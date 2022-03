Akkor vezettük itthon az új Opel Astra L-t a kompakt Opelek 12-ik generációjából, amikor a hazai autógyártás újraindulását jelentő szentgotthárdi Astra 30 éves lett.

Röviden – Opel Astra L Mi ez? A kompakt Opelek 12-ik, az Astrák hatodik generációja a PSA-Stellantis konszern közös technikájára, akár konnektoros hibrid hajtással és kombiként is érkező elektromos kivitelben. Mit tud? Kényelmes utazást, jó vezethetőséget és naprakész multimédiát, a hibrid pedig teljesen csöndes és tiszta közlekedést. Mibe kerül? 8,3 milliónál indul listaáron az ötajtós, 13,7 belőle a plug-in hibrid, a kombi kezdőára 8,67 millió forint. Kinek jó? Opeleseknek, Astrásoknak, kompakt ötajtósra és kombira vágyóknak. Nem kevésbé érezni németnek, mint az elődöket.

Majdnem napra pontosan 30 évvel azután, hogy 1992. március 13-án, 13 órakor, 1000 meghívott jelenlétében, a magyar gazdaságtörténetben is új korszakot nyitva Antall József néhai miniszterelnök levezette a szalagról az első hazánkban gyártott F Astrát, az Opel bemutatta a hazai autós szaksajtónak az Astra hatodik generációját.

Magyarországon a Belügyminisztérium adatai szerint állományban lévő 525 ezer Opelből mintegy 246,5 ezer Astra van. Valószínűleg ez az az autótípus, amihez a legtöbb ma élő honfitársunknak személyes kötődése van, amely élete egy szakaszában vele volt vagy most is a társa. A meghatározó autó új generációját most Budapestről indulva, magyar utakon vezettük.

Külső Nehéz éveket élt át és túl az Opel, emiatt egy olyan erős kisugárzású autó, amilyen az új Astra, jót fog tenni neki. Ha majd sok lesz belőle az utakon, az emberek látják, ahogy süt belőle a magabiztosság, akár a hűtőmaszk körül és az övvonal mentén krómhatású díszt viselő Elegance, akár a sportosabbnak szánt, feketében tartott orrú, eltérő első lökhárítós GS Line áll előttünk. Mit mutat az új Opel Astra magyar utakon? Mit mutat az új Opel Astra magyar utakon? 1 /83 astra_1 12 generációnál tart az L Astrával. Az I jelölés kimaradt a félreolvashatóság miatt Fotó megosztása: 2 /83 astra_2 Folyadékhűtésű a 12,4 kilowattórás, felárért váltóáramról 6,6 kilowattos teljesítménnyel bő két óra alatt teljesen feltölthető akkumulátor a konnektoros hibridben Fotó megosztása: 3 /83 astra_3 Elöl kettős oldalüvegezés teszi halkabbá. Nagyon takarékos és tiszta üzemű dízelmotor is van hozzá Fotó megosztása: 4 /83 astra_4 Oldalanként 84 LED-del működik az Intelli-Lux LED Pixel fényszóró az Insigniából. Az egységek kioltásával vakítás nélküli távfényt tud adni a szembejövő és az előttünk haladó kitakarásával a reflektor pászmájából Fotó megosztása: 5 /83 astra_5 Benzines, dízel, elektromos és konnektoros hibrid is van vagy lesz belőle, az Opel nem dönti el helyettünk, milyen autó az igazi Fotó megosztása: 6 /83 astra_8 Fotó megosztása: 7 /83 astra_11 Fotó megosztása: 8 /83 astra_17 Fotó megosztása: 9 /83 astra_21 Fotó megosztása: 10 /83 astra_199 Fotó megosztása: 11 /83 img_6625 Valószínűleg az Opel Astra az az autótípus, amihez a legtöbb ma élő honfitársunknak személyes kötődése van. Március 13-án lesz 30 éve, hogy összeszerelésével újraindult a hazai autógyártás Fotó megosztása: 12 /83 img_6696 Fotó megosztása: 13 /83 img_6705 Fotó megosztása: 14 /83 img_6710 Fotó megosztása: 15 /83 img_6712 Fotó megosztása: 16 /83 img_6713 Fotó megosztása: 17 /83 img_6715 Fotó megosztása: 18 /83 img_6718 Fotó megosztása: 19 /83 img_6722 7 590 000 és 13 230 000 forint között mozognak a kedvezményes árak a 110 lóerős, kézi váltós Business Editiontól indulva és a zöld rendszámos, konnektoros hibrid, 180 lóerős GS Line-ig Fotó megosztása: 20 /83 img_6723 Fotó megosztása: 21 /83 img_6726 Fotó megosztása: 22 /83 img_6727 Fotó megosztása: 23 /83 img_6732 Fotó megosztása: 24 /83 img_6735 Fotó megosztása: 25 /83 img_6737 Fotó megosztása: 26 /83 img_6738 Fotó megosztása: 27 /83 img_6741 Fotó megosztása: 28 /83 img_6746 Van mit felfedezi a hátulján is. A csomagtérajtó a súlycsökkentésén túl azért is készül műanyagból, hogy a nagyon penge hátsó lámpákat ennyire szűk illesztéssel lehessen szerelni Fotó megosztása: 29 /83 img_6749 Fotó megosztása: 30 /83 img_6751 Fotó megosztása: 31 /83 img_6753 Fotó megosztása: 32 /83 img_6754 Nincs már adaptív lengéscsillapítás, mint a H és a J Astrában. A futómű elöl MacPherson rugóstaggal, hátul csatolt hosszlengőkaros, ami könnyű és helytakarékos Fotó megosztása: 33 /83 img_6758 Fotó megosztása: 34 /83 img_6763 Fotó megosztása: 35 /83 img_6765 Fotó megosztása: 36 /83 img_6767 Fotó megosztása: 37 /83 img_6770 Fotó megosztása: 38 /83 img_6771 Fotó megosztása: 39 /83 img_6773 Fotó megosztása: 40 /83 img_6776 Fotó megosztása: 41 /83 img_6779 Fotó megosztása: 42 /83 img_6781 Fotó megosztása: 43 /83 img_6782 Fotó megosztása: 44 /83 img_6785 Fotó megosztása: 45 /83 img_6787 Fotó megosztása: 46 /83 img_6789 Kényelmes hátul is, a kartámasz mögött sílécalagút van Fotó megosztása: 47 /83 img_6791 Nagyon jók az komfortülések, de annál szomorúbb, hogy az F Astrában még elöl és hátul is állítani lehetett a biztonsági övek felső bekötési pontját, az újban elöl sem Fotó megosztása: 48 /83 img_6792 Fotó megosztása: 49 /83 img_6793 Fotó megosztása: 50 /83 img_6796 Leszámítva a kellemetlenül műanyaghatású üléskárpitot, szépek a textilek, az igényes műanyagok jó minőségérzetet keltenek Fotó megosztása: 51 /83 img_6798 Fotó megosztása: 52 /83 img_6799 Nagyon jó a kezelőszervelk kiosztása, megmaradt annyi gomb és kapcsoló, amennyitől könnyebb az élet egy autóval, de a két 10" képátlójú monitorral a belső tér modernnek hat Fotó megosztása: 53 /83 img_6800 Fotó megosztása: 54 /83 img_6804 Fotó megosztása: 55 /83 img_6807 Fotó megosztása: 56 /83 img_6810 Fotó megosztása: 57 /83 img_6812 Fotó megosztása: 58 /83 img_6813 Fotó megosztása: 59 /83 img_6817 Fotó megosztása: 60 /83 img_6819 Fotó megosztása: 61 /83 img_6820 Fotó megosztása: 62 /83 img_6821 Fotó megosztása: 63 /83 img_6822 Fotó megosztása: 64 /83 img_6823 Fotó megosztása: 65 /83 img_6825 Fotó megosztása: 66 /83 img_6826 Fotó megosztása: 67 /83 img_6827 Fotó megosztása: 68 /83 img_6829 Fotó megosztása: 69 /83 img_6831 Fotó megosztása: 70 /83 img_6833 Fotó megosztása: 71 /83 img_6835 Fotó megosztása: 72 /83 img_6837 Fotó megosztása: 73 /83 img_6838 Fotó megosztása: 74 /83 img_6839 Fotó megosztása: 75 /83 img_6840 Fotó megosztása: 76 /83 img_6850 Fotó megosztása: 77 /83 img_6851 Fotó megosztása: 78 /83 img_6859 Fotó megosztása: 79 /83 img_6869 Szélessége nőtt a legtöbbet, most 1860 mm. A 4374 mm-es hossz négy, a 2675 mm-es tengelytáv 13 mm-rel nagyobb a K Astráénál. Magassága 1441 mm Fotó megosztása: 80 /83 img_6876 Fotó megosztása: 81 /83 img_6879 Fotó megosztása: 82 /83 img_6880 Fotó megosztása: 83 /83 img_6881 Pálca tartja a motorházfedelet, nem segít teleszkóp a felemelésében az időseknek vagy a nőknek, ha ablakmosót töltenének be. F12XHT a 130 lóerős benzines motorkódja, akár Szentgotthárdon is készülhetett ez a háromhengeres Fotó megosztása: Fotó megosztása: Nekem az Elegance jobban tetszik, mert a GS Line vizorába (az új Opelek fekete hűtőmaszkjába) nagyon beleolvad a fekete embléma. Az Elegance-on a vizor alatti krómcsík szépen kiemeli az autó vonalait, hangsúlyozva szélességét. Nem érzékcsalódás, ha az Opel Astra L szélesebbnek hat elődjénél. Széltében nőtt a legtöbbet, 51 mm-t, most 1860 mm a szélessége. Hosszúsága alig lett nagyobb, a 4374 mm-es karosszériahossz négy, a 2675 mm-es tengelytáv 13 mm-rel hosszabb, mint eddig. Szép felületekkel és élekkel izgalmasra vasalt karosszériája nem veszik össze az áramló levegővel. 0,265 az alaktényezője, ami igen büszke érték az ötajtós ferdehátú autók között. Ha a prémiumtermékeket, konkrétan az A-osztályt kihagyjuk a mezőnyből, akkor az ötajtós Astra alaktényezője az egyik legjobb a kategóriában. Ez jobb is meg nem is az elődénél. Bevezetésekor 0,285 volt a K Astra alaktényezője, de a 2019 őszi modellfrissítéssel a kombiét sikerült 0,25-ig lenyomni, az ötajtósét pedig 0,26-ra javítani, ami a 0,25-ös Mercedes A-osztályt leszámítva az alsó középkategória második legjobb eredmény volt, a volumenmárkák között a legjobb.

Belső tér Ma az autógyártók mintha két útirány között viaskodnának. Vannak a képernyőpártiak, ők a kapcsolók, kábelek megspórolásának bűvöletében és a modern, letisztult hatás reményében kipucolják a valódi gombok és kapcsolók nagy részét az utastérből. A másik iskola vállalja az avíttabb benyomást, de megtartja a jól bevált fizikai gombokat és minél kevesebb funkciót koncentrál érintőképernyőre, érintőgombokra, csúszkás simogatós felületekre. Az Opel jó kompromisszumot talált az új Astrához. A kellemetlenül műanyaghatású üléskárpitot leszámítva szépek a textilek, az igényes műanyagok jó minőségérzetet keltenek. A két, akár 10-10” képátlójú kijelzőkből komponált Pure Panel megadja azt a modern hatást, ami ma kell egy új autónak. Az egyik monitor a műszeregység, a másik a középső érintőképernyő. Alatta ott vannak azok a fizikai gombok, amik a fő funkciók használatát, egyáltalán az életet az autóval megkönnyítik. A Mokkában nem, de az Astrában költött az Opel az ülések hátbarát voltának tanúsíttatására és az AGR (Aktion Gesunder Rücken) minősítés megszerzésére. A komfortülés adottsága a négy irányba állítható deréktámasz és a meghosszabbítható ülőlap. Térkínálatával sem szerepel le az új Opel Astra. Magas felnőttnek beállított ülés mögé elfér még egy ember úgy, hogy a háttámlához nem ér hozzá a térde, sőt, a kimélyítéssel marad négy ujjnyi hely előtte. A kifelé nyitható tolótetőnek köszönhetően a fejtér panoráma üvegtetetőt megrendelve is vállalható. Ma nem ott tart az autóipar, mint az F Astra idején, de van valami, amiben a szépunoka elmarad az F Astrától, ráadásul ez egy biztonsági kérdés. A magyarországi autógyártás újraindulásával a gazdasági rendszerváltást is szimbolizáló F Astrában nemcsak elöl, de hátul is állítani lehet a biztonsági övek felső bekötési pontját, az újban viszont elöl sem. A két kocsi között persze van egy fél világ fejlettségben, kényelemben, biztonságban, kipufogógáz-tisztaságban, de ami egyszer már jó volt, nem kéne veszni hagyni.

Technika Hamvas Tamás nemrég a külföldi menetpróbáról írt cikkében levezette a hat Kadett és a hat Astra genealógiáját, hogy miért L-nek hívjuk ezt a modellgenerációt az 1936-ban induló sorban. Ez az első a sok évtizedre visszavezethető nemzetségben, amely az egy dízelmotoron és a két benzinesen kívül zöld rendszámmal, konnektorról újratölthető akkus hibridként és nagyjából egy év múlva elektromos verzióban is megjelenik. Mivel korábbi bemutatónkban és az alábbi cikkben sok mindent megtaláltok, az ott leírtakkal válik teljessé a kép. Árammal és dízellel is megy az új Opel Astra Ütős dizájnt kapott elég sok meglepetéssel és rég volt… Három éves munkával, egy magját tekintve 25 fős csapat fejlesztette ki az új Opel Astrát a PSA EMP2 padlólemezének legújabb, V3-as verziójára. A szakemberek fele volt nő, az autó főmérnöke is egy hölgy, Mariella Vogler. A V3-as szám az alkatrészek mintegy felét érintő továbbfejlesztéseket és cseréket jelöli, az előzőhöz képest új többek között a kormányoszlop, a kormányrásegítés, a lengéscsillapítás és a fékrásegítés is. A konnektoros hibrid akkuja miatt a hátsó részén megerősített padlólemezű L Astra főleg a csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű kapcsán kapott új részleteiben új technikát a Stellantis konszern modulrendszerén belül, hogy hozza az Opelektől elvárható viselkedést nagyobb sebességnél. Az első kerékfelfüggesztés MacPherson, sajnos adaptív lengéscsillapítás a H és a J Astrával ellentétben felárért sincs. F12XHL a 110 lóerős, F12XHT a 130 lóerős benzines motorkódja. Mindkettő készülhet akár Szentgotthárdon is, mert a vas megyei motorgyár átállt ezekre az 1199 köbcentis, 205 illetve 230 Nm nyomatékmaximumú soros háromhengeresekre. F15DTH a dízel kódjele. Ez is PSA-motor, de a benzinesekkel szemben négyhengeres, 130 lóerős, 300 Nm-rel. A dízel és az erősebbik benzines rendelhető 8 fokozatú bolygóműves automatikus váltóval is, ami a konnektoros hibridekben alapfelszerelés. Sajnos csak a konnektoros hibridekben érhető el négyhengeres benzines motor, a 110 lóerős villanymotorral kiegészítve 180 illetve 225 lóerős hajtásrendszerré. Az erősebbik PHEV nagyjából egy év múlva futhat be. Másmilyen hibrid nem lesz, a külső töltésű hibridek elektromos hatótávja a gyári adatok szerint maximum 60 km a WLTP-norma szerint. Mindkét konnektorról újratölthető akkus hibridben az F16XHR kódjelű négyhengeressel találkozunk. Az 1598 köbcentis benzines 150 vagy 180 lóerős lehet, mindkét esetben 250 Nm forgatónyomatékkal. Az elektromos oldal azonos bennük a 110 lóerős, 320 Nm nyomatékú, állandó mágnesű szinkronmotorral. Akárcsak a kétféle csúcsteljesítmény, a 360 Nm nyomatékmaximum is megegyezik az új Peugeot 308 számaival. 225 lóerő a kínálat csúcsán nem túl vérpezsdítő, ha visszagondoltok a 240 lóerős Astra H OPC-re vagy a 280 lóerős Astra J OPC-re, de az Európában a szén-dioxid-kibocsájtáshoz kötött abszurd mértékű büntetőadók kiölik ezeket az erős és nem PHEV autókat. Vagy csak ott maradhatnak meg, ahol az az i20N-t, az i30N-t és a Kona N-t ellentételezi a sok villany Kona és Ioniq. Nagy húzás az Intelli-Lux LED Pixel fényszóró átvétele az Insigniából, amely oldalanként 84 LED-del működik és az egységek kioltásával vaktás nélküli távfényt tud adni a szembejövő és az előttünk haladó kitakarásával a reflektor pászmájából, képes továbbá adaptálni a fénykéve hosszát és szélességét lakott területen, országúton vagy autópályán. A konkurens Golf VIII-hoz kapható IQ. Light-ban az összes lámpafunkciót 128 LED szolgálja oldalanként, ebből a tompított fénykévét 48 LED képezi, a távfényt 27 fénykibocsátó dióda biztosítja, a többi a helyzetjelzőt, az irányjelzést és a menetfényt adja. Összkerékhajtásból se mechanikus, se elektromos nem rendelhető, a hátsó villanymotoros 4×4 a plug-in hibrid Grandland privilégiuma. A legkönnyebb Astra vezető és csomag nélkül 1257 kilót nyom, a konnektoros hibrid súlya eléri az 1642 kilogrammot.

Vezetés Amikor az Opel még a GM része volt, nem volt kénytelen hangsúlyozni minden lehetséges alkalommal a márka német gyökereit, a német autópályás sebességtartományban is biztonságos futóművet és fékeket, a rüsselsheimi fejlesztőközpont és a rüsselsheimi gyártás szerepét. Amióta viszont PSA-eredetű kapcsolókat látunk a belső térben, a francia gazda háromhengeresét gyártja Szentgotthárd, a PSA motorjai hajtják az Opeleket, ráadásul még a slusszkulcs is a Peugeot-modellekből ismert, a kommunikációban hangsúlyossá vált a német vonal. Ezt a németautós érzetet az új Opel Astra nagyon is hozza. Hozza, amikor az autópályára olyan sebességgel képes ráfordulni, hogy a gyorsítósávban elég csupán rálehelni a gázra, hozza, amikor a belső sávban olyan magabiztos nyugalommal hasít, mint az egy kategóriával nagyobb autók. Hozza azzal a csenddel, amit a kategóriában szokatlan, de az új Astra első ablakain elérhető kettős üvegezés segít megteremteni és hozza a kiváló futóműhangolással, amivel a kiálló és besüllyedt csatornafedelek, a kereszteződésekben támadó villamossínek, a rég cserére érett dilatációselemek csapásait képes tompa puffanásokká finomítani ez se nem túl nagy, se nem túl nehéz autó. Először a 180 lóerős hibriddel mentünk, amely hibridként is legtöbbször villanyautóként viselkedik amíg a folyadékhűtésű, 12,4 kilowattórás, felárért váltóáramról 6,6 kilowattos teljesítménnyel bő két óra alatt teljesen feltölthető akku bírja. Vagy amíg padlógázt nem adunk, amire a benzines is beveti magát a gyorsításba. Lassításkor az átmenet lehetne szebb, helyesebben a pedálérzet jobb a villanymotoros, áram-visszatermelős fékezés és az üzemi fék aktiválása között. De a halkan, akár autópályás sebességgel is elektromosan suhanó és nagyfeszültségű akkumulátorával 35-45 kilométert spórolás nélkül is megtenni képes modell sok pénzt megtakaríthat elektromos üzemével, ha szorgalmasan töltitek. Később átültünk a piaci szempontból legérdekesebb autóba, a 130 lóerős, háromhengeres benzinesbe kézi váltóval. A kézi sebességváltó váltógombja ritka otromba darab, de ezt nem az Opel rontotta el. Ugyanez a bumfordi elem csúfítja az új 308-as Peugeot-t. Eggyel rosszabb hely lesz a világ a német autóknak 2022 elején a Peugeot bevezeti Magyarországon a 308 3…. Kapcsolhatóságra átlagos a hatgangos szerkezet, közepesen hosszú utakon jár, nem különösebben pontos, de nem igényel sok erőt. Lehet vele élni és aki a régebbi Astrák gumiszerűen mozgó és/vagy nagy erőt igénylő kézi váltóira visszagondol, talán megerősítheti, hogy az Opeleknek a váltási érzet nem volt erős pontja. Jól kivehetően kulturálatlanabb a sorhármas motor a konnektoros hibrid négyhengeresénél, de ha nem a kettőt veted össze, hanem egyszerűen csak beleülsz és mész vele, akkor harmonikusan haladhatsz. 230 Nm és 130 lóerő ebben az 1266 kilós autóban pont jó arra, amit a mindennapok megkívánnak. A gyorsulási ideje 0-ról 100 km/órára 9,7 másodperc, a végsebesség kereken 210 km/óra, mindkét érték teljesen azonos az automatikus váltós modell paramétereivel. Nagyon tetszett a szokatlanul mélyre engedhető ülés, sokkal jobb az autó tömegközéppontjához közelebbi üléspozícióból megindítani a kanyarokat, mint magas bakon billegve. Itt nem csupán informatív és szép képet ad a szélvédőre vetített kijelző, de végre van egy autó, amiben pofonegyszerűen beállítható a kép magassága. A HUD (Head-Up Display) a tükörmozgatás joystick-jával állítható, annak van egy külön állása ehhez. Keveseket érint, de mégiscsak öröm, hogy az új Opel Astra nem korlátozza a szabadságodat 30-as sebességkorlátozással rükvercben, Rácz Tamás kollégám 52-es sebességet olvasott le az műszerfalról, amikor a forgalom pillanatnyi szünetét kihasználtam egy gyors tolatásra a megforduláshoz.

Költségek Business Edition, Elegance és GS Line felszereltséggel jön az új Opel Astra. Magyarországon az Opel nem bonyolítja a kínálatot Ultimate kivitellel, mert a GS Line-hoz további extrákat rendelve kialakítható ez a felszereltségi szint. Az Opelnek nagyon fontos az L Astra sikeres rajtja, ezért a chiphiány közepette felülsúlyozta a legyártható autók között, nehogy a meghatározó modell bevezetését kérdőjelessé tegye az autóhiány. Listaáron 8 320 00 és 14 430 000 Ft közötti összegeket közöl a márka weboldala, a kedvezményes árak 7 590 000 és 13 230 000 forint között mozognak a 110 lóerős, kézi váltós Business Editiontól indulva és a zöld rendszámos, konnektoros hibrid, 180 lóerős GS Line-nal zárva. A listaárakat és az akciós összegeket is megtaláljátok a képgalériában. Zám Donát, az Opel termék- és árazási menedzsere a Vezessnek elmondta, hogy az új Astra kombik májusi gyártásban készülnek a magyar piacnak és június közepén érkezhetnek be az első autók. Az új Astra Sports Tourer csomagtartója alapesetben 608 literes, lehajtott ülésekkel 1634 liternyi helyre pakolhatunk. Megérkezett az Opel Astra kombi! Kívül kisebb, belül tágasabb elődjénél az Opel Astra Sports Tourer, amely most először hibrid hajtáslánccal is… Öt évre vagy 100 000 km-re szól az autó garanciális védelme, ami felárért 250 000 km-ig kiterjeszthető egy biztosítási konstrukcióval. Információink szerint az Opel-importőr 365-370 forintos euróval viszonylag fájdalommentesen együtt tud élni, de ha állandósul a mostani árfolyam, az pár hét múlva áremelést kényszeríthet ki. Bizonyos márkákkal ellentétben az Opel márkakereskedőinél a vevők nem konfrontálódnak egy-másfél évre ígért szállítási határidővel, ami még akkor sem túl kecsegtető, ha az importőr árgaranciát vállal a megrendeléskori összeg tartására. Kíváncsi vagyok, a 380, majd 400 forintig rogyó forinttal melyik vezérképviselet mer a jövőben ekkora kockázatot vállalni.