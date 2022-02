Alapáron is gazdag a Tipók felszereltsége, az ablakemelő hátul is motoros, nincs trükközés az alapverzióban csak fel-le állítható kormánnyal, mert itt is szabályozható ki-be is. Vezető oldali térdlégzsák viszont nincs, ami rossz megoldás, de a térdlégzsák jobban hiányozna egy a Tipónál szűkebb lábterű kisautóból, mint innen.

A tesztautóban örültünk a motoros állítású deréktámasznak és az automatikusan elsötétedő belső visszapillantó-tükörnek, ami mesze nem magától értetődő az árérzékeny vevőkörre szabott kompakt autókban, amit a sima Tipók hátsó dobféke is mutat.

A FIAT Tipo és vetélytársai – Listaár, forint Dacia Sandero TCe 90 Stepway Comfort (90 LE) 5 249 000 FIAT Tipo 1,0 Cross (100 LE) 8 210 000 Ford Focus Active 1,0 (125 LE) 9 160 000 Hyundai Bayon 1,0 Limited (100 LE) 6 934 000

Kúton mérve 100 km-re 8,7 literes fogyasztást produkált a tesztautó, ami a tél és a nagyobb részben városi, kisebb részben országúti autózás tudatában is túl magas. Az 50 literes tankkal így is kellően nagy a hatótávolság. Csak Budapesten kívül autózva 6,5-7 literes fogyasztásra számíthattok.

Ennél jóval takarékosabb motorok is vannak ebben a szegmensben, például a Ford háromhengerese, de a sornégyes 1,5 TSI is minden tesztautónkban mértéktartóbbnak bizonyult, pedig jóval erősebb. A tankolás egyszerű, mert egy gumisapkás fedél zárja le és teszi hozzáférhetővé a betöltőnyílást a fedélhez kapcsolódva.

6 950 000 Ft a belépőmodell, az 1,0 Tipo listaára, ezzel a motorral a City Cross 7 580 000 forintról indul. A tesztelt modell a gazdagabbik, Cross nevű felszereltséggel 8 210 000 Ft a listaár, ennél kereken egymillió forinttal kerül többe az 1,6-os dízellel szerelt Tipo Cross.