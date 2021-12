Mintha mindig is velünk lett volna és valószínűleg legalább annyira sokáig sláger lesz a Suzuki SX4 S-Cross, mint a gömbölyű Swift volt. Új fazonnal, régi tartalommal még mindig nyerő választásnak tűnik.

Röviden – Suzuki S-Cross 2022 Mi ez? A Suzuki régi új szabadidő-autója. Már csak S-Crossnak hívja az SX4 S-Cross új változatát, ami ismét egy facelift, de minden eddiginél komolyabb. 1,4-es turbós benzinmotorral, 48 voltos hibrid rendszerrel, kézi váltóval próbáltuk. Mit tud? Könnyű, szinte zavartalan használhatóságot, öt felnőttnek is elég helyet. Mibe kerül? 6,06 millió forintért már hazavihető, a tesztben szereplő GLX modell kedvezményes ára 7 340 000 forint. Kinek jó? Akik egy egyszerűen használható tágas új autót keresnek emészthető áron.

Minden országnál hamarabb próbálhattuk ki a legújabb Suzuki modellt, miután az új SX4 S-Cross is Esztergomban készül. Az új modell viszont csak első ránézésre tűnhet teljesen újnak, második pillantásra viszont könnyen észrevesszük rajta a régi jó ismerőst. Egyértelmű, hogy ugyanaz a padlólemez, sőt a külső számos eleme is nagyon közel áll az SX4 S-Crosshoz, amelyből 2021 januártól novemberéig csak Magyarországon 5274 darab talált gazdára, a második legnépszerűbb új autó volt testvérmodellje, a Vitara után. Hasonlóan szép teljesítmény jósolható a megújult S-Crossnak is.

Külső El kellett telnie egy kis időnek, mire megszoktuk az SX4 S-Cross 2016-ban érkezett ráncfelvarrását. Abban mindenképpen előnyös volt a váltás, hogy markáns arcot kapott a modell. Lehet, hogy vannak, akik még mindig nem dolgozták fel a hatalmas hűtőmaszkot, nekik jó hír, hogy az új, immár harmadik arc jóval könnyebben fogyasztható és mégis karakteres. Teljesen újak az alapból ledes fényszórók és a hűtőmaszk formája is, a meredekebb front miatt határozottabb a megjelenés. Ráadásul a szinte függőleges orr és az asztalszerű motorháztetővel terepjárósabb, mint elődje. Nem kell hozzá nagyon messzire nézni az orrától, hogy még több újdonságot vegyünk észre. A köríves kerékjáratok helyett már kicsit szögletesebb a műanyagozás és a legutolsó kis ablak formája is megváltozott. Ezen a részen látható, mennyi energiát fektettek a frissítésbe, mert egy szerkezeti elemen is változtattak, az S-Cross (már csak így hívják, a felirat még az előszériának szól) viszont alapjaiban ugyanaz az autó, mint ami 2013-ban megjelent. Magasabbra húzták a hátsó műanyag elemeket is Változott a hátsó rész is, a magasabbra húzott műanyag lökhárító betét felett teljesen újak a lámpák, a fekete összekötő elem pedig a divatot követi. Ügyeltek arra, hogy az alapos változás ellenére a méretei megmaradjanak, vagyis hosszúsága 4300 milliméter, szélessége 1785 mm, magassága 1580 mm a tetőlemez legfelső pontján, amin a tetősínes autók fél centivel nyúlnak túl, ez így 1585 mm. Változatlan a 2600 mm-es tengelytáv. Slider

Belső Szembetűnő változás történt a beltérben, a 2022-es modellek számára a műszerfal középső részét teljesen kicserélték. Korábban kicsit döntve középtájt helyezkedett el az érintőkijelzős multimédia, most viszont felültették a pult tetejére és függőlegesen áll. A GL és GL+ modellekben 7 colos, a GLX-ben, mint a tesztautó is már 9 colos képernyőt kapunk. Az új rendszer üdítően frissen hat a korábbi változatokhoz képest. A grafikája ebben a szegmensben teljesen jónak mondható és a rendszer adta lehetőségek között sokan örülni fognak annak, hogy menetadatokból egy kisebb hegynyi fog a rendelkezésükre állni. Hatékonyság, üzemanyag fogyasztás, utazási adatok, grafikonok és rengeteg szám között lehet böngészni, az erre fogékonyak monitorozhatják saját vezetési tudásukat. A kijelző okostelefon tükrözésre is képes. Anyagaiban sosem volt ordítóan kellemetlen az SX4 S-Cross, most sem az, sőt, az ajtókárpitok például a Vitaráéhoz képest feltűnően minőségiek. Általánosan jók a formák, szép a kidolgozás, a Suzuki, ma már messze nem jelent egyet a fapadossággal. Picit fénylik a műszerfal teteje és az ajtókárpitokat is megcibálja az ablakemelő szerkezet, de annyi baj legyen. Kormánya nagyon jó méretű, fogása is remek. Az S-Cross alapvetően nem egy túl magas építésű autó, valahol a crossover és egy normál kompakt közötti vezetési pozíciót kapunk. Nem túl magas, nem túl alacsony, de hihetően szabadidő-autós. Üléseiben elöl a háttámla közepén van egy furcsa pukli, ami nekem nyomta a hátamat, de oldalirányban egész sok tartása van, összességében hosszú távon autózva sem fáradtam el benne, ami jó jel. Kiválóan belátható autó, és még segíthet is a GLX-hez mindenképp járó 360 fokos kamera rendszer, ami 4 kamerából áll, nem csalóka, mint a Stellantis modelljeinél. Szép nagyok az ajtók tároló zsebei, a középkonzol is elnyeli az apróságokat, de illett volna egynél több USB csatlakozót beépíteni, ha már vezeték nélküli töltőpad nincsen. Csomagtere 430 literes, nagyon jól pakolható a 48 voltos lágy hibrid rendszer elemeit az első ülések alá építették be, így azok nem vesznek el hasznos helyet sehonnan. Ha mégis többre lenne szükség a hátsó üléstámlák lehajtásával 1230 literesre bővíthető a raktér.

Technika Már korábban is az volt a legjobb része az S-Crossnak, hogy a motorkínálatát egyre redukálták, a korábban elérhető legerősebbre. Az 1,4 literes négyhengeres turbós benzinmotort kicsit azért átdolgozták, de már a mostani facelift előtt, így ebben sok újdonság nincs. A benzinmotor korábbi hagyományos generátora helyén a lágy hibridben 12,9 lóerős, 53 Nm nyomatékú indítógenerátor kapott helyet. Mivel ez nem vesz részt közvetlen a hajtásban, teljesítménye nem adódik hozzá a motorhoz semmilyen módon. A motor 129 lóerejéhez akkor tud hozzájárulni, amikor a motor terheléséből adódóan nem működne hatékonyan. Vagyis kigyorsításokkor, előzésekkor, indulásokkor segíti közvetlenül a főtengelyt a pár másodpercnyi hajtással. Stop/startos újraindításoknál leheletfinoman rántja be a négyhengereset és gázelvételkor jólesően érezhető motorféket ad a visszatáplálás miatt. A rendszerhez tartozik egy inverter a sofőr ülése, és egy akkumulátor az utas ülése alatt. Fontos megjegyezni, hogy ez a rendszer nem tudja önállóan elektromosan hajtani az autót, mint a valódi hibrid modellek. A négyhengeres motorhoz hatfokozatú kézi, vagy hatos automataváltó is társulhat, illetve még összkerékhajtás is fokozza a hajtáslánc variációkat. Futóműve elöl hagyományos McPherson rugóstagra épül, hátul csatolt hosszlengőkaros, a lehető legegyszerűbb, mégis ide tökéletesen passzol. Kéziféke még hagyományos, nem elektromos, ahogy fékrésegítése sem, kormányzása viszont elektromos rásegítésű. Ráfutásgátlós vészfékasszisztense radart és kamerákat is használ, vezetéstámogató rendszerei között a sávtartó, holttérfigyelő is szerepel.

Vezetés Alig futott többet 1000 kilométernél a tesztautó, mielőtt átvettük volna, így számos ponton még érezhetően be kellett kopnia. Mint például a váltó karja, rudazata, ami 3. és 4. között nagyon sokszor beakadt és be sem vette a fokozatot, ez a teszthét végére szinte teljesen eltűnt, de így is maradt még a váltóban némi karcosság, egyébként elég jól kapcsolható szerkezet. Könnyű, de egészen pontos a kormányzása, így már az első métereken is jólesően egyszerű vele a manőverezés. Kuplungja puha, a fogáspont kevésbé érezhető, de az indítógenerátor szépen el tudja simítani azokat a rossz kuplungolásokat, amiktől egy sima motor már lefulladt volna. Az elindulás nagyon könnyed. Végtelenül egyszerű és zavartalan az új Suzuki S-Cross kezelése, ami remek élmény. Magasabb tempónál is stabil marad az autó, csúszós úton érezni, ahogy a menetstabilizátor rettentő gyorsan reagál, ha baj lenne. Rugózása épp elég feszes a gyors kanyarokhoz és kellően kényelmes az úthibákhoz – jó kompromisszum. Nincsenek dübörgései, a karosszéria egyben van, emiatt van jól összerakottság érzete. Ugyanakkor érezhetően van szélzaj és van kerékzaj is, autópályán jól hallhatóan susognak a tükrök. Erős, jól húz a motor, a nyálkás időben egy egyszerű elindulásnál is kipöröghet a kerék, mert van benne erő. Emiatt nagyon jól gyorsul a Suzuki S-Cross, nyomatékának köszönhetően autópályán is rugalmas, szinte visszaváltani sem kell, a motorban mindig van tartalék. Gázelvételkor pedig erős a motorfék miatti ott a lassulás. Ebben az időszakban vezetés közben a leginkább zavaró tulajdonság az utastér párásodása lehet, mert erre eléggé hajlamos az S-Cross. A kétzónás klíma automata állásban nem kezeli a külső-belső levegő keringtetést, belső keringtetésen pedig még a klíma sem segít, pillanatok alatt lesznek párásak az ablakok. Külső keringtetésen viszont szinte alig szűri a levegőt, így érezzük a kipufogógázok szagát, valahogy sehogy sem találtam a jó kombinációt a teszthéten. A motor fogyasztása az első körökön elég magasnak tűnt ahhoz képest, hogy korábban mennyit tudott fogyasztani ez a motor. Az első tankolás 8,1 literes átlagot mutatott, amiben sok városi, de elég sok országúti autózás is volt. A második fogyasztás már jóval kedvezőbben alakult, 6,16 liter tankolás szerint kimondottan kedvező a vegyes használat során.

Költségek Továbbra is kimondottan jó áron juthatunk hozzá a hazai gyártású Suzuki S-Crosshoz. A listaáron 7 140 000 forintnál startoló modellhez komoly kötelezettségekkel nem járó hűségprogrammal 6 090 000 forinttól haza lehet vinni. Az 1,05 millió forintos kedvezmény minden vásárlót megillet, aki kíván élni vele. A korábbi változathoz képest 450-480 ezer forinttal drágább az új S-Cross, de a piac drágulásaihoz képes ez nem jelent nagy emelkedést. GL, GL+ és GLX szinten érhető el az új Suzuki S-Cross és már az alapverzióban is van tolatókamera és vészfékasszisztens is. A hazai piacon eddig legnépszerűbb GL+ kézi váltóval, kedvezménnyel 6 490 000 forinttól vehető meg. Az új nagyobb multimédia a GLX felszereltséghez tartozik, ahogy a 17 colos felnik és a négy külső kamera is. A márka modell és vetélytársai – Listaár, forint Suzuki S-Cross GL (129 LE) 7 140 000 Suzuki Vitara GL (129 LE) 6 870 000 Toyota Yaris Cross (125 LE) 6 060 000 Dacia Duster (110 LE) 4 099 000