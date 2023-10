Óvodától a sivatagig bárhol bevethető családi autó – Subaru Crosstrek

Egész különleges programot találtak ki a Subaru Crosstrek bemutatójára, amiben egy percnyi közutas szakasz sem szerepelt, sokkal inkább az autó terepképességeire, extrém körülmények közötti viselkedésére, és a biztonsági berendezések működésére koncentráltak a gyáriak. Mindezt zárt pályán próbálhattuk, ahol senkinek és semminek nem eshetett baja.

A parndorfi Designer Outlet-től kőhajításnyira lévő Driving Camp Pachfurth adott otthont a bemutatónak, ahol nagyjából bárminek tudnak tesztpályát biztosítani, a motoroktól a kétéltű katonai járművekig. Jártunk már itt korábban, többek között a Suzuki Jimny-vel is. Most pedig a partaszállásszimulátor kivételével ugyanazokat a terepprogramokat toltuk végig a Subaruval is. Igen, egy kissé megemelt, kompakt crossoverrel ugyanott jártunk, mint egy rendes terepjáróval.

Elsőként a szlalompályán, és a vizes műgyantán feszegettük az autók határait, majd jött a jeges emelkedő, és direkt levágtunk néhány kanyart is, hogy lássuk, hogyan birkózik meg a váratlan, irgalmatlan szintkülönbségekkel a Crosstrek futóműve. De nem csak az új Crosstrek szerepelt a menüben, hanem a régi és új Impreza, illetve az előd, XV is. Az ötlet zseniális, így nem csak bízni lehet abban, hogy amit mondanak az autóról – hol, miben, mitől lett jobb – igaz, hanem azt élőben is meg lehet tapasztalni.

Ami az egyik autóból a másikba ülésnél azonnal kiderült, hogy az új változatban sokkal komfortosabbak, jobb tartásúak az ülések, de érzésre a régiben lejjebb volt az üléspozíció legmélyebb pontja. A fellocsolt műgyantán is érezhető volt a különbség, az újabb változatokban valamivel egyszerűbb volt a pályán maradni, és a jeges emelkedőt szimuláló felületen indulásnál is gyorsabban történt minden.

Nyilván a négyféle autóval megtett két-két kör nem egy alapos, mérésekkel megtámogatott teszt, de hangulatra, viselkedésre tényleg szimpatikusabb volt a Crosstrek, még a szinte teljesen azonos Imprezánál is.

A terepprogram másként volt kalandos, itt a 80, majd 100 százalékos lejtőn – ez ha szögmérővel mérnéd, akkor 45 fokos lenne – leereszkedés volt ami megdobta a pulzust az autóban. Ez olyan meredek, hogy az autóból még az ereszkedés előtt kiszállva, és rápillantva, négykézláb sem szívesen indulnál el rajta el lefelé, nemhogy egy olyan dologgal, aminek kerekei vannak.

Ezt tudja terepen a Subaru Crosstrek:

a videó a hirdetés után indul

Maga a mutatvány teljesen hülyebiztos, a féket nyomva szép lassan addig kell előre araszolni, míg a hátsó kerék is a meredélyre kerül, majd megállni egy pillanatra. A legnehezebb rész az, mikor a lejtő alját nézve le kell lépni a fékről és hagyni a lejtmenetvezérlőnek, hogy szép lassan leevickéljen. Hülye érzés, amikor csak az öv tart vissza attól, hogy előrezuhanva szétkenődj a szélvédő belső felén.

Próbálgattuk még az oldaldőlést, illetve a félcsőben szlalomozást, ahol a levegőben forgó kerekek ellenére is lehetett vele haladni. Sőt, a korábbinál 10 százalékkal merevebb kasztnival azt is meg lehetett csinálni, hogy az átlós kerekeken támaszkodó autóban az ajtónyitás, csukás is pont olyan problémamentes, mintha csak a sima aszfalton állna az autó.

Utolsó műsorszámként egy az autó elé tébláboló műgyerek életét mentette meg az EyeSight rendszer, majd megpróbáltunk álló autóba csapódni. Ez sem sikerült, először hangjelzés, majd enyhe, és vészfékezés volt az autó válasza a helyzetre. Sőt, a rendszer arra is képes, hogy ha a sofőr nem nyomja eléggé a féket, akkor felülbírálja, és vészfékez helyette.