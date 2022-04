Miért nincs semmilyen hibrid egy új Škodához?

Immár a Škoda összes típusa az MQB modulrendszer, a moduláris keresztmotoros építőszekrény valamelyik alváltozatára épül a Fabia modellváltása óta. A Karoq alapja az MQB A1, amivel konszernen belül a SEAT Ateca és a Volkswagen T-Roc a két legközelebbi rokon. A Škoda Karoq továbbfejlesztésének elsődleges célja a fogyasztás és az emisszió visszafogása, jelentős részben a légellenállás lefaragásával.

Aerodinamikai okból mostantól a teljes alváz burkolt. Hosszabb a hátsó spoiler, a hátsó szélvédő szélein apró légterelők vezetik az áramló levegőt és újak a légterelő betétekkel ellátott, áramvonalas felnik. A műanyagrátétek lepattinthatók, de érdemes használni őket, mert a kerekek önmagukban az autó légellenállásnak mintegy negyedéért felelősek. Valószínűleg nem a homlokfelületből rájuk jutó felület miatt, hanem a kerekekkel keltett örvénylésekkel.

Módosult a légfüggöny is. A lökhárítók szélén lévő réseken átvezetett levegővel a lökhárító körüli légáramlások hatékonyabb elvezetése a cél, amivel csökken a légörvénylés az első kerekek mögött illetve az autó oldalán. Az 1,0 TSI-n villanymotoros zsalugáter zárhatja el a hűtőnyílások egy részét, ha az autónak nincs szüksége a teljes hűtőkapacitásra. A 4×4-es modellek tankját is borítás fedi.

Ezek a módosítások összesen több mint 9 százalékkal mérsékelték az autó légellenállását. Az alaktényező is javult, a legalacsonyabb érték most 0,301, ami igen jó ebben a kategóriában. A SEAT Ateca csökkentett hasmagasságú Eco-kiviteléé volt 0,30, az új Nissan Qashqai alaktényezője 0,316.

Mivel a kommunikált érték a legjobb modell adata, érdekelt hogy mennyivel rosszabb a többié? Bár minden motorral kicsit más az alsó burkolat, Radek Havlik, a Škoda kompakt termékvonalának fejlesztési vezetője megnyugtatott, hogy az eltérés nem századokban, hanem ezredekben mérhető.

Ezzel együtt a 4×4-eseké felmegy akár 0,37-ig a Sportline felszereltségű dízeleken. A Yeti alaktényezője minimum 0,37 volt, csak a modellfrissítés utáni GreenLine tudott az alsó borítással és a 25 mm-es ültetéssel 0,355-öt.

Valamivel csökkenti a fogyasztást 4×4-es autók hidraulikus kuplungjában lévő új olaj. Szintén a súrlódás mérséklésével hat a fogyasztásra és ezzel a környezetszennyezésre a fékek módosítása. Az új megoldással a féktárcsák és a fékbetétek kevésbé szorosan illeszkednek, a kerekek könnyebben foroghatnak.

Renoválásával a Karoq is átáll az Evo-motorgenerációra. A továbbfejlesztés után is maradnak a dízelmotorok, amelyek aránya 35 százalék az eddig legyártott 566 000 autóból. A váltók között 65 százalék a DSG aránya, így az összkerekes verziók csak a duplakuplungos, hétfokozatú automatával társíthatók.

Az összes motor két vezérműtengelyes és hengerenként négyszelepes. A benzinesek plazmabevonatú hengerperselyekkel és forgattyúsházzal mérséklik a súrlódást, így a fogyasztást. A helyszínen pont ehhez a témához sajnos nem volt szakember, így senki nem tudta megmondani, hogy a benzinesek turbófeltöltője változó lapátgeometriájú-e.

110 lóerős a háromhengeres, 999 köbcentis benzines, az 1,5 TSI 150 lóerős. Csak Sportline kivitelben rendelhető a 190 lóerős 2,0 TSI. Dízelből 116 vagy 150 lóerős van, mindegyik kettős AdBlue-adagolással működik. Mivel a hétfokozatú, száraz kuplungos duplakuplungos váltó felső nyomatékhatára 250 Nm, a 116 lóerős dízel kézi váltóval 300, automatával csak 250 newtonmétert ad le.

Egyik motorhoz sincs 12 vagy 48 voltos kisegítő hibridrendszer, konnektorról tölthető akkus hibridet sem kapni a Karoq-ból, pedig a Volkswagen konszernnek ez mind ott van a polcon. A hátralévő modellciklusra a Škoda szerint nem volt érdemes beletenni ezeket a fejlesztéseket, mert ezekre az Octaviában és a Superbben nagyobb az igény az ő vevőkörükben.

16-19 hüvelyk közötti a kerékméret, a legkisebb méretben van dísztárcsás acélfelni és könnyűfém keréktárcsa is, a nagyobbakból csak az utóbbi. Továbbra is rendelhető 71 120 forintért alsó védőburkolat, de a rossz út csomagokkal szemben ebben nincs emelt hasmagasság, hanem alsó motorburkolatból áll és megerősített védelmet ad a hátsó alsó lengőkarokon, a kézifékbowdenen és a fékcsöveken.

Nem találtam meg az extrák között, de a gyári sajtóanyag szerint Ambition, Style és Sportline kivitelben rendelhető adaptív lengéscsillapítás. Ez nagyon fontos tétel, mert jóval kényelmesebbé teszi az autót és más modellekhez nem drága ahhoz képest, amit hozzáadhat egy Škoda Karoq használati értékéhez. A DCC-t kiegészíti a változó áttételű kormánymű, amivel közvetlenebb a kormányzás és parkoláskor kevesebbet kell tekerni a volánon.

Váltófüggő a 2,0 TDI-k forgatónyomatéka. A 116 lóerős maximuma 50 Nm-t csökken a száraz kuplungos DSG-vel, a 150 lóerősben viszont az olajfürdőben dolgozó, jobban hűtött duplakuplungos változaté nagyobb, mint kézi váltóval volnaÉrtékes fejlesztés a mátrix-LED-fényszóró, amely a távfény kévéjéből egyes LED-ek dinamikus deaktiválásával-aktiválásával kitakarja az előtte haladó vagy szemből jövő járműveket.

Vezetőtámogató rendszerből van táblafelismerés, 70 m hatótávolságú érzékelők pásztázzák az autó melletti és mögötti területet. A sávban tartó mostantól állítólag az útépítésekhez átmenetileg lerakott sávelválasztókat is képes értelmezni, a prediktív sebességtartó automatikusan csökkenti a sebességet körforgalomhoz közeledve, ha akarjuk.

A DSG-s autók a vezető rosszulléte esetén képesek maguktól megállni, rögzíteni az autót és bekapcsolni a vészvillogót, kézi váltóval ez nem működik, mert nincs, aki üresbe tegye a váltót. Parkoláskor helyettünk fékez az autó, ha előtte vagy mögötte nekimennénk valaminek. A tolatástámogatás segít manőverezni rükvercben, ha vontatunk valamit, megmutatja, merre és mennyire tekerjük a kormányt.

A vészfékezést megelőzően az autó zárja a motoros ablakokat és a napfénytetőt, megfeszíti továbbá az öveket. A torlódásasszisztens 60 km/órás sebességig tud együtt haladni a forgalommal, megállva és elindulva a sorral. A parkolásban is segít az autó, a járdával párhuzamosan és 90 fokban is beparkol, ha kell és ki is áll a parkolóhelyekről