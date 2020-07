Míg kívül hasonlított elődjére, az utastérben nagyon más a nyolcas Golf. A hangulat hasonló, de ez a belső már a digitalizáció szülötte. Sokkal letisztultabb az egész műszerfal, amelyet persze két képernyő ural. Miközben az egész belső nagyon visszafogott, a kijelzőket összekötő panel különleges.

A vezető előtti monitor 10 colos, míg a középkonzol felett akár 8,25 colos is lehet. Mindkettő nagyon éles, részletgazdag képet mutat. Természetesen a vezető előtti is változtatható képű, a hagyományos kerek órák helyett megjelenhet a navigáció térképe, vagy az asszisztens rendszerek információ, illetve egy sor más dolog is. A menüt tanulni kell, annyifelé lehet benne barangolni, sokat kínál, de komplikált. Vezetés közben aligha találunk meg bármit is.

Érezhetően néha gondolkodik a szoftver. Olyan, mint amikor egy számítógépnél a kevés memóriára panaszkodunk. Talán nem véletlen, hogy a Golfnál és az ID3-nál tapasztalt szoftverproblémák miatt állítólag a Volkswagen leváltja eddigi informatikai vezetőjét.

Jó hír, hogy ezeket a rendszereket később is lehet frissíteni, hiszen számos funkciót már utólag elérhetőnek kínál a Volkswagen, így ha a szoftverproblémákat megoldják, egy frissítéssel talán eltűnnek majd ezekből a kocsikból is. Elvben olyan megoldásokat is kínál a nyolcas Golf, mint az online segélyhívó és a szervizfoglaló funkció. Másik nagy dobása, hogy rendelkezik a Car2X kapcsolódás képességével, képes adatokat megosztani az autó 800 méteres sugarú körében lévő, szintén kommunikációra képes modelljeivel.

Az utastér hangulatát meghatározza, hogy sokkal kevesebb a hagyományos kapcsoló és gomb a középkonzolon, ezek a menübe költöztek, a kormányon és a váltó körül találunk még elsősorban hagyományos elemeket. A klasszikus forgó fényszórókapcsoló helyét is érintőgombok vették át. Igaz, ezeket viszonylag keveset fogjuk használni, hiszen az autó automatikusan megoldja a szükséges váltást helyettünk.

Gyenge pont a hőmérséklet- és hangerőszabályzás érintésérzékeny „gombjai”, amelyeken az ujjunkat csúsztatva állíthatjuk az aktuális értéket. Az hagyján, hogy nem igazán működik jól, de ebben az autóban (feltételezem, ez hiba és nem funkció) éjszaka ki sem volt világítva, ami nagyon zavaróvá tette a használatukat. Persze mindkettő funkciót elérhetjük elvben hangvezérléssel is (magyarul nem tud), de ennek működése sem mérhető a Mercedes hasonló rendszeréhez, eléggé esetleges, hogy érti vagy sem, amit szeretnénk.

Meglepő, hogy a vezetőülést nem lehet olyan alacsonyra engedni, mint a Volkswagentől ezt általában megszoktuk. Ez talán a tengelytávolság és a hátsó hely szűkössége miatt lehet. Ha bedugjuk a lábfejünket az első ülés alá, akkor elfogadható a tágasság hátul felnőtteknek is. Jó kényelmet kínál a hátul utazóknak a Golf, remek ülések jutottak ide is. A 3 zónás klímának köszönhetően külön szabályozható a hőmérséklet hátul, USB-csatlakozó és olvasólámpa is fokozza a kényelmet.

A vezetőüléses határozott, feszes tömésű, és az oldaltartása is jó, hiszen ebbe a modellbe sportülés került, amelyhez kihúzható combtámasz is tartozik – a vezető oldalán. Amellett, hogy a sofőrülés motoros állítású és memóriás, masszázsfunkció is van benne. Nem túl kifinomult, de a kompakt osztályról beszélünk. Az ülés nagyon kényelmes hosszú távon is.

Kormánya jó méretű, rajta a bőr kellemes tapintású, egy kicsit talán lehetne vastagabb, de ez ízlés dolga. A kormány és az ülés is tág határok között állítható. Az utastér szellős, tágas érzetet kelt. Az anyaghasználat alapvetően jó, az illesztések különösen precízek, érezni a tartósságot a hibátlan összeszerelés nyomán. Vannak azonban gyengébb részletek, pl. a könyöklők szövetborítása, mind középen, mind az ajtókon, de kopogós műanyagból készültek az ajtózsebek és a váltókart magában foglaló konzol. Összességében nagyon jó benyomást tesz az utastér. Éjszaka különösen igaz ez a kellemes hangulatvilágítással.

Rakodórekeszekből van elég, a megszokott helyeken. Az induktív telefontöltő nekem nem tetszett, mert befelé lejt, így ha szeretnénk, sem tudunk rápillantani a készülékre, amit mondhatunk biztonságosnak, de vélhetően a többség inkább kézbe veszi majd, ha a készülék jelez, ami nagyobb kockázat.