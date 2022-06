Úgy fest, a Hondánál még fontos, hogy mit gondolnak, mit szeretnének a vevők, és nem érzik úgy, hogy izomból kell lenyomni a torkukon olyan hülyeségeket, melyeknek kevés keresnivalójuk van egy autóban. Mivel a visszajelzések szerint a Honda-vásárlók szeretik a gombokat és kapcsolókat, így modernnek gondolt, simogatni való felületek helyett továbbra is valódi elemeket kapnak az új Civicben. Na, de milyeneket?

Zseniálisak egytől egyig, nemcsak jól néznek ki és a tapintásuk is kellemes, hanem a kapcsolási érzet is olyannyira eltalált, hogy én tuti megszavaznék valami év végi prémiumot annak, aki ezt ilyenre reszelte. Persze a klímavezérlés gombjai a legmenőbbek, de az új Civicben még indexelni is klassz dolog, úgy kattan a bajuszkapcsoló, hogy még akkor is mindig indexelni fogsz a körforgalomból kifelé, ha senki más nincs rajtad kívül a vármegyében.

A másik szerelmem a méhsejtminta mögé rejtett, apró joystickpöckökkel állítható légrostély, amivel a megszokottnál tágabb határok között – az átlaghoz képest felfelé 12 fokkal, lefelé 21 fokkal nagyobb szögben – állítható a szellőzőből érkező levegő iránya és mennyisége. Nem csak szemre, hanem tapintásra is igényes anyagokból épül fel az autó belseje, vannak rekeszek, pohártartók, a hátsó utasoknak légbeömlő. USB-aljzatok is jutottak mindkét sorba, – 2-2 darab -, amik valahogy még nem C-sek, hanem a klasszikus, lapos darabok.

Műszerfala teljesen digitális, személyre szabható a rajta megjelenített tartalom, és valóban hasznos dolgokat tud, kijelzőjének mérete 7 és 10,2 colos is lehet, ez a felszereltségi szinttől függ. Klassz a középkonzolon lévő központi képernyő képe – amiből 7 colos az alap, 9 colos a feláras monitor mérete -, jó a grafikája is, sőt, a menü is átlátható, logikus elrendezésű, az Apple CarPlay vezeték nélkül, az AndroidAuto pedig kábellel összekötve futtatható a központi rendszeren. Ha valamibe mégis bele kéne kötni, akkor az a tolatókamera képe lenne, ami valamiért olyan, mintha sokszor másolt VHS-felvételt néznénk tolatás közben.

Az üléspozíció kellően alacsony, a 25 milliméterrel alacsonyabb motorháztető felett lazán ellátni, talán a kormány érződik leheletnyivel nagyobbnak a kelleténél, az ülések ülőlapja pedig pont ennyivel kurtábbnak. A hátsó sorban az elődéhez képest 35 milliméterrel nőtt a lábtér, az üvegtetős változatban hátul 190 centiméteres magassággal pont akkora a belmagasság, hogy a fejem búbja éppen súrolta a tetőkárpitot. Csomagtartója felszereltségtől függően 404 vagy 410 literes lehet.