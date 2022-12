Különösen vonzó tárgy a Peugeot 408, nekem ennyire egyértelműen jól kinéző új autót nehezen tud felmutatni az autóipar. Pedig emelt is, crossoveres is, indokolatlanul műanyagozott és meghatározhatatlan a kategóriája – még -, az összhang, a kiállása, pláne ez a dizájn piszkosul jól néz ki. Ahogy ott állt előttem a sor tesztautó Sitgesben, nem találtam olyan szöget, ahonnan csak egy kicsit bénának tűnt volna, és ez egy elég üdítő dolog.

Így könnyű közelíteni egy autóhoz, ami sem első, sem második ránézésre sem okoz csalódást. Vastag érzetű az ajtó, nyitáskor súlya van csukódáskor ugyanezt érezni, tompán puffan, remélem ezt a sorozatgyártású autók is tudni fogják majd. Pillanatok alatt megtalálom benne a helyem, mert az ülés mélyre ereszthető, az i-Cockpit pedig megmagyarázhatatlanul otthonos. Talán mert nem kell befeszülnöm egy indokolatlanul nagy kormány mögé, ha már úgyis rogyásig szervózták, teljesen mindegy, mekkora, a Peugeot legalább tökösen mást csinál, és ez az elrendezés működik.

Pillakönnyű a kormánya, így apró mozdulatokkal manőverezek ki a tesztautók sorából. Bírom ezt a játékot, mint valami szimulátor a jobbak közül. Van rajta egy kis súly, épp csak annyi, hogy ne legyen túl könnyű és érzéketlen. A beltér elképesztően csendes, hallgatom a zajokat de már-már kínos a csend. Nem véletlenül vagyunk Spanyolországban ennyiszer sajtóúton, az aszfalt minősége általában remek, a fekvőrendőrök is kíméletesek, ezzel nem lehet mellé lőni, kíváncsian várom, mit produkál majd a 408 az Ajtósi Düreren, vagy a Nagy Lajoson, azokon dől el igazán, hogy rakták össze az autót.

Hajtása sem ad ki zajt, mert az erősebbik hibridet próbálhatjuk csak, a hatótáv pedig a kijelző szerint 35 elektromos kilométer. Ez nem túl combos az ígért 64-hez képest, de a sajtóutakon nem is kímélik az autókat, a rossz fogyasztásból kalkulálhat. Könnyedén gurulunk a pálmafák között, hiányolom a napfénytetőt, mert jó lenne valami kis fény a beltérben, így elég sötét és a hangulat is szűkös, pláne lenne mit nézni a lámpánál állva.

Próbáltuk már ezt a hibrid rendszert korábban több új Stellantis termékben is, és a viselkedése a 408-ban is szinte azonos, egy dolgot kivéve. Jobb a fékezési érzet, most konstansnak és kiszámíthatónak tűnik, remélhetőleg ez így is marad, és sikerült kijavítaniuk a lüktető féket. Alig érezni váltást az elektromos és a benzines motor hajtása között, elég jól áll neki ez a hibrid hajtás.

Határozottságból már kevésbé szerepel jól, és ezen a menetmódok sem változtatnak igazán. Elektromos módban jelentős idő telik el a gázpedál padlóig nyomása és a benzinmotor reakciója között, hibridben és Sportban kicsit kevesebb, de azért fájdalmasan sok ahhoz, hogy sportosnak nevezzük az utóbbit. Ilyenkor a motor mindig jár, de a gázreakció csak tartott gázról adott gyorsításkor jó, kigyorsításkor, vagy előzéskor sokat gondolkodik.

Nagyokat támaszt a futómű a kanyarokban, hárman ülünk az autóban és cipeljük a jókora akku csomagot is, de hajós lebegésnek nyoma sincs. Mivel itt nincsenek úthibák, a hátsó futómű tántorgása sem jött elő – jó eséllyel erre otthon lesz példa. Pici kormánymozdulatokkal terelgethető, elég masszív érzetű autó, oldaldőlése kevés, egyszerűen jól csinálja, amit kell, autószerűen mozog, ez a Peugeot-nak mostanában nagyon megy.

Sportban kicsit szól a belső hanggenerátor is, ami inkább bánatos, mintsem fokozná a hangulatot, szerencsére nem hangos. Nem is lenne rá igazán szükség, mert a 408 messze nem sportos autó, tetővonala is csak stílus, ez nem egy túrakupé. Masszívan fogja az utat, fékezésre és gyorsításra is támaszt, nem úgy, mint egy C5 X – tudom, annak az a varázsa -, ezzel a futóművel, az acél rugókkal és egyszerű passzív lengéscsillapítókkal kimondottan jó vezetni a 408-at.