Nincs óriási változás az utastérben sem, közel ugyanazt a berendezést látni a megújult Yarisban is, mint a korábbiban. A két csúcsváltozat – a 130 lóerős hibrid-rendszer még csak ezekhez elérhető – különleges, egyedi ülést kapott, a Premiere Edition-ben érdekes, 3D-s mintával, kék díszvarrással, és az utasoldalon is magasságállítási lehetőséggel. Az anyagok minősége jó, textilborítás teszi otthonosabbá az ajtókárpitot, de azért kemény, egyszerű műanyag is nagy mennyiségben található az utastérben.

Elöl kényelmes, tágas a Yaris, és méretéhez képest a hátsó sor helykínálata sem vészes, de 185 centi fölött már nyomasztóan közel kerül a tető. Emellett a hátsó sor megközelíthetősége sem az igazi, a második ajtó rettentő kis szögben nyílik, és az ajtónyílás alja is szűk. Csomagtartója alapból 286 literes, és kétféle magasságban is lehet rögzíteni a csomagtartó fenekét, attól függően, hogy a nagyobb tér, vagy a hátsó támlák ledöntése után megnövelt rakodóhely sík padlója fontosabb. A legalsó szinten a szokásos kötelező felszereléseket szállásolták el, pótkerék már nem fért ide.

Műszerfala digitális, 12,3 colos – a szerényebb felszereltségű változatok 7 colosat kapnak – és négyféle grafika választható ki rajtuk, és a megjelenített információmennyiség is személyre szabható. Akinek ez kevés, az a színes, jó minőségű head up display-t is nézheti, ami kisautóban nem túl gyakori extra.

Kétféle méretű lehet a központi kijelző is, a drágábbak 10,5, az egyszerűbbek 9 colos kistévét kapnak, amelyet magasra, jól látható helyre építettek. Változott, fejlettebb lett az ezen futó rendszer is, amely vezeték nélküli telefontükrözésre, hangvezérlésre is képes, és felhőalapú, az aktuális forgalmi információk adataival is számoló navigáció is fut rajta. Már ha valaki előfizet rá. Jutott bele számos, a korábbinál nagyobb teljesítményű USB-C töltőaljzat, és vezeték nélküli töltőfelület is.

Klímavezérlése hagyományos, jól használható, forgó- és nyomógombokból áll, az ülésfűtés kétfokozatú és a középkonzolról, billenőkapcsolóval aktiválható. Hasonlóan működik a kormányfűtés is, amit a kormánytól balra lévő kapcsoló indít. Utóbbi nem holmi alibitermék, mert a bekapcsolástól számított 15 másodperc után már érezhetően melegíti a kormányt, és pillanatok alatt szinte forróra fűt. Télen, amikor szinte semmit nem jó megérinteni a kockára fagyott kocsiban, ez aranyat ér.

A hangszigetelés viszont lehetne jobb. A héten gyakran lecsapó zivatarok közül egy a Yarisban ért, és nagyjából úgy éreztem magam, mint egy béka a kertben, aki a bádogvödör alatt üldögél, miközben sörétes puskával lőnek rá. A tetőn az átlagos méretű esőcsepp is akkorát koppan, mintha kaviccsal dobálnák. Fura, de azért lehet így is élni, aránylag ritkán kell viharban autózni.