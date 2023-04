Ilyen autók menthetik meg a világot a SUV-októl

Nekem bejön az újkori, i-Cockpit-os Peugeot beltér, hamar megtalálom benne a helyem, nem zavar, hogy szinte az ölemben forgatom az apró, alul felül lapított kormányt. Nem nehéz összeszokni az irányváltóval sem, egyedül a motorindítás gombját nem szerettem olyan sokáig nyomni, mint ameddig kell.

Amíg van benne szufla, tisztán elektromosan indul a 408-as és a csendes, emissziómentes haladást egész 135 km/órás sebességig bírja is. Feltéve, ha nem nyomják benne padlóig a pedált, mert akkor azonnal színre lép a benzinmotor is. Szerencsére ha már nulla kilométeres hatótávot jelez a töltöttséget mutató műszer, a hibridrendszerben akkor is van mindig annyi energia, hogy az indulásokkor, vagy a váltásoknál a villanymotor eltűntesse a benzinmotor gyengeségeit.

A közösen összehozott 225 lóerő és a 360 Nm bőven elegendő a méltóságteljes utazáshoz, ilyenkor nem érezni gyengének az autót egy pillanatig sem. Izmozni azért nem érdemes vele, a 7,9-es gyorsulás ehhez karcsú, de a stresszmentes, pihentető autózáshoz pont elég. Tisztán elektromos üzemben értelemszerűen semmi hangja nincs – szintetikusat lehet neki csiholni, de minek – de ha beszáll a benzinmotor is a hajtásba, akkor már jönnek zajok az autó orrából. Persze ez csak izgága vezetésnél jön elő, kényelmes autózásnál ilyenkor a zavaró alatt marad a zajszint.

Futóműve csendes és normális burkolatú utakon nem is hozható zavarba, de nagyobb lyukakba zuhanva hamar kiderül, hogy nem Kelet-Európa útjaira optimalizálták a felfüggesztését. Kormánya könnyen forog, – valószínűleg igényli is a nagy rásegítést, hisz nagyon kicsi kormánykerék sugara – mégis jó, könnyed dolog vele irányítani az autót, ami nem is érződik különösebben súlyosnak. Lassításkor észrevenni , hogy mikor vált át a visszatermelést végző motorfék az üzemi fékre, de a lassítás mértéke jól, kiszámíthatóan szabályozható.

Fedélzeti rendszerei – van belőle elég sok – úgy működnek, mint a konkurenseknél, kisebb nagyobb hibákat ez is vét, de semmi komoly hülyeséget nem csinált, az együtt töltött héten sem indokolatlan vészfékezéssel nem szórakoztatott és a kormányszkander műsorszámot is kihagytuk, amiért igen hálás vagyok. Amit kellett – sebességtartás, holttérfigyelés – azt viszont szépen megcsinálta.

Nagy kár, hogy optimális körülmények között autózva is csupán 42 kilométer körüli a 408-as elektromos hatótávja. Ráadásul a töltési idő is hosszú, sőt, a 40 literes üzemanyagtank sem a nagyobbak közé tartozik. Értem, nehéz megtalálni az ár, tömeg, hatótáv háromszögben az optimális pontot, de talán itt még belefért volna egy kis plusz. Pláne, hogy mezei konnektorból töltve a töltési idők is fájdalmasan hosszúra nyúlnak.

Két teljes akksitöltéssel a leautózott 321 kilométer után 6,6 literre jött ki a benzinfogyasztás, ami bő 80 kilométernyi elektromos üzemet is feltételez, és nem annyira fényes eredmény.