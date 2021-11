Egyre inkább bővül a hazánkban is újként, garanciával megvehető amerikai modellek listája. A legfrissebben megjelent márka itthon a Dodge és a RAM, melyek már külön gyártóként szerepelnek. A ma már Stellantis, korábban FCA csoporthoz tartozó két márkát 2010-ben választották szét először csak névileg, ma pedig a RAM modellek forgalmijában már nem is szerepel a Dodge, mint gyártó.

Az itthon is kapható modellek közül most egy RAM 1500-hoz volt szerencsénk, melynek 5,7 literes HEMI motorja egy igazi ikon, egy klasszikus, egy baltával faragott V8-as, amitől mindent elvárhatunk, csak azt nem, hogy normálisan fogyasszon. Mégis olyan trükkökkel tették kicsit takarékossá, mint a hengerlekapcsolás és a 48 voltos hibrid rendszer, de így is 400 lóerőre képes. Vajon mennyit fogyaszt egy ilyen amerikai vas? Utánajárunk a legújabb Teletank epizódban!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

A Teletankban mért autók fogyasztásai: