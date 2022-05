Az eleve villanyautónak épített modellekben gyakran már nem kell vacakolni a teljesen felesleges gyújtáskapcsolóval, de mivel az e-Rifter nem ilyen, és nem is mai típus, így itt gombnyomásra éled fel a rendszer. Szerencsére a kulcsot már nem kell hozzá dugdosni, forgatni, mint például a Dacia Springben. Indítás után a középkonzol kis kapcsolóját kell igény szerint D-be, vagy R-be húzni, és már megy is az e-Rifter, néma csendben. Illetve dehogy némán, a kötelező gyalogosriasztó morgás ebben is megvan. Az irányválasztó mellett van még egy gomb, ezzel a vezetési stílusok közül lehet kiválasztani a megfelelőt, ami lehet Eco, Normal és Power is. Ezek nem csak nevükben különbözőek, hanem a vezető lába alá rakott teljesítmény is változik, 60-80 és 100 kW között.

Nagy előnye az elektromos hajtásnak, hogy azonnal rendelkezésre áll a motor nyomatéka, és gyorsulás közben sincsenek megtorpanások. Ettől kicsit csalóka az e-Rifter vezetése, mert a 136 lóerős teljesítménnyel is fürgének érezni a városi közlekedés során. Autópályán más a helyzet, ott a gyorsan növekedő légellenállás hamar megfogja az irgalmatlanul nagy homlokfelületű autót. A roppant csendes utastérben nincsenek zavaró külső, belső zajok, komolyabb sebességnél is legfeljebb a külső tükrök felől jön némi surrogás. Aki szeret egy pedállal vezetni, az indulás után nyomja meg a fokozatválasztó melletti B jelzésű gombot, ami itt is a fokozott visszatáplálást aktiválja, ami motorfékként lassítja az autót, miközben a mozgási energiából elektromos energiát állít elő.

Vezetési élmény kevés éri benne a vezetőt, de egy dobozos autó nem is erről szól, pláne, ha még elektromos hajtás is van alatta. Futóműve nagyon komfortos, rossz útfelületen sem ráz, zörög, dobál, ebben valószínűleg a 16 colos felnin lévő ballonos abroncsok is sokat segítenek. A nagy és sok üvegfelületnek, no meg az őszinte dobozformának köszönhető, hogy jól átlátható az autó inden sarka vezetés közben, és radarok, kamera is segíti benne a városi közlekedést – 10,8 méteres körben fordul meg – manőverezést, parkolást. Ezen felül hagyományos, nem adaptív tempomat és sebességhatároló, valamint sávban tartó rendszer segíti még a vezetőt. Utóbbi kulturáltan működik, nem cibálja ide-oda a kormányt a felfestések között. Fogyasztása szinte kizárólag városi környezetben autózva 17,9 kWh, ami egy hétszemélyes egyterűhöz képest baráti, persze autópályán hamar elromlott volna ez az átlag.