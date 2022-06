Az utolsó telivér Mitsubishi – Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Inkább cross, mint Eclipse. A forma magasra emelt városi szabadidő-autót mutat, amivel önmagában nem lenne gond, mindenki ezt csinálja. Ennek is lankásabbra csapták a hátsó ablakát, mint megannyi kategória társáét és még olyan trükköket is bevetettek, mint a ketté osztott hátsó szélvédő, így legalább a praktikum megmaradt, mert ki lehetett látni hátrafelé. A frissítéssel ez eltűnt, hagyományos ablakot kapott hátra, ami magasabban kezdődik, ez pedig a kilátást hátrafelé nem nagyon segíti, még jó, hogy az alapverzióhoz is jár tolatókamera.

A dizájn már alapból elég markáns volt elölnézetből, most viszont hangsúlyosabban elhatárolták a fényszóró felső és alsó egységét, most a tompított és a távolsági fény is alul világít. Szögletes formája miatt egészen határozott a kiállása, arányaiban lehetne jobb, a tengelytáv szemre kicsit rövid ehhez a testhez, ennek később fontos jelentősége lesz a vezethetőségnél is.

4545x1805x1685 millimétert foglal el a világból, hosszban 3 centivel rövidebb egy Mazda CX-5-nél és 4 centivel keskenyebb nála, de ugyanolyan magasak. A Volkswagen Tiguanhoz képest 3,5 centivel hosszabb és 1-gyel magasabb, de a Tiguan szélesebb. Innen is látszik, hogy az Eclipse Cross nem teljesen az, ami a kategóriában most sztenderd, szinte minden konkurensénél keskenyebb kicsivel.