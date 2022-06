Nagyon rövid próbaút fért csak bele a programba az új modellel, vezetni is csak az 1,8 Hybridet jutott idő. De arra szerencsére volt lehetőségünk, hogy közvetlenül összehasonlítsuk az előddel, mert egy bérelt Corolla Hybriddel gurultunk el az enyhe álcafóliával díszített tesztautókért.

Padlógáznál érvényesül a percenként körülbelül 500-zal alacsonyabb fordulatszámra felugró motor akusztikai előnye a most futóval szemben. Azt a csontig hatoló, elkínzott hibridbégetést már a jelenlegi Corolla sem produkálja, de az új halkabban tűri az erős gázadást.

Támogatni továbbra sem támogatja a sietést, arra jobb is az immár 196 lóerős verzió. A kisebbik a lábujjhegyen osonást szereti, gázadós lábad megregulázásában továbbra is nagyon hatásoson segítenek a műszerfali visszajelzések és a parádésan csekély, igen motiváló átlagfogyasztási adatok.

A Toyota előzetes adatai az előd fogyasztásának megőrzését sejtetik. Nyugodtan vezetve a próbaúton városi és országúti szakaszokkal 4,8 litert írt ki átlagként a fedélzeti számítógép, míg a tisztán városi közlekedésben simán 3,6-3,8 literre levihető volt a számítógép szerinti átlagfogyasztás százon. A WLTP-norma szerinti átlag a kisebbik gyengébb hibriddel 4,5, az erősebbel 4,8 liter/100 km, ami a csupán 43 literes tankkal is kényelmes hatótávot ad, bár a hatótávolság egyben biztonsági kérdés is.

Itt érdemes tisztázni egy fontos dolgot. A Toyota lelkesen kommunikálja, hogy teljes hibridjeik városi forgalomban igen nagy arányban, mondjuk 70-80 százalékban elektromos üzemben működnek. Az aktuális érték a műszeregységben is kiemelhető, de tudni kell róla, hogy nem a megtett távra, hanem az utazással töltött időre vonatkozik.

Tehát a lepkelábú hibrides ultrák sem a megtett út mondjuk 77 százalékát osonták végig elektromosan a 46-ra állított tempomattal, hanem a piros lámpáknál, dugókban töltött időre leállított szívómotor tornássza fel ezt az értéket.

Vezetés közben a Brüsszel közelében megtett rövid próbaúton is feltűnt, hogy a rugózás továbbra is kényelmetlenül reagál az itthoniakhoz képest alig besüllyedt csatornafedelekre, épphogy kiálló sínekre. Ebben nincs előrelépés. A 18-as felnivel vezetett GR-Sport Dynamic különösen szárazon továbbítja a kereket érő ütéseket. Magas emberként ülőlapból is el tudnék képzelni hosszabbat.

Gyakorlatilag kanyarmentes útvonalat jártunk be az autóval, így útfekvéséről és kormányzásáról nem sok minden derült ki, ahogy a 30-50-70-90-es sebességkorlátozásokat tisztelve a zajcsillapítás hatásosságáról is nehéz volna mit írnom. Ami biztos, hogy a hibrid hajtáslánc kifinomultsága változatlanul luxusautós. A benzines rendkívül lágyan lép be a hajtásba, leállítása és újraindítása sem jár érezhető remegéssel.