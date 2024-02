Már messziről is jól áll a Scalanak ez az új fényszóró, a változás elég látványos. A széles autóparkból Monte Carlo változatok jutottak mindkettőből 1,5-ös turbómotorral, ami már csak emiatt, plusz a sportülések miatt is a legérdekesebb. A 150 lóerő ebben a kategóriában elég szokatlan, 110-130 lóerő a jellemző, így ezzel akár sportosnak is nevezhető a Scala és a Kamiq is.

Eddig a Fabiában csak DSG váltóval volt érhető el ez a motor, de az új modellekben kézi váltóval szerelik alapból. A Scalaban próbált hatfokozatú kézi váltó feszes, pontos, a helyzethez képest váratlanul jól súlyozott is. Ugyanez igaz a kormányzására és a sportosra vett lukacsos borítású kormányra is. Kiváló a fogása, talán csak a pozícióján lehetne javítani, kicsit közelebb jöhetne, úgy lenne igazi a vezetési póz.

Pedálkiosztása jó, bakancsban is bőven elfértek a lábaim, viszont a kuplung furcsa módon nehéz, és fölengedni sem lehet a legpontosabban, de ez talán csak a tesztflotta autóira lesz igaz. Ezzel a motorral korábban is meg voltunk elégedve, tisztességesen húz, négyhengeressége miatt a hangja és a karaktere is kulturált. Repíti ezeket az 1,3 tonna alatti autókat, aki vágyik némi sportosságra a hétköznapokban, az ebben meg fogja találni.

A Scala Monte Carloval meg lehet érezni, milyen 220 felett, legalábbis a kézi váltóssal épp 1-el lehet fölé menni. Bár a Kamiq csúcssebessége 214 a DSG váltóval, a vizes német Autobahnon szemerkélő esőben 170-ig dinamikusan gyorsított folyamatosan, és 195-ig bírta, ami a helyzethez képest szép teljesítmény. Az is, hogy a zajszint 110 és 195 között egy pillanatra nem változott, elenyésző sustorgás csupán a szél- és kerékzaj, a Kamiq hangszigetelése remek.

DSG váltóval próbáltuk a Kamiqban ugyanezt a motort, ami hasonlóan az utóbbi években tapasztalthoz, nem a legkulturáltabb duplakuplungos váltó. Nagyot csúsztatva indul, lefelé váltva néha ránt és bizonytalannak tűnik. Mentségére szólhat, hogy fölfelé villámgyors és észrevétlen a váltása, de a többit figyelembe véve, mintha ez a váltó egyre csak rosszabb lenne minden új modellben.

Kiválóan tart a Monta Carlo sportülése, nem vagyok kigyúrva és csak átlagosra nőttem, de vállban pont az én méretem, így könnyen lehet, hogy sokan szűknek is találják majd. Az összeszerelése miatt az egész utastér elég masszívnak tűnik mindkét modellben és a Kamiqban sem ülök feltűnően magasan. Nem lennék meglepve, ha a külső csak optikai csalódás, és az ülések valójában ugyanolyan magasan vannak.

Hátul olyan skodásan tisztességes a lábtér, 180 centis magam mögött a térd tér mindkettőben 10 centi körüli, amitől elég kényelmes itt bent a hely. Hangulatosak a megvilágítások az ajtókárpitokban és a lábtérben. Összességében mindenhez elég jó hozzányúlni, ezek már messze nem alsókategóriás autók és Škodán belül is nagyon sokat javultak mondjuk egy előző Octaviahoz képest.