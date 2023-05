Fájni fog, ha eltűnik a sorhat

Simogató, mély mormogással és egyenletes járással kel életre a sorhatos dízelmotor. Erőt és rendíthetetlenséget sugall az orrból, érezni engedi, mennyire komoly gépezet. Elég néhány másodpercet tölteni egy hidegindítás utáni négyhengeres dízelben, hogy megértsd, mennyivel emelkedettebb, nemesebb világra nyit ajtót az ötödik és a hatodik henger.

Nem azért, mert a 320d-nek ne lehetne örülni, csak ez egyszerűen más életminőség. A nyolcfokozatú automatika fokozatválasztó karját újratervezték a dizájnerek, de működése továbbra is tökéletesen harmonizál a motorral.

Lágyan, gyorsan és valahogy mindig jókor vált felfelé és lefelé is. Prius mögött andalogva éppúgy tudja a dolgát, mint amikor a kamionsort kell átugorni vagy német autópályán szabaddá válik a belső sáv. A ZF automatika okosan tartja a fokozatot hegynek lefelé, a 48 voltos hibridrendszerrel és hat henger sűrítésének erejével a 330d-ben érdemi motorfékhatással autózhatunk.

Sok jó dolog van ebben az autóban a motoron és a vezethetőségen kívül is, köztük a mélyre engedhető üléshelyzet. Az extraként rendelhető, változó áttételű kormánymű segít pár mozdulattal kiállni, jóllehet a fordulókör kellemetlenül nagy 12,0 méteres átmérővel.

12 méter nemcsak ahhoz képest túlzás, amivel az összkerékkormányzással is megvehető nagyobb BMW-k kényeztetnek, de a 4×4-es C-osztály 11,45 méteréhez képest is. (Hátsókerék-hajtással a 330d-é 11,4 méter, egy C-osztályé 11,07 méter lenne.) A modern technika parkoláskor is segít a kormánnyal együtt mozgó vonalakkal. Ilyet sok más autó is tud, de ha itt azt látod a képernyőn, hogy a kocsi épp befér valahová az adott kormányszöggel, akkor erre nyugodtan hagyatkozhatsz is.

Hét liter motorolaj bemelegedését kell megvárni, hogy jó lelkiismerettel élvezhessük a káprázatos gyorsulást. 5,2 mp elég 100-ig és pont ennyire élményszerű az is, ahogy az őserő 100 felet is felrántja a tempót, ha előzni kell vagy autópályán sietünk.

Bár a motorhang nincs egészen kirekesztve, a sebességérzet elhanyagolható, német autópályák sebességkorlátozástól mentes szakaszain 180-200-zal haladni nyugodt utazótempó.

Szinte fáj megérkezni az autóval, annyira jó vele menni a normális hangminőségű Harman-Kardon hifivel, a remek ülésekkel és a kényelmes futóművel. A futómű elöl MacPherson rugóstagos, hátul ötlengőkaros és mindössze 202 700 forintos felárért adaptív lengéscsillapítást is nyújt, ami érdemi különbségeket jelent a takarékos Eco Pro, a kényelmes és a sportos üzemmódok között váltva.

Száraz úton ennél is jobbat lehetne autózni a hátsókerekes 330d-vel, amely listaáron 960 000 forinttal kevesebbe kerül a négykekerék-hajtásúnál, de a 4×4-es annyira szuverén és fölényes autó esőben is, hogy vállalható kompromisszum a sportosabban vezetőknek is.

Kiiktatott DSC-vel a benzines M340i lelkesebben farol gázadásra, a dízel kombinak hiába van bősz ereje akár négy kerék túlforgatáshoz, kiszámíthatatlanabbul áll keresztbe vizes aszfalton. Egy ideig hiába tiprod a gázt, de aztán csak odavág a fenekével, legyen minek örülni.

Harmonikusan működnek a vezetőtámogató rendszerek, az önvezetés most engedélyezett szintjét egyetlen gombnyomással aktiválhatjuk. A volánt érinteni kell, de a kormányzást a sávban tartáshoz intézi a szoftver, felhasználva az előttünk haladóról a kameraképet. Akkor is ügyes, ha csak a felfestésekre hagyatkozhat. Beállítástól függően a sebességtartó automatika normál tempomatként és adaptívan is működhet, ez is szerethető vonás a 3-as BMW-ben.