Ha visszanézünk az elmúlt 20 évre, az egyik legszebb történet a Kia Ceedé. A hagyományos kompakt modellek közötti versengés Európában az egyik legélesebb, az oszlopos tagokat nehéz megingatni, de a Kiának sikerült. A 2006-ban érkezett első generációs cee’d-et pont úgy pozicionálták, hogy tökéletesen passzoljon az európai igényekhez.

Most épp a harmadik generációnál tartunk, ami külsőre, belsőre és minőségre is hozza az elvárt színvonalat, vagy még többet is. Ez meglátszik a modell hazai forgalomba helyezéseinek számain is, 4501 darabbal a kompakt mezőnyben az első helyen végzett 2021-ben, összesítettben pedig csak három SUV, a Suzuki Vitara és S-Cross, a Dacia Duster, valamint a Fiat 500 tudta megelőzni az új autók regisztrációit összesítő listán.

Éppen most frissült fel a Kia Ceed, amivel együtt új motor is érkezett a kínálatba. A korábbi 1.4-es helyett 1.5-ös négyhengeres turbómotor szerepel 160 lóerővel, kérésre automata váltóval, vagy automatával és 48 voltos lágy hibrid rendszerrel. Utóbbi konfigurációt próbáltuk ki és vittük el egy Teletank körre, hogy kiderüljön, mennyit eszik a legújabb Kia Ceed!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

