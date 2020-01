Minimális külső változásokkal jött ki alig három év elteltével a frissített elektromos Ioniq. A leglátványosabb újítás a korábban is rácsozat nélküli hűtőmaszkba szerelt két aktív szellőzőfedél és a frissebb, agresszívebb kettős menetjelző LED-csík. A kocsi új felniket is kapott, köztük a tesztautó érdekes, szürke plasztikbetétes keréktárcsáit. De négy új színnel is bővült a kínálat is, benne azzal a tintakékkel, ami ugyan szintén érdekes, de szerintünk már nem a szó jó értelmében. No de sebaj, nem kötelező ilyen rikító kékben rendelni az autót.

Nem változott viszont a kiváló légellenállás. Az alaktényező eleve csak 0,24, az alacsony építésű, a keskeny autó kis homlokfelülete pedig abszolút értelemben is segít a hosszan tartó könnyed, csendes suhanásban az elektromos technikának.