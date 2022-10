Csak a fogyasztását ne nézd! – Peugeot 308 PHEV

Mióta a Peugeot építgeti és finomítgatja az i-Cockpit-elrendezést, azóta két nagyon elhatárolódó tábor létezik; az imádók és az utálók. Én az előbbibe tartozom, ez az elrendezés egyszerűen működik. Akar a fene egy bazi nagy kormányt tekergetni a mindennapokban, ha annak semmi különösebb oka nincs, nincs alatta igazán komoly hardver, vagy nem kell minden falavelet érezni rajta, amin átmegyünk. Ez pontosan azt a világot vetíti előre, amit sokan szeretnének elérni: a vezetést konzolszintű irányításra vagy önvezetésre redukálni.

A pici kormány egy játék, nem kell vele művészkedni parkolásnál, nincs átfogdosás, hiszen úgyis leheletkönnyű a szervózás miatt. Fölötte zavartalanul látjuk a 10 colos kijelzőn, amire szükségünk van, sokszor még többet is, ha még az is túl alacsonyan lenne, kaphat head-up display-t is. Kijelzőből kerül még egy 10 colos a műszerfalra a multimédia képernyőjeként. Apple CarPlay és Android Auto is fut rajta, a szoftver pedig pörgős, nincs vele sok játék és várakozás, hamar megtaláljuk, amit keresünk.

Került bele még egy kijelző, ami leginkább a régi “zongorabillentyűket” váltja a kijelző alatt, és ez megint egy nagyon ötletes rész. A gyorsgombok nagyok, nagyjából 5×5 centis négyzetek, nem lehet mellényúlni, mindig ott vannak, ha kellene, gyújtás nélkül pedig eltűnnek, mérhetetlenül letisztítva ezzel a műszerfalat, melynek a formavilága önmagában is egészen magával ragadó.

A magas középkonzolon kettéosztották a könyöklő fedelét, mint például a nagyobb BMW-kben. Ez azért, jó, mert ha a mellettünk ülő épp könyököl, nem kell elhessegetni róla, ha ki szeretnénk venni valamit. Előtte kis fiókba állítható a telefon, roló alá rejthető a pohártartó és az apróságok, előtte pedig vezeték nélküli telefontöltő is várja a szolgálatot.

USB-C csatlakozókkal szórták meg elöl és hátul is, légbefúvó jut a második sorba, ahol a hely elég nagy ahhoz, hogy felnőttek is hosszan utazzanak. 180 centis magam mögött pont elfértem, a két szélső ülés pedig picit formázott is. Első ülései remek tartásúak, már-már sportosak, de csak a sofőrén változtatható az ülőlap hosszúsága, így az erre fogékony utas hiányt szenved.

Elég jók az anyagok, műanyagból sokat fejlődött a Peugeot, legalábbis a 308-tól fölfelé kimondottan jó minőséget értek el. Bőrhuzataiba sem lehet belekötni igazán, kellemes a tapintás, jó az illat. Kevés a zongoralakk, helyette selyemfényű ezüst a középkonzol, ami jó pont, nem gyűjti az ujjlenyomatokat, de a mélyre ültetett váltókapcsoló és a pici P és B gomb mellette még mindig nem a jó ergonómia szinonimája. Csomagtartója a hibrid rendszer miatt 361 literes, az ülések lehajtásával 1273 literre növelhető.