elektromos hajtású Lexus már előrendelhető, az első autók pedig az év végére érkezhetnek meg a kereskedésekbe. 2023-ra 6000 darabos európai értékesítést tervez a gyár, és 2030-ig van időnk arra, hogy a Lexus mellé társított hibrid szót elfelejtsük és megtanuljuk helyette azt, hogy elektromos.