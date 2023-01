Ilyen Opel Astra nem volt még

Modern, ízléses a 2021-ben érkezett Opel Astra utastere, ránézésre és tapintásra is jó az anyagminőség, bár a zongoralakkról továbbra is azt gondolom, csak olyan autóba való, ahol személyzet szedegeti le róla minden reggel a porszemeket, vagy csak könyvtári posztópapucsban, cérnakesztyűvel szabad a közelébe menni. A tesztautóban is rémes állapotban volt már, mély árkok, ronda karcok borították az aránylag új autó belső felületeit, ami elég lehangoló.

Az viszont bölcs döntés volt, hogy ebben az autóban nem engedték el a gombokat, és a klímát, ülés- és kormányfűtést is közvetlenül lehet kapcsolni, nem érintésérzékeny képernyőn. Illetve lehet ott is, ha valakinek az áll közelebb a szívéhez. Szintén okos húzás, hogy a head up display beállítását nem rejtették el valami menü feneketlen mélyére, hanem a külső visszapillantót állító gomb kapta meg ezt a plusz funkciót. Csak előre kell billenteni és máris a kis bütyökkel lehet a legjobb helyre tenni a vetített képet. Kell is, mert néha elég sok információt jelenít meg az aktuális sebesség mellett.

Alul lapított kormánya formázott és a fogása is klassz, talán egy leheletnyivel vékonyabb a megszokottnál, amitől könnyedebbnek is tűnik vele a manőverezés. Mögötte 10 colos, nem túlgondolt grafikájú műszerfalról olvashatók le a legfontosabb adatok, amik közül az aktuális sebességnél a megjelenített szám színe is számít, ha fehér, akkor benzines, ha kék, akkor elektromos módban halad az autó.

Szintén 10 colos a fedélzeti rendszer kistévéje, ami vezeték nélküli telefontükrözésre is képes, de a menüjének összetettsége nem hoz zavarba. Felbontása jó, a képe is éles, nagyjából tudja azt, amit kell, de semmi többet. Illetve de, a hibrid rendszert rá lehet venni arra, hogy az akksi töltöttségének egy részét, sőt, akár az egészet tegye dunsztba, és hozzá se nyúljon addig, amíg nem szólunk.

Pakolni van hova az Astra belsejében, az ajtózsebek, könyöklő, középkonzol üregei mind ezernyi dolgot nyelhetnek el, és ami ritka, a telefonnak is lehet civilizált helyet találni. Korábban is mindig élmény volt, ha a AGR – Aktion Gesunder Rücken, magyarul Egyesület az Egészséges Gerincért – minősítésű üléssel felszerelt Opel tesztautóban autóztunk. Szerencsére ezt a PSA, illetve Stellantis korban is megtarthatta a márka, és a tesztautóba is ilyen jutott.

Memóriás, állítható deréktámaszú, és az ülőlap hosszúsága is állítható, ezekben az ülésekben tényleg megtalálható a hosszú távon is komfortos üléspozíció. Persze fűthetők is, ugyanúgy, mint a kormány, és mindnek saját kapcsolója, gombja is van.

Általában elöl egyik autóban sincs különösebb baj a térrel, az Astrában is csak a második sorban kezd szűkülni a hely, de 185 centis magasságig nem valószínű, hogy bárkinek is kevés lenne az élettér. Csomagtartója 352 literes, a szintén itt található akkumulátor 70 litert vesz el a sima Astránál 422 literes csomagtartóból. A háttámlák lehajtása után 1268 literre bővíthető a raktér mérete.