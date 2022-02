Itt az új Dacia. A magyarok kedvence lehet

Inkább egyszerű, strapabírónak ígérkező és könnyen tisztítható, semmint fényűző hely a Jogger utastere, de legelsősorban bődületesen tágas. Elöl 923, középen 910, leghátul 855 mm a fejtér, ha a függőlegestől 14 fokban hátradöntött üléstámlával mérjük.

Ezekkel a számokkal önmagukban nehéz mit kezdeni, a tér tágasságát könnyebb onnan megfogni, hogy a magam 190 centis porhüvelyét a második és a harmadik sorban is úgy tudtam elhelyezni, hogy sem a térdem nem ért az előtte lévő üléstámlához, sem a fejemet nem súrolta a tetőkárpit. A hét valódi, felnőtteknek is felkínálható ülés a Dacia Jogger kimagasló értéke. Itt kamaszodó fiúk is elférnek majd leghátul.

Mögöttük három üléssorral 212 literes csomagtér marad, ez valamivel jobb a Lodgy értékénél (207 liter). Két gurulós repülős bőrönd elfér hátul. Öt személy összecsukott leghátsó ülésekkel 595-712 liternyi térrel gazdálkodhat a kalaptartóig, illetve a hátsó üléstámla felső pereméig, ami igen büszke érték. A Dacia sok más adatot is megad, van különbség az 5 és a 7 üléses verziók között két üléssort használva, de mindenképpen nagy a hely.

Kivett leghátsó ülésekkel és előrebuktatott középső üléspaddal a Jogger csomagtere 1819 literre bővíthető. Ez jól hangzik, csakhogy egy Lodgy maximuma 2617 liter, ami azért más. Az ötüléses csomagtartója a prospektus szerint 607 literes, és a műszaki adatok között a gyártó az ötüléseshez 2094 literes maximumot közöl.

Tárolóhelyből jó 23 liternyit számoltak össze a sajtóanyag szerzői. Pohártartóból hat van, az ajtókban egyliteres üvegeknek vagy 0,75-ös borospalacknak van helye, a kesztyűtartó hétliteres.

Szégyen, hogy a fűtés nem megy hátra a középső utasok lábához, az első ülések alól teljes egészében hiányzik a meleg levegőt idevezető agancs. Ez nagyon kellemetlen télen.

Igazán széles a csomagtérnyílás, a lámpák alig szűkítik be a teret. A hátsó oldalajtó is jó nagy, a felnyitott csomagtérajtó alatt egy grizzly is elfér két lábon. A Jogger részleteiben és úgy egészében is praktikus, életrevaló, jól használható autó, amely sokat hozzátesz egy család életéhez, és ehhez nem kell golfozni vagy lovat tartani a prémium-terepjárók sajtófotóiról. Elég, ha szerettek kirándulni, bringázni és nyáron leviszed a strandra a gyerekeknek a gumicsónakot vagy a SUP-ot.

Mindenütt érezni, hogy kétszer is meggondolták a tervezők, mire áldozzanak, de ami fontos, az megvalósult. Van egy apró szatyorakasztó az utas lábterében, jutott 12 voltos aljzat a csomagtérbe és a harmadik üléssorhoz is.

Tetszik a háromlépcsős okostelefon-integráció. Az alapmodellben adott a Media Control, amivel a kijelző a saját okostelefonod lesz, de gyári rögzítésben és épkézláb töltővel a helyenként gagyi utólagos megoldások helyett. Egy ingyenesen letölthető programmal vezérelhető lesz a navigáció, a kihangosítás és a telefonod képernyőjét használja az audiorendszer is. Az összesen két hangszóró 2022-ben fájdalmas, de 100 000 Ft felárért ott van helyette a Comfort felszereltséggel alapáron járó Media Display.

Ebben az esetben az autónak saját, 8” képátlójú, enyhén a vezető felé fordított kijelzője van, négy hangszórót kapunk, adott a távvezérlés a kormány melletti konzolról és kábellel fut az AndroidAuto, valamint a CarPlay.

Még egy szinttel és 100 ezer forinttal feljebb áll a Media NAV, ahol jár a navigáció Európa-térképpel, hat hangszórót kapunk, ráadásul az androidos és az almás telefonintegráció wifivel, kábel nélkül működik. És adott két USB-töltő is.