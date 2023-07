Újra menő lehet a kisautó – Renault Clio 2023

Utasterében sem történtek óriási változások, a gombok, kapcsolók, és azok elrendezése változatlan maradt – ezekkel már találkozhattunk korábbi Renault és Dacia modellekben is – de ami mégis megújult, annak örül majd mindenki. Javítottak az anyagminőségen, jobbak a kárpitok, a gazdagabb felszereltségű változatban kifejezetten ízléses, szürke borítást kapott a tető, és már a belépő szinten digitális műszerfalat nézhet, aki új Clio-t vásárol. Emellett száműzték az utastérből a valódi bőrt, így feketeöves vegánként sem kell majd fintorognod az autóban.

Az ívelt, álló tájolású, remek képminőségű középkonzoli érintőképernyő 9,3 hüvelykes, és vezeték nélküli összeköttetés nélkül is képes telefontükrözésre, mindkét elterjedt operációs rendszerrel. Apróság, de nagyon hangulatos a francia trikolór színeivel díszvarrott kormány, a kék betétekkel megbolondított biztonsági öv, és a picike piros fehér kék hímzés a puha kárpitba bugyolált műszerfal sarkában.

Helyben nem túl izmos a Clio, de nem is lenne elegáns báltermet várni egy kisautó hátsó sorában. Ha magam mögé kéne beülnöm – 190 cm-es sofőrre beállított ülés mögé – akkor azért nem lenne felhőtlen a mosolyom, mert a fej- és lábtér is már épp nem lenne elég. Ennek ellenére egy kompromisszumképes sofőr mögött azért el lehet benne utazni. Csomagtartója 391 literes, az üléstámlák lehajtása után szinte teljesen sík felület alakítható ki a csomagtartóban, és a padló szint alatt meglepetésre pótkeréknek is van helye. Igaz, szükségpótkerék, de néha ez is aranyat érhet.