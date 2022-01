Idén frissült a Porsche belépő szintű SUV-ja, a Macan. Minden motorváltozata erősebb, ezzel a modell is kicsit még sportosabb, habár eddig is kategóriájának legjobban vezethető autója volt. Magyarországra is érkezett néhány tesztautó, amik közül a legerősebbet választottuk ki arra, hogy megmérjük, mennyit eszik a legsportosabb Porsche Macan, a GTS.

Motorja 2,9 literes biturbó V6-os, ami a Panamerában, a Cayenne-ben és Audi modellekben is megtalálható, mint például az RS5. A frissítéssel a 3,0 literes V6-os helyére érkezett új motor 440 lóerős csúcsteljesítményre és 550 Nm nyomatékra képes. 4,5 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h-ra és 272-vel is képes száguldani, a gyártó szerint pedig 9,9 liter benzinnel is beéri 100 kilométerenként. Utóbbinak jártunk most utána a Teletank legújabb részében!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

A Teletankban mért autók fogyasztásai: