Az elődhöz mért hossz- és tengelytáv-növekedésnek hála a hátsó sor helykínálata az egyetlen különbség szinte a 3-assal gyakorlatilag teljesen megegyező utastérben. Nem rossz az élet hátul, bár az üléseket kicsit alacsonyabbra tették, mint a limuzinban, így a comb alátámasztása gyengébb valamivel. A kupés forma 180 centi felett kezd zavaró lenni fejtérben, addig kényelmes, ahogy a lábtér is kiváló, azzal együtt, hogy a feláras sportülések alá éppen befér csak a lábfejünk.

Viszonylag jól elvan tehát négy felnőtt az autóban, így feltehetőleg nem ez lesz a választást befolyásoló tényező vásárláskor. A hátul ülőknek jár USB-port és középső hőfokszabályzó is, ellenben előre nehéz a kilátás a masszív első ülésektől, az oldalablakok pedig közel sem húzhatók le teljesen, ha éppen erre lenne igény. A támlák 40:20:40 arányban dönthetők, és az üveggel együtt nagyra nyíló ötödik ajtóval egy jobban pakolható csomagteret kapunk, mint a sima 3-asban, igaz, a 470 literes térfogat (max.: 1210) 10 literrel elmarad mögötte.

A vezetőülésben ülve tényleg nincs nagy újdonság, bár ebben a modellben jár a nagyobb műszerfal és központi kijelző. A remek fogású, kellően vaskos széria sportkormány mögötti képernyő továbbra is inkább vagány, mint informatív, a középső kijelzőben pedig még könnyű turkálni az iDrive tekerőgombbal. Az M Sport ülések nagyon kényelmesek, remekül tartanak kanyarban, nem mellesleg jól is mutatnak, megérik a 334 ezer forintos felárat.

Szembetűnő az anyagminőség javulása is, hiába néz ki időtlen idők óta hasonlóan a belső tér, itt jelentős a változás. Nincs kemény, se kopogós műanyag sehol, az illesztések hibátlanok, a masszív felépítésért menet közben is hálásak lehetünk. Aki már ült BMW-ben, annak semmi sem lesz új, a jól elhelyezett gombokkal pedig az ergonómia is jobb az átlagnál.