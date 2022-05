Szidni nem érdemes, szeretni egyszerűbb – Kia Ceed

Első ránézésre sokminden nem változott az utastérben, de fontos pontokon frissült a Ceed. Ilyen például a 10,25 colos multimédia kijelző, ami a korábbi 8 coloshoz képest jelentősen színesebb kezelőfelületet ad és jóval gyorsabb is a rajta futó rendszer. Egyedül az ikonok hasonlósága lehet zavaró, könnyű elveszni már a főmenüben is. Ezen túl viszont a beállítások hamar elvégezhetőek, a telefon továbbra is csak álló helyzetben párosítható, de már van Android Auto és Apple CarPlay csatlakozási lehetőség is.

Teljesen digitális műszeregység is rendelhető a Ceedhez, a meglévő formába ültetett képernyő lekerekített szélei miatt egészen természetesnek hat. Jobb oldalon értesítéseket adhat fel a fordulatszámmérő helyén, középen pedig kedvünkre változtatható az információ halmaz, épp csak navigációt nem tud kitenni elénk vizuális formában.

Anyagminőségben a Kia Ceed utastere mindig is jónak számított és ezen a frissítés sem változtatott. Jó tapintású a bőr, nem kellemetlen a műanyag és a textúrák azonosságára is odafigyeltek. Még mindig indokolatlanul sok a zongoralakk felület az utastérben, ami képeken jól mutat, de így mindennapos a harc a porszemekkel és a karcokkal. A GT-Line felszereltség sportos, alul lapított és luggatott bőrrel bevont kormánya kimondottan jó fogású, bárcsak ilyen jó kormány lenne minden autóban! A rajta lévő gombok hamar kiismerhetőek, ami igaz a Ceed egész belső ergonómiájára.

Ülései kimondottan jók, nem sportmodell, de a sportosabbra faragott GT-Line is rendes, magas oldalfalú üléseket kap és még bőrhuzatúak sem kell lennie, a mindennapokra nagyon jó kompromisszum. 180 centis magam mögött könnyen elfértem, táncolni azért nem lehet a hátsó lábtérben, de nem venném zokon, ha ott kéne utaznom.

El vagyunk látva rekeszekkel és tárolókkal, kimondottan kedves, hogy a telefonnak külön polca van középen vezeték nélküli töltőpaddal. A Ceed csomagtere alapvetően nem változott, 395 literes, de a frissítéssel érkezett 48 voltos hibrid rendszer akkumulátora elfoglalja a padló alatti rekeszt, így ennek a verziónak 357 literes a raktere.