Itt egy Lexus, ami nem hibrid. Első teljesen elektromos hajtású modellként érkezett a Lexus UX 300e a márka életébe. Már Magyarországon próbálhattuk ki a villanyos kompakt Lexust!

Röviden – Lexus UX 300e Mi ez? A Lexus első teljesen elektromos modellje a kompakt UX modellből megépítve, 305 kilométeres hatótávolsággal. Mit tud? Nem bőg fel benne a benzinmotor, csak a tökéletes, csendes utazást kínálja, igazi Lexus. Mibe kerül? 19,89 millió forint a kezdőár, három felszereltségi szintje van, 23-24 millió forint fölé konfigurálható. Kinek jó? Ingázóknak, városban autózóknak, akik tudják otthon tölteni és akik egy kényelmes, csendes, kompakt méretű SUV-ra vágynak.

A Lexus Nyugat-Európában és hazánkban is nagyjából egyet jelent a hibriddel, több mint 90 százalékban ilyen modelleket adnak el. Most pedig továbblépnek. Azt követően, hogy a Toyotával együtt felépítették a legmodernebb hibrid modellkínálatot, az elektromos autók piacán is megjelennek. Első teljesen elektromos modelljük a Lexus UX 300e, egy már meglévő típusra épülő elektromos kompakt crossover, mely a kínai piacon már tavaly megjelent, Magyarországra viszont csak most, 2022-ben érkezett meg. Mi pedig jól ki is próbáltuk egy gyors körön.

Ráadásul nem az UX 300e az egyetlen új zöld rendszámra is jogosult Lexus. Megjelent az első plug-in hibrid modell is, az új NX 450h+, amiről már tesztünk is készült. Az UX 300e-t viszont csak most láthattuk először testközelből. Némi késéssel érkezett a nemzetközi bemutatóhoz képest, de már itthon is rendelhető.

Külső Külsőre nem egyszerű megkülönböztetni az elektromos UX-et egy hibrid UX-től. Maga a rendszám persze feltűnő, de azon kívül csak a hátsó logó és a hátsó oldalajtókra került Electric felirat árulkodik. Ez az elektromos Lexus nem akar messziről elektromosnak tűnni, és ez meglehetősen szimpatikus. Teljesen hagyományos kompakt méretű szabadidő-autónak látszik, még a hűtőrácsa is funkcionális, persze messze nincs szüksége a technikának akkora hűtésre, mint amekkora a rács. Csinos részletei vannak, mint a LED-csíkkal összekötött hátsó lámpák, vagy az LC-ről származó kéttónusú, krómmal elválasztott tükrök, de még a Predator-száj is jól áll neki, ami elég nagy szó. Emellett nem hiányoznak a terepjárós hangulatot adó fényezetlen lökhárítóbetétek alul és a sárvédő-szélesítések oldalt sem. Érdekessé teszik a hátsó kilógó lámpák, ennyi különcség kell ma az autóiparban, nem lehet minden olyan simulékony, mint egy Golf. Az elektromos Lexus UX méretei az eddig ismert 250h-éval azonosak: 4495 mm hosszú, 1840 mm széles, 1540 mm magas.

Belső Lexusos hangulat fogad a tisztán elektromos UX-ben. Nincs semmi ordítóan más, csak az egyedi kárpitok, mint a műszerfal csinos kék, szövetnek tűnő, de valójában japán papírfajta, washiberakása. Minden egy kicsit olyan, mintha páréves típusban ülnénk, az elektromos modell még nem kapta meg a jelentősen új alkatrészeket, így például a nagyobb, 10,4 colos multimédiát is még a régi tapipaddal kell irányítanunk, ami ma már finoman szólva sem elfogadható megoldás, pláne nem prémiumvonalon. Anyaghasználat szempontjából az első próbakörön semmi ördögtől való nem nézett velem szembe. Jó minőségű a bőr, amit az illatok is igazolnak, finom tapintásúak és elég puha tömésűek az ülések. Kimondottan alacsonyan lehet benne ülni, annak ellenére, hogy crossover. Ülhetünk magasan is, de ha a sportosabb pózt szeretjük, akkor a UX 300e-ben nem lesz gond a beállítás. A kormányoszlop és az első ülések is elektromosan mozognak, állítható az ülőlap dőlésszöge, az ülések oldaltartása pedig elég határozott. Alapból szövetborításúak az ülései, de elektromosan állíthatóak, ahogy a kormányoszlop is. 7 colos a multimédia kijelzője, de van aktív hangkioltó rendszer is a fedélzeten. Kétzónás automata klímát is mindenképpen kap a modell, a hifirendszer elég átlagos, 6 hangszórós és digitális rádióvételre is alkalmas. A második, Prestige felszereltségi szinten fűthető és szellőztethető első ülések járnak, valamint fűthető kormány, intelligens, bankkártya méretű kártyakulcs, vezeték nélküli telefontöltő és parkolókamera is. Elektromos mozgatású csomagtérajtó csak a Luxury szinttől érhető el, a feltáruló raktér pedig az autó felépítése miatt nagyobb, mint a 250h esetében, itt 367 literbe pakolhatunk.

Technika Egyféle elektromos hajtáslánc érhető el a UX-hez, ez pedig a 300e jelölésű, 204 lóerős, 300 Nm nyomatékú állandó mágneses szinkronmotorral hajtott változat. A TNGA platformra épített – mint például a Toyota Corolla – elektromos Lexus elsőkerék-hajtású modell, 54,3 kWh kapacitású akkumulátorát pedig a padlólemezbe építették. Az új fejlesztésű lítiumion-akkumulátor 228 cellából áll, egyenkénti hőmérséklet-érzékelőkkel ellátva. Folyadékhűtés helyett csak léghűtéssel, valamint fűtőszálakkal látták el. Az autó a légkondicionáló bevezetésével temperálja az akkumulátort hevülés esetén, a hatékony töltés, valamint a teljesítmény indulástól való elérése érdekében pedig felfűti az akkumulátort. Vízhűtést kapott azonban a fedélzeti töltőegység, ami váltóáramról elég gyengén, csupán 6,6 kWh-val képes tölteni. Egyenáramról jobb a helyzet, ott 50 kilowattal képes táplálni az akkumulátort. Szokatlan módon a két tölthetőségre két külön csatlakozót is beépített a Lexus, AC (váltóáramú) töltésre a jobb oldalon, DC-re (egyenáramú) a bal oldalon kell bedugni a töltőkábel csatlakozóját, ez pedig CHAdeMO-töltővel lehetséges. Váltóáramú töltésről 8 óra, egyenáramúról 0-ról 100%-ra 50 perc alatt lehet feltölteni a UX-et. NEDC ciklus szerint 400, WLTP szerint 305 kilométeres hatótávolságra képes a UX 300e, utóbbi a valósághoz közelebbi érték. Fogyasztása a gyárilag megadott értékek szerint 17,1 kWh/100 kilométer, a rövid tesztút alatt pedig 23-at írt a fedélzeti rendszere, nem elképzelhetetlen, hogy 20 alá is bevihető hosszú távon. A villanymotort, a váltóműként szolgáló fordulatszám-csökkentő áttételt és a differenciálművet egy kompakt házba építette a Lexus. Ez, valamint a DC/DC inverter és a motorvezérlő elektronika az autó elejében, a hagyományos motortérben kapott helyet. A Lexus UX 300-e gyorsulása álló helyzetből 100 km/órára 7,5 másodperc, maximális sebessége pedig 160 km/óra.

Vezetés Egyelőre csak egy egészen rövid úton tudtuk kipróbálni a Lexus UX 300e-t, azonban ez is elég volt arra, hogy a modell elárulja: nagyon jó irányba halad a Lexus! Nem idegen a márka modelljeitől az elektromos mozgás, azonban a benzinmotor felhörrenésének hiánya egészen üdítően hat. Miután tudjuk, hogy a benzinmotor nem fog beindulni, bátrabban kezeljük a gázpedált, mint a hibrid modellekben, és az azonnal kapott gyorsulás is tisztességesebb, mint a hibrid változatok többségében. Kimondottan jól passzol a belső hangulatához a teljesen hangtalan közlekedés. Semmi elektronikai zaj nem tör be az utastérbe, ezt segíti az aktív zajkioltó rendszer is, de sem a kerekek, sem a tükrök felől nem hallottam bántó zajokat, ami mindenképpen pozitív. Lexusosan könnyed, de precíznek érződő kormányzásával egészen felszabadító élmény a vezetése. Könnyedén mozdul meg, határozottan kanyarodik és nagyon kényelmesen rugózik, pedig a Budapesten tett rövid kör is lehetett volna rossz élmény. Menet közben csak a régimódi fedélzeti rendszer, a grafikák, a multimédia kezelhetősége tudja letörni a kedvet, minden egyéb területen elég jó tapasztalatok értek. Kimondottan jó a vezetési pozíció, városi crossovertől nem feltétlenül várnánk ennyire autószerű vezethetőséget, de a UX 300e-ben jó ülni és jó vele menni is. Öt fokozatban állítható a villanymotor visszatermelésének ereje, minél erősebb, annál nagyobb tempóról képes jelentős lassításra a gázpedál elvételével. Vezetésében nem érezni semmi szintetikusat, fékezés közben is harmonikus a lassítás. Teljesen elektromos a Lexus jövője 2035-re a Lexus teljes modellpalettáját elektromos autók fogják alkotni a gyártó szerint. A fejlesztések minden kategóriában gőzerővel folynak, de nem ez lesz a márka legnagyobb dobása, hanem a szilárdtest-akkumulátor, ami forradalmasíthatja az elektromos autózást. A Toyota fejlesztéseivel mindenki előtt jár, és pár éven beül megismerhetjük az új technológiát, ami jelentősen csökkenti az akkumulátor méretét, egyben növeli a hatékonyságát. A Lexus gondol a sportautósokra is, nem csak a crossoverre vágyókra. Készül a szilárdtest-akkumulátort használó kétajtós, nagy teljesítményű sportkupé is. A teljesen új modellcsalád első darabja hamarosan meg is érkezik, az RZ sorozatgyártású kivitelét már meg is mutatták. A 90 kWh-s akkumulátorral szerelt modell a bZ4x-szel közös fejlesztéseket, és az új e-TNGA platformot hozza el a Lexushoz. Ez lesz az első teljesen elektromosnak készült Lexus modell.

Költségek Három felszereltségi szinten érhető el a Lexus UX 300e Magyarországon. Az Elegance „belépőmodell” 19 890 000 forintnál startol elektromos állítású szövetülésekkel, 17 colos felnikkel, az alap LED-es lámpákkal, 7 colos multimédiás fejegységgel, de adaptív tempomattal, ütközésmegelőző rendszerrel, sávtartóval, táblafelismerővel. 22,6 millió forint a Prestige felszereltség fűthető és szellőztethető bőrülésekkel, tolatókamerával. A csúcsot jelentő Luxury szinten csatlakozik a felszereltséghez a fejlett LED-es fényszóró, a 10,4 colos multimédiás fejegység, a 13 hangszórós Mark Levinson hifi, a holttérfigyelő, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő és a head-up display, 24 160 000 forintért. Alapáras a fekete és a piros fényezés, 300 000 forint a metálfényezés. Otthon kiépíthető töltőegységeket is kínál a Lexus 368 ezer forinttól 1,5 millió forintig, akár két csatlakozóval és beépített kábelekkel. A Lexus UX 300e és vetélytársai – Listaár, forint Lexus UX 300e (204 LE, 305 km) 19 890 000 Mercedes-Benz EQA 250 (190 LE, 427 km) 20 667 000 Volvo C40 Recharge (408 LE, 434 km) 18 876 000 Citroën ë-C4 (136 LE, 320 km) 12 170 000