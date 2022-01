Megjött Magyarországra a nagyravágyó francia autó

A DS 4-nél az első hűha-faktor a külsőhöz kapcsolható. Először is felejtsük el a hagyományos színeket: ez az autó Magyarországon például rézarany színben kapható majd felár nélkül. A 4400 mm hosszú, 1866 mm széles és 1470 mm magas kocsi méreteit tekintve nem passzírozható be egyértelműen a kompakt ötajtósok közé, bőven átlagon felüli szélessége és közel 19 cm-es hasmagassága teret enged neki a crossoverek játszóterén is. Rá is adta a játszós ruhát a DS a 4-esre a Cross verzióval, melyen több a fényezetlen fekete elem, emellett tetősíneket és a kivitelhez tervezett 19 colos felniket is találunk.

Még ennél is tud nagyobb lábon élni az autó: 20 colos a legnagyobb elérhető felni a kínálatból, ez kategóriarekord is egyben. Jót tesz ez azonban az összképnek, melyet számos részlet feldob. Rögtön egy gyémántmintás hűtőráccsal indul az autó, melyen van króm bőséggel, de nincs túltolva. Szemünk óhatatlanul is leköveti a fényszórót, 98 LED-ből álló, L alakú nappali menetfény felett a mátrix LED fényszóróval. Az autó oldalán végigfutó vonalakról az ajtóba süllyedő kilincsek terelik el a figyelmet, melyek közeledésünkre előbújnak.

Büszke a DS a 4-es fenekére, a hátsó, piramisszerűen felépített hátfalat gyakran mutogatják hivatalos platformjaikon. Ebben a szekcióban érdemes nyitott szemmel nézelődni: a C-oszlop DS-emblémája mellett a meredek, sötétített hátsó szélvédő oldalsó részeibe lézergravírozott DS mintázat került, a hátsó lámpatest pedig megkoronázza a látványt. Mindeközben pedig elsiklottunk a fekete tető mellett, mely a hátsó szélvédővel vizuálisan szinte egybeolvad. Az összképet nemrég díjazták is: január 25-én a Nemzetközi Automobil Fesztivál 2022 legszebb szériaautójának a DS 4-et választotta.

A zöld rendszámon felül a plug-in hibrideket a csomagtérajtón látható E-Tense felirat, illetve a motorháztető elején lévő emblémában szereplő E betű különbözteti meg a hagyományos erőforrással szerelt változatoktól. Van sportosabb megjelenésű DS 4 is, bár a dinamikusabb vonalat képviselő Performance Line a hazai márkaigazgató szerint is bevallottan inkább a külcsínről szól. Megjelenése karakteresebb, férfiasabb, kevesebb krómmal, több sötét elemmel kívül-belül.