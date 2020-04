Belül is javítottak valamicskét a Civic-en, forradalmi változásokat itt is hasztalan keresnénk, csak pár gombbal tették még élhetőbbé tették az utasteret. Az egyik újítás, hogy igazi, tekergethető hangerő-szabályzót kapott a Civic, illetve a fedélzeti rendszer képernyőjének oldalán lévő virtuális gombokat is igaziakra cserélték, a másik új gombpár pedig a ventilátort vezérli. Igen, ezek régen minden autóban megtalálhatóak voltak, csak a nagy érintőképernyősítési lázban eltűntek és az autógyártók most kezdik belátni, hogy a fizikai gombok néhol nélkülözhetetlenek. Már, amelyik belátja. Emellett még néhány új, kellemesebb tapintású anyag is megjelent a kabinban.

Minőségérzettel egy Hondában szerintem eddig sem volt gond, ahol általában hozzá szokás érni az autóhoz ott kéznek, szemnek egyaránt kellemes felületekkel találkoznak a különféle érzékszervek. A mély üléspozíció, a vezetőcentrikus elrendezés és a meredek szögben álló kormány is klassz a Civicben, illetve a személyre szabható digitális műszerfal is hasznos. Középen, jól olvashatóan ott a lényeg, jobbra, balra pedig apróbb műszereken az üzemanyagszint és a hűtőfolyadék hőmérsékletének állapota olvasható le.

Aztán jön a feketeleves, a központi kijelző, illetve az egész rendszer, ami mind áttekinthetőségében, mind működésében hajmeresztő. Alapból minden elindulásnál OK-t kell nyomni ezen a felületen, amivel megígérem, hogy csak akkor használom, ha a közlekedési körülmények ezt engedik. Anyád! Már innen megvan az alaphangulat, amit tovább pörget a teljes káosz. Nem részletezném, úgy utálatos az egész, ahogy van.

A Honda mentségére szóljon, hogy a Toyota ugyanígy képtelen jól használható, logikus menüket kitalálni, csak náluk még a megjelenítés is csapnivaló. Persze mindent meg lehet szokni, így ezt is biztosan. De engedjük el a fedélzeti rendszert és örüljünk annak, ami van: rengeteg kisebb nagyobb rekesz, pohártartó, és USB töltőpont, 12 voltos csatlakozó és indukciós töltőfelület is segít az elektromos eszközeink táplálásában.

Elektromosan mozgatható és fűthető első ülései – itt a hátsók is fűthetőek, méghozzá kétféle teljesítménnyel – kényelmesek ugyan, de az ülőlap lehetne valamivel hosszabb is. Elől kényelmesen elfér bárki, hátul az amúgy a fejtérből sokat elvevő üvegtető miatt alacsonyabb a belmagasság, de hátradőlve itt is elférhet 190 centiig bárki. A hátsó ajtók a Honda szokása szerint szinte derékszögben nyílnak, könnyű beszállni a második sorba is.

A két képen lehet keresgélni a ráncfelvarrás újításait. Nem lesz nehéz:

Csomagtartója formára nem túl bizalomgerjesztő, széles résszel indul, majd jön a szűkület a kerékdoboknál, majd lehajtott üléseknél az utastérbe vezető, még keskenyebb átjáró. Bár a csomagtartóban van két kar, aminek meghúzása után máshol – mondjuk a Mazdánál – rögtön lecsukódnak a háttámlák, de a Hondánál valamiért hiába húzzuk meg a kart, utána még az utastérben kell kézzel lehajtani őket. Nem értem a logikát.

Az idétlen forma ellenére a az 519 liter befogadóképességű csomagtartó egész jól használható, például kiszedett első kerékkel egy nagyobb vázméretű biciklit is könnyedén elnyel. Ezen túl semmi extrát nem tud, nincs se rögzítőfül, se elválasztó, se zseb, se semmi. A padlószint alatt pótkerék helyett csak defektjavító készlet várja azokat, akik a telefonos segítségkérésnél összetettebb dolgokra is képesek.