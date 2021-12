110-130 lóerős belső égésű motorokkal, valamint kétféle, 180 és 225 lóerős konnektoros hibrid egységgel érkezik az Opel Astra Grand Tourer. A hibrideknél alapfelszerelés, a benzin- és dízelmotoroknál opciós a nyolcfokozatú automata sebességváltó.

A Stellantis-padlólemezre épülő, új Astra kombi rövidebb elődjénél, de tengelytávja jóval nagyobb – még a vele rokon ferdehátú Astráénál is hosszabb 57 mm-rel. Ennek ellenére nem csökkent a csomagtartó mérete, sőt: míg az előző kombi 540 liternyi rakományt vitt magával, erre most az akkuk miatt csökkentett kapacitású plug-in hibrid is képes (548 liter), az alapmodellek puttonyába pedig nem kevesebb mint 608 liternyi poggyász fér. A hátsó ülés 40:20:40 arányban osztva dönthető, így akár 1634 literesre (PHEV: 1574 liter) bővítve a csomagtartót.

Új modell Kifutó modell Hosszúság (mm) 4642 4702 Szélesség (mm) 1860 1871 Magasság (mm) 1480 1510 Tengelytáv (mm) 2732 2662 Csomagtartó (l) 608-1634 540-1630

Ha ez nem volna elég, a csomagtérpadló két szinten vízszintesen, illetve 45 fokos szögben megdöntve helyezhető be. A takaróroló használaton kívül elfér a padló alatt. A defektjavító szett és az elsősegélycsomag az utastér felől is elérhető, így nem kell az egész csomagtartót kipakolnunk.

Ami az Astra Sports Tourer szolgáltatásait illeti, azok megegyeznek a ferdehátú modellével. A megjelenést a jellegzetes orrkialakítás határozza meg, a lámpatestek LED-esek, és akár adaptív, pixelvezérelt rendszerűek is lehetnek. Az ötajtós modelltől vette át a kombi a tető kilépő élét függőlegesen kettéosztó féklámpát, valamint a vízszintes hátsó lámpatesteket is.

Az utastérben letisztult, csupa digitális kezelőfelületet találunk, vezeték nélküli okostelefon-csatlakozással már a belépő szinten is. Kérhető head-up kijelző, valamint 2. szintű (fél)autonóm vezetési funkciók. Az ülések az Opeltől megszokott módon akár ortopédiailag optimális AGR minősítéssel is kérhetők, és nem csak fűteni lehet őket, hanem hűteni is, sőt, masszázsfunkció is rendelhető.

Alább megtekintheted az Opel Astra Sports Tourer kombit bemutató gyári videót: