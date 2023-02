Magyar motorral is kapható a Peugeot különlegessége

Röviden – Peugeot 408 Mi ez? A Peugeot 2022-ben bemutatott, alsó-középkategóriás modellje. Ferdehátú ötajtós karosszériával, emelt hasmagassággal, terepes külső jegyekkel. Mit tud? A látványos külső mellé modern technika társul a motor- és utastérben egyaránt. Mibe kerül? 13.990.000 forinttól indul 130 lóerős benzinmotorral a Peugeot 408 ára. A csúcsmodellért (PHEV) viszont több mint 20 milliót kérnek. Kinek jó? Azoknak érdemes különösen érdekes, akik fogékonyak a hétköznapitól eltérő megjelenésre.

A 400-as sorozat alapvetően hagyományos autókat takart a Peugeot kínálatában, még a Columbo nyomozó 403-as kabriójára vagy a Taxi sorozat 406-osára gondolva is. Úgy tűnik a francia gyártó ebből a klasszikusságból igyekszik valamit megőrizni a legújabb 4-esnél, amikor megálmodták ezt a fastback crossovert.

Magyarországon is bemutatkozott a 408-as, amelynek bemutatóján mélyrehatóan ismerkedtünk meg az autó megoldásaival. Most te is elmerülhetsz a részletekben. Ugorjunk neki!

Külső

Leginkább a prémium márkáktól szoktuk meg azt a fajta újító merészséget, amit az új Peugeot 408-cal hoz. Immár Magyarországon is kapható a francia márka új, semmihez sem hasonlító modellje. A 2008, 3008, 5008 egyértelműen SUV-ok, a 408 is igyekszik terepesnek is mutatni magát, de mégis nagyon más.

A 3008-nál jóval laposabb, de hosszabb, az 508-hoz hasonlóan nyúlánk, de annál valamivel magasabb. 4,69 méter hosszú, mellé 2,79 méteres, vagyis nagy tengelytávolság társul. Lehetne egy szedán, ha nem lenne megemelve. Hasonló ötajtós forma létezik – a Skoda Octavia majdnem pont ekkora – de a terepes látványelemeivel egész más benyomást kelt a Peugeot 408. A láblendítéssel vezérelhető, motorosan nyíló csomagtérajtó mögötti tér igen tágas: alapesetben 536 literes térfogatú, de a hátsó üléstámlák lehajtásával 1611 literesre növelhető.

Az orra hozza a mostani Peugeot jegyeket, megvannak a keskeny fényszórók (Mátrix LED technológiával) és a rozmáragyar szerű nappali menetfény is. Oldalt és hátul viszont már jönnek a terepes jegyek, fényezetlen küszöbök, sárvédőszélesítések és kifejezetten nagy lökhárító. A sziluett azonban nem bakancsforma. Ha a különc szerzet alatt más futómű lenne akkor sportos szedánnak is hihetnénk, de ebben az emelt formában a szabadidő-autók között is keresheti vevőit.

A karosszéria részleteitől lesz az egész autó olyan, mint egy tanulmány, a sok él, domborítás a különleges hűtőmaszk, a masszív váll a hátsó ajtóknál, a különleges 20 colos felni (az alapmodellen 17”) – szokásosnak egyáltalán nem mondható megoldások varázsolják igazán különlegessé a Peugeot 408-at. De nem hétköznapi az autó alapszíne sem, hiszen a képeken látható a fény hatására hol kéknek, hol zöldnek látszó Obsession fényezés felár nélkül kerülhet a karosszériára.

Belső

Jó benyomást kelt a 408 utastere, kifejezetten vonzó lehet azoknak, akik hagyományos üléspozíciót keresnek. Ebbe az autóba ugyanis lefelé kell beülni, kifejezetten alacsonyra engedhető a vezetőülés, akár egy sportos modellbe, szemben a szabadidő-autók magasra emelt ülés-pozíciójával. Elöl az ülések sportosan nagy oldaltartást és szűkebb kialakítást kaptak, de a tömésük inkább puhák. Az első ülések AGR (Aktion Gesunder Rücken, egészséges hátért küzdő, független német szakértők szövetsége) minősítéssel rendelkeznek. Az utastér kellően tágas, 180 centis vezető mögött ilyen magasságú utas jól elfér még.

Több, mint tíz éves már a Peugeot i-Cockpit koncepciója, amelyben kissé fentebbre kerülnek a műszerek és lentebbre a szokásosnál kisebb kormány. A vezető 10 colos személyre szabható, digitális műszercsoportról olvashatja le az adatokat. A GT kivitelben a műszeregység 3D technológiával is kérhető. Ugyanígy 10 colos digitális kijelzőn kezelhetők a fedélzeti rendszer funkciói, a rendszer 8 különböző profil tárolására képes, ami jól jön, ha többen használják az autót. Telefontükrözés és hangvezérlés is tartozik hozzá.

Egy okos kiegészítőt is hozzátett Peugeot a 408 fedélzeti rendszeréhez: van egy harmadik képernyő is. Az úgynevezett i-toggle kapcsolókon a felhasználó által beállítható funkciókat (pl. klíma, rádióállomás, más alkalmazás) lehet gyorsan, a menüben való barangolás nélkül elérni.

Azt már sok modell tudja – a 408 is -, hogy szükség esetén automatikusan bekapcsolja a belső levegőkeringetést, ám itt a GT kiviteli szinttől a szennyező gázokat és részecskéket szűrő Clean Cabin légkezelő rendszer is van

A vezetéknélküli töltőn túl alapesetben két 2 USB C csatlakozó áll rendelkezésre, de az Allure kiviteli szinttől a hátsó utasoknak is jut 2 USB-C töltőaljzat. A Focallal közösen kidolgozott – feláras – hifi rendszer 10 hangszórót tartalmaz, amelyekhez 12 csatornás 690 W-os erősítő is tartozik.

Technika

Kezdésnek három hajtáslánccal indul a Peugeot 408 forgalmazása. Az alapmotor 1,2 literes, benzines, turbómotor 130 lóerővel, amely mellett szintén benzines 1,6-os turbómotoron alapuló konnektoros hibridek választhatóak, egyik 180, a másik 225 lóerős, amelyekben 81 kW-os villanymotor támogatja a működést. Mindhárom változathoz 8 sebességes automata sebességváltó társul.

Az 1,2 literes motor Szentgotthárdon készül, amely gyár korábban a General Motorsé, az Opelé volt, de utóbbinak a Stellantis csoporthoz való csatlakozása nyomán, immár francia fejlesztésű motorokat is készít.

A két plug-in hibrid változatnál alkalmazott lítium-ion akkumulátor kapacitása 12,4 kWh. A fedélzeti töltő egyfázisú 3,7 kW-os alapesetben, de felárért 7,4 kW-os. Utóbbival 1 óra 50 percre szorítható le a töltési idő a normál 7 óráról.

Üzemmódkapcsolóval szabható személyre a 408 habitusa, a motortípusnak megfelelően, de összességében elektromos, eco, hibrid, normál és sport közül lehet választani. Az alapmotorral eléggé klasszikus vezetési élményt nyújt majd az autó, hiszen 11,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a hibridek hozzá a ma jellemző dinamikát 7,9 mp-es sprintidővel. A hibridek végsebességben is sportosak, akár 233-al (210 km/h az 1,2) is száguldhatnak, kivéve persze, ha tisztán elektromos módban használják, mert olyankor 135 a csúcssebességük.

Hamarosan kibővül a kínálat, öntöltő hibrid és tisztán elektromos változat is elérhetővé válik a 408-asból, ugyanakkor dízelváltozat nem készül.

Vezetéstámogató technológiák tekintetében sokat kínál a Peugeot 408, 6 kamera és 9 radar adataival működő rendszerek segítenek. Elérhető adaptív sebességtartó, sávtartó, táblafelismerő, automata vészfékasszisztens, holttérfigyelő, hátsó forgalomfigyelő, de továbbra is a legizgalmasabb az éjjellátó funkció, amely még az előtt figyelmeztet a gépkocsi előtt tartózkodó állatokra, gyalogosokra és kerékpárosokra, hogy azokat a távolsági fényszóró megvilágítaná.

A Drive Assist 2.0 csomag osztottpályás utakon 2 új funkciót is kínál, félautomata sávváltás és előzetes sebességajánlás a sebességkorlátozó tábláknak megfelelően.

Vezetés

A hazai bemutatón néhány perces vezetésre volt lehetőség, ahelyett érdemes elolvasni a nemzetközi menetpróbán szerzett tapasztalatainkat.

Költségek

Háromféle felszereltségi szinttel érkezik a magyar piacra a Peugeot 408, Allure, Allure Pack és GT. Az alapmodell, azaz az 130 lovas Alllure ára 14.610.000 forint, ám ennél olcsóbban is hozzá lehet jutni. Magánvásárlóként ugyanis csak 13.990.000 forintot kérnek érte.

A hibridek esetében is él a kedvezmény, de valamelyest kisebb, így a 180 lovas 18.770.000, illetve 18.270.000 forintért vehető meg legolcsóbban, míg a 225 LE teljesítményű variánsért 20.380.000 vagy 19.880.000 fizetendő. Ez a hajtáslánc azonban már csak a közepes felszereltségi szinttel párosítva választható. A csúcsmodell, azaz a 225 lóerős GT variáns 21.720.000 forintba kerül, illetve a magánvásárlóknak fél millióval kevesebbe.

Nemcsak árkedvezményt ad magánügyfelek számára a 408 mellé a Peugeot, de a 3 év gyári jótállás mellé +4 év jótállást adnak ajándékba. Ez a gyári jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 7 évig vagy 150 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes.

Alapvetően is normálisan felszerelt autó a 408, de a különleges extrákért kell fizetni. A legújabb vezetőtámogató rendszereket tartalmazó csomag felára 220 ezer forint, az éjjellátó ezen felül még 580 ezer. A fűthető AGR ülések 260 ezer forintba kerülnek, az alap ülések fűtése 60.000. Ha az ülést bőr, Alcantara borítással, masszázs funkcióval is szeretné a vevő az további komoly tétel, 690.000-1.260.000 forint közötti összeg. A Focal hifi 440.000 forintot kóstál, a panoráma üvegtetőért kicsivel több mint fél milliót kérnek.

Az említett alapszínen túl a többi fényezés felára 220-290 ezer forint. A PHEV-et választóknak jó tudni, hogy az erősebb töltőért 220.000 forintot kér a Peugeot.

Értékelés

A bemutatón még előszériás autók szerepeltek, de már rendelhető a Peugeot 408 Magyarországon. Az első autók várhatóan áprilisban érkeznek majd a vevőkhöz. Akkor majd a hazai körülmények között mélyrehatóbban is megnézzük milyen vezetni az autót.

Mellette – Ellene Izgalmas külső

Tágas belső

Modern vezetéstámogató rendszerek

Hibrid, PHEV és elektromos hajtás is lesz Nincs dízel

Magas ár

Az alapmotorral visszafogott dinamika

