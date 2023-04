Utolsókat karmolja. Mély nyomokat hagy a Jaguar XE?

Ian Callum keze valahogy nem adott egyszer sem olyan dizájnt, amibe bele tudtunk volna kötni. A Jaguar új arculatát is neki köszönhetjük, amit 2011-ben először az F-Type sportkocsi tanulmányváltozatán láthattunk, a valódi sportautó után pedig az XE kezdte meg a polgári autók sorát az új jegyekkel, 2014-ben. 2022-ben jelentősen felfrissült az XE, amikor szerencsére sikerült megőrizni az egyébként gyönyörűen sikerült formát.

Épp csak az első lámpák körvonala változott – a belső végük nem felül, hanem alul csúcsos –, újak a lökhárítók és a hátsó fényszórók is, változott a maszk és az apróságok. Ezekkel együtt is maradt az ugró macska karakter, tökéletesek az arányai és azonnal látszik, hol hajt: a karosszéria hosszmotoros arányokkal bír, nyúlánk motorháztető hátratolt utascellával. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy miért van szükség a négyajtós kupé intézményére, ha ennyire sportos szedánt is lehet rajzolni?

Mert az XE az, minden porcikájából sportosság árad. Szálkás, vékony, álló helyzetben is hasítja a levegőt – menet közben is, 0,26 a légellenállása. Kevés autónak áll ma ennyire jól a bordó fényezés, de az XE ezzel tökéletes, így rímelnek a piros féknyergek is, és ezzel egy igazi jelenség. Méretre is nagyon egészséges, 4678x1967x1410 milliméter, a BMW 3-as, Mercedes-Benz C-osztály és Audi A4 kategóriájában játszik.