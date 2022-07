Rizikós autót hoz Magyarországra a Volkswagen

Beszállás után hagyományos órákkal vagy extraként 10,25” képátlójú digitális óracsoporttal fogad az autó a középső légzsákkal elválasztott, kényelmes ülésekbe huppanva. A feláras műszeregységben a kormányon lévő view gombbal csak a középső részén változtathatók a nézetek. Németországban Style-szinten a fejlettebb, 12,3” képátlójú óracsoport jár alapáron, ami szebb és nagyobb is.

Valószínűleg itt is az MIB3 (Modularer Infotainment Baukasten) harmadik generációjába tartozó kütyük futnak saját SIM-kártyás online-kapcsolattal, amivel továbbíthatók az adatok az autó tényleges fogyasztásról az EU-elvárásainak megfelelően.

Egy alapmodellben 6,5” lenne a középső érintőkijelző képátlója, a tesztelt autóban már nyolc, a legnagyobb 9,2-es. Apóság, de a bekapcsológombon a függőleges vonás nem tud függőleges lenni, mert az egyik állásban balra, a másikban jobbra dől egy picit. Egy Opel Grandlandben vagy FIAT Tipóban ezzel szemben nemcsak függőleges a vonás, hanem úgy is marad, mert csak a gyűrű forog körülötte, nem az egész kapcsoló.

De a lényeg, hogy adott ez a tekerőgomb. Nélkülözhetetlenségére akkor derül fény, ha valaki a legdrágább kijelzőt választja, vesztére. Mert a Discover Pro navival csak érintőfelületeken lépegetve próbálhatja lehalkítani a békés utazásba beleüvöltő közlekedési híradást, ha elfelejtette kikapcsolni a lesből támadó TA-jelentéseket.

Hely az van bőven a Taigóban. A szerkesztőségből Földes Attila beülhetne Erdős Norti mögé, pedig mindketten magasabbak az én 190 centimnél. Sajnos a nagy térbőségen és a két USB-C-töltőn kívül nem sok minden szolgálja hátul az utasok kényelmét, se kartámasz nincs, se középső levegőkilépő, jóllehet a középső légrostélyt egy Škoda Kamiq meg tudja adni. A plafonról két LED-es fényforrás világít a hátul ülőknek és a chiphiány siralomvölgye ellenére is akadályérzékelősek a hátsó ablakemelők is.

Minőségérzetre egész jó az utastér, bár az ajtóborítás elöl és hátul is egy ócska műanyaghéj. Csak ott van rajta puhított textilfelület, ahová a könyökünk esik, de a műszerfal felső részét kellemes tapintású, lágy műanyag fedi és a szellőzőrostélyok gyűrűjének kattanása a végállásokban olyan szép, hogy az ezt megvalósító szakembereknek az Audihoz is nyitva állhat az út. Volkswagenes alapértékként az első ülésállítási tartomány kolosszális, az ADAC mérései szerint 210 centire nőtt embereknek is elegendő.

Nagy kár, hogy a T-Cross tologatható hátsó üléspadja vagy legalább az ledönthető utas oldali üléstámla nem javítja a Taigo variálhatóságát, be kell érni a hátsó üléstámlák osztott lehajtásával. Még síalagút sincs, ami nagyon tud hiányozni.

440-1220 literes a csomagtér, ami átlagos érték ebben a szegmensben. Az elválasztópadló két szinten rögzíthető, de a magasabbikban is marad háromujjnyi perem. Jó dolog, hogy defektjavító készlet helyett szükségpótkerék van az autóban. Okos részlet az is, hogy a kalaptartó befér a padló alá, ha bővítjük a csomagteret. A 75 kilós tetőterhelhetőség is dicséretes és a csomagtérfedél elég magasra nyílik, kényelmesen be tudtam állni alá.