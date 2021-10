Még mielőtt beszállnánk az autóba már a külső kilincs megfogásakor érezni, hogy valami itt nem stimmel. A kilincset ugyanis nem kell rángatni, hanem a belső felületen lévő mikrokapcsoló nyitja az ajtót. Persze bent is hiába keresnénk a megszokott, húzni való kilincset, hanem az ajtó fogantyúján lévő apró fémfelület érintésével nyílik az ajtó zárja. Az elsőre felesleges hülyeségnek tűnő megoldásról használat közben rögvest kiderül, mennyire jópofa dolog és hogy egy olyan egyszerű mozdulatba is, mint amilyen az ajtónyitás, tud egy kis kellemes érzést csempészni. Mert míg bentről, a hagyományos ajtónyitásnál egy húzó mozdulattal kell a zárat nyitni, majd az ajtót eltolni magunktól, addig az NX-ben egy, folyamatos mozdulatsorral megoldható minden, a kilincs megnyomásától az ajtó nyitásig. Ki kell próbálni, tényleg klassz.

Ha valamiért elromlana a rendszer, biztos, ami biztos alapon mechanikusan is nyitható, ilyenkor nem finoman megnyomni, hanem kétszer meghúzni kell a kilincset és máris nyílik az ajtó. Az elektronikus módszerrel menet közben nem nyitható az ajtó, de megállás után, járó motor mellett is rá kell még nyomni a kis nyitott lakatra az ajtón kiszállás előtt. A kényelem mellett a biztonság is fontos volt amikor megálmodták az elektromos reteszelésű ajtót, amely így a holttérfigyelővel együttműködve nem engedi kinyitni az ajtót, ha bármilyen jármű – akár bicikli is – közeledik hátulról.

De nem az egyetlen látványos újítás a belsőben. A középkonzolra óriási, 14 colos képátmérőjű kijelző költözött, a gombok egy része eltűnt, a valódi, nyomkodható kapcsolók, gombok száma 78-ról 45-re csökkent, de ami maradt, az többé kevésbé logikus elrendezésű. Nagy szerencse, hogy a legfontosabb funkciók gombjait megmenekültek, így a klíma hőmérsékletállítója nem csak megmaradt, hanem egész izgalmas formát kapott, az üvegre tapasztott kerek izé formájában és a hangerőszabályzó is túlélte a leépítést, viszont a rettenetesen körülményes tapipad ment a levesbe. Nem kár érte.

A kijelzőn futó rendszer is nagy újításon esett át, sokkal kezelhetőbb, nagyobb tudású, mint amit a márkától eddig valaha láthattunk. Jó a kijelző felbontása, és a sebességgel sincs baj és egyes hangvezérlés funkciókat magyarul is megért. Az opciós Head up Display pedig maga a csoda, a szokásos funkciók mellett arra is képes, hogy a kormányon lévő gombok megérintésével azok funkcióját is kiteszi a szélvédőre. Ennek annyi haszna van, hogy vezetés közben nem kell levenni a tekintetet az útról, hogy lássuk, a kormányon épp melyik funkcióhoz tartozó gombot érintettük meg. A kilincshez hasonlóan ez is olyan funkció, amit élőben kell kipróbálni, hogy beleszeressen valaki.

Kárpitozásról, összeszerelésről nincs mit mondani, ez egy Lexus, ahol még a varrások is olyan egyenesek, mint a vonalzó. Minden a helyén, nem lötyög, nem zörög, és simogatni is kellemes minden felületet, annak, aki ebben leli örömét. A nagyobb karosszériában a tér is nagyobb, a hátsó sorban komfortos az utazás 190 centis magassággal is. Csomagtartója az elődénél 40 mm-rel hosszabb, így már 545 liternyi poggyász rámolható bele, a hátsó ülések ledöntésével pedig 1436 literre növelhető a hasznos tér. Az apró úti cuccoknak is van helyük, USB töltőpontból klasszikus és C-s is rendelkezésre áll, vicces, hogy a hagyományos előre került, feltételezik, hogy apunak, anyunak még régi cucca van, míg hátul, a fiatalok részén csak modern, C-s aljzat található.