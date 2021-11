Ritkán adatik meg, hogy bármiből összesen három léteznék a Cabo da Rocától az Urál nyugati lejtőjéig és ebből kettő Magyarországon látható. Az Opelnek sikerült elhoznia az Európában fellelhető három Astra L prototípusból kettőt Magyarországra, hogy jóval a hazai forgalmazás előtt megnézhessük és beleülhessünk abba a típusba, amely a Swifttel együtt minden más autónál jobban meghatározta a rendszerváltoztatás utáni évtizedek autópiacát. A felemelkedést, az autóállomány cseréjét nyugati és távol-keleti autókra a Ladák, farmotoros Škodák, Trabantok, Wartburgok után.

De majd jövőre nosztalgiázunk, amikor március 13-án 30 éves lesz a hazai autógyártás újraindulása Szentgotthárdon, most koncentráljunk az Igaz barátja szlogennel hirdetett Astra legújabb leszármazottjára. Az autóról már írtunk kétszer is, korábbi írásaink tartalmát nem ismételnénk meg, ezért mindkettőt megtaláljátok ebben a cikkben.

84 LED-vizor-84 LED

Először az Opel új márkajegye, az A Mantát idéző fekete vizor egy zárt műanyagcsík volt a Mokka orrán, az új Astra vizorja viszont nyitott rács. A fekete orrmaszk két szélén oldalanként 84-84 LED-et vezérel a kínálatban a legfejlettebb fényszóró. Az adott diódák deaktiválásával kitakarhatók a távfényből az előttünk autózók és a szemből érkezők, kvázi körbelövi őket a fénynyaláb.

Elegáns a belső tér, széria a két nagy kijelző 10-10 hüvelykes képátlóval

A sok fotó után először látva élőben az autót, kívülről nem harsog a rokonság a 308-as Peugeot-val. Én vezettem az új francia testvérmodellt, csak emiatt tűnik fel a szélvédő- és a tetőív erős hasonlósága vagy akár egyezése.

Bevezetésekor 0,285 volt a K Astra alaktényezője. A 2019 őszi modellfrissítéssel a kombiét sikerült 0,25-ig lenyomni, az ötajtósét pedig 0,26-ra javítani, ami a 0,25-ös Mercedes A-osztályt leszámítva az alsó középkategória második legjobb eredmény, a volumenmárkák között a legjobb. (Az abszolút értékelésben a négyajtós A-limuzin a kategóriabajnok 0,22-vel.)

Picit hosszabb, sokkal szélesebb

Ha az új Astra hasonlóan kimagasló aerodinamikai paraméterekkel bírna, azt aligha hallgatnák el a gyári sajtóközlemények. Az új 308 alaktényezője 0,28, sejtésem szerint valahol itt lehet a következő Opel Astráé is, de erről nem találtam gyári adatot.

Optikailag az Opel Astra L szélesebbnek hat elődjénél, de ez nem érzékcsalódás. Az új Opel Astra széltében nő a legtöbbet, 51 mm-t, így 1860 mm a szélessége. Hosszában alig lett nagyobb: a 4374 mm-es karosszériahossz négy, a 2675 mm-es tengelytáv 13 mm-rel hosszabb, mint eddig. A tengelytáv-növekedéssel rövidebb lett az első túlnyúlás, ami az előredőlő C-oszloppal, a penge felületekkel és a motorházfedelet kettéosztó éllel együtt jót tesz a látványnak. Nem az Astra lett franciásabb, hanem a 308 németesebb az arányok módosításával és a jó minőséget sugalló felületekkel.

10+10” képátlójú kijelzők

Belül minden Astra két digitális kijelzőt kap, a magasabb felszereltségekkel közös fedlap mögött vannak a Pure Panel Pro megoldással. Az alapmodellt kivéve szériafelszerelés az AGR-minősítésű vezetőülés, de az utas oldalára is rendelhető az Aktion Gesunder Rücken (egészséges hát kezdeményezés) tanúsítványával ellátott ülés.

Az új Astrát más téren is gazdagon lehet extrázni, nemcsak vezetőtámogató rendszerekkel szórható meg alaposan, de perforált nappabőr kárpittal, szellőztethető és masszázsfunkciós vezetőüléssel is. Ülésfűtés hátul is elérhető., ami éppoly ritka szolgáltatós, mint a színes-szagos, személyre szabható HUD, a szélvédőre vetített kijelző.

Egy erősen nyurga vezető mögött is van elég hely hátul hasonlóan magas utasnak. A fejtér is rendben van, az Astra épp elég nagy ötajtós karosszériával, de a később érkező kombi még tágasabb lehet hátul.

Modern Stellantis egyentechnika

Befeküdtem az autó alá, hátha meglátok egy Watt-himbát a hátsó futóműben, ami a J és a K Astrákat kiemelte a hátul csatolt hosszlengőkaros futóművű kompakt autók tömegéből, de ez a múlté. Az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás nem tér vissza az extralistára a H és a J Astra idejéből, bár a PSA, helyesebben Stellantis konszernen belül a technika kiadná, hiszen a DS4 tudja ezt.

Ne tévesszen meg benneteket az EMP2 padlólemez neve, az Astra a legújabb technikát kapja az új 308-ból az EMP2 V3 padlólemez-verzióval. A 3-as szám az alkatrészek mintegy felét érintő továbbfejlesztéseket és cseréket jelöli, az előzőhöz képest új többek között a kormányoszlop, a kormányrásegítés, a lengéscsillapítás és a fékrásegítés is.

Benzinesből lesz 110 és 130 lóerős, 1,2 literes háromhengeres, dízelből 130 lóerős, 1,5 literes négyhengeres. Sajnos csak a konnektoros hibridekben érhető el négyhengeres benzines motor, a 110 lóerős villanymotorral kiegészítve 180 illetve 225 lóerős hajtásrendszerként. Nem zöld rendszámos, öntöltő teljes hibrid nem lesz, a külső töltésű hibridek elektromos hatótávja a gyári adatok szerint maximum 60 km.

Nem lesz Classic IV

Megkérdeztem a hazai sajtóbemutatón Dallos Attilát, az Opel magyarországi márkaigazgatóját arról, megmarad-e az elődmodell nyomottabb áron, szűkített kínálattal, amolyan Astra Classic IV módra? A válasz egyértelmű nem.

Bár a kifutó K Astrából jelentős a hazai raktárkészlet, de a típus gyártása nem folytatódik. A Classic Astrák szülőhelye, a lengyelországi Gliwice (németeseknek Gleiwitz) a Movano gyártására állhat át, amikor az évtizedeken át a Renault által gyártott és tőlük vásárolt kisteherautó a Combo és a Vivaro után átáll a Stellantis konszernen belüli technikára.

Jelenleg az új regionális importőr, a Wallis Automotive Europe tervei szerint jövő tavasszal érkezhetnek meg a márkakereskedésekbe az első új Opel Astrák. Egyenesen a rüsselsheimi üzemből, az Opel törzsgyárából, ahonnan az eddig Nagy-Britanniában és Lengyelországban gyártott Astra jön.

Ebből is lesz elektromos, aztán már csak az lesz

Jelenleg az autógyártást is sújtó alapanyaghiány miatt nehéz megjósolni a szériagyártás felfutását, de ha jövő tavasszal megjönnek az első Astrák, az autó nemcsak a típus és a márka elterjedtségére és a flottavásárlókra építhet.

Öntudatos formaterve, fejlett technikája valamint dízel, benzines és konnektoros hibridet is tartalmazó motorkínálata vonzóvá teheti mindazok számára, akiket a 2023-ra várható akkumulátoros elektromos verzió nem hoz lázba. Aki belső égésű motoros Opelt szeretne ebben a kategóriában, utoljára az L Astrával juthat hozzá, mert utódaiból valószínűleg nem lesz sem benzines, sem dízelmotoros.

Mellette – Ellene Karakteres forma

Igényes belső tér

Sokféle vezetőtámogató rendszer

AGR-ülések a második felszereltségtől

Rendkívül takarékos és kis CO2-emissziójú dízelmotor Nincs négyhengeres benzines konnektoros hibridrendszer nélkül

Túl sok a márkaidegen konszernkapcsoló a belső térben