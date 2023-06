Itt a kipattintott, sportosabb hibrid Astra

Utastere elsőre, álló helyzetben elég sötét, sivár, de a nagyméretű, egyetlen közös plexi mögött lakó monitorok – a műszerfal mellett a fedélzeti rendszer kijelzője is 10 colos – bekapcsolása után izgalmasabbá válik minden. Belsejének dizájnja inkább letisztult, de szerencsére nem vitték túlzásba a takarítást, maradtak benne gombok és kapcsolók is, amik látványra nem törik meg a sík felületeket, hanem szépen belesimulnak a bútorozásba. De legalább vannak, így a hangerőszabályzónak, a klímavezérlésnek – ez utóbbi menüből is állítható, ha valakinek ez szimpatikusabb – és pár fontosabb funkció is kapott saját, dedikált gombot. Például a kormány és ülésfűtésnek is van ilyenje.

Az anyagminőség változó, a kellemes tapintású felületek mellett rideg, kemény műanyagok is vannak benne, és a fényes fekete zongoralakk se a legszerencsésebb választás egy autóba. Ha csak ránézel, már attól karcos lesz, és a még alig használt tesztautóban is úgy nézett ki a középkonzol műanyagja, mintha pár jégkorongdöntőt már lenyomtak volna rajta.

Ülései hagyományosan parádésak, nem is emlékszem rá, hogy valaha megfordultam-e olyan Opel tesztautóban, amibe nem a profi, AGR minősítésű – Aktion Gesunder Rücken, magyarul Egyesület az Egészséges Gerincért – állítható ülőlaphosszúságú, szinte hibátlanra faragott ülés lett volna. Ebben is ilyen van, és ez továbbra is az egyik legjobb dolog az erősebb Astra PHEV-ben.

Kormánya alul kicsit lapított, és valamiért erre is fényes, rondán koszolódó gombok kerültek. Hogy mennyire fontos a kormány borítása, illetve ennek a felületnek a fogása, tapintása, arra ebben az autóban jöttem rá. Ördög tudja, mit művelhetett vele, akinél előttem volt az autó, de a kormány bőrözésén egy bő húszcentis, hosszanti, mély vágás éktelenkedett, ami vezetés közben rém zavaró dolog. Nyilván vannak ennél nagyobb problémák, meg a sarkvidéki fókák sorsa mostohább, mint a karcolást tapogató vezetőé, de akkor is kellemetlen dolog volt.

Kompakt ötajtósként az Astra egész tágas, elöl, hátul tisztességesen elférni benne, 185 centis magasságig egész biztosan. Csomagtartója alapállásban 352 literes, a sima Astránál ez 70 literrel kevesebb, a csomagtartó alá épített akkumulátorok miatt. Háttámláinak lehajtása után 1268 literesre növelhető a raktér mérete, aminek aljában nincs pótkerék, a padlószint alá csak pár apróság fér be. Sajnos a csomagtartó hasznos terének nagy részét elveszik a hatalmas kofferbe rámolt töltőkábelek.