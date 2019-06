Olvass tovább

Igazából ez olyan rosszul néz ki, hogy gyalog sem igazán indulnék neki, mi meg itt fogunk mindjárt leevickélni a Jimny-vel. Bízom benne, hogy csak gurulni és nem becsapódni a végén, hiszen elektronika old meg mindent, a vezetőnek csak kormányozni kell. Ha minden jól megy. Végül minden jól ment, félúton megállítva az autót még egy sikító gumis visszatolatás is belefért a mutatványba. Mindez mezei, egyszerű utcai abronccsal.

Suzuki Jimnyit nem most vezetünk először, a nemzetközi bemutató után már a hazai menetpróbán is túl vagyunk, és az igazi teszt is megjelent az autóról, így már tudjuk, milyen vezetni, hogy teljesít hétköznapokon, hogy fogyaszt. Most pedig azt próbáljuk ki, hogy a létraalváz, a merev hidak és a felezővel ellátott váltó mennyire teszik komolyan vehető terepjáróvá a Suzuki kis kockáját.

Ausztriában járunk, nem messze a határtól, a funkciójában a hazai Driving Camphez hasonló pályán. Az azonos név ellenére ennek semmi köze a zsámbéki pályához, az osztrák területe is nagyobb és modulból is jóval több található itt, a megoldandó feladatok is komplikáltabbak.

Bár a Pachfurth melletti létesítményben teljesen valószínűtlen dolgokat is ki lehet próbálni – többek között jetski és Segway vezetésre is megtanítanak, illetve hiánypótló, motoros egykerekező tanfolyamuk is van – mi a Jimny-val csak a partraszálló-szimulátort használtuk, illetve az oldaldőlést, félcsőben szlalomozást, meredeken fel- és lemenetelt próbálgattuk. Több csoportra osztva a vizes feladatnak álltunk neki először, ahol bő alkarnyi vízben kellett mindenféle víz alatti akadállyal megküzdeni.

Ezzel főleg katonák szoktak játszani, hidraulikus emelőkkel állítható benne a vízszint, illetve, ha pontos akarok lenni, a medence padlózatának magassága, és ha kell, szökőárszerű hullámokkal, és esőztetővel is lehet nehezíteni a járműves partraszállást.

Habár kintről a fél méter körüli vízmélység nem tűnik soknak, nagyjából térdig érő víz ez, de autóban ülve már elég nyugtalanító benne vezetni, pláne, hogy a mélyben méretes, láthatatlan vasdarabok is lapulnak, amik össze-vissza dobálják az autót menet közben. Ekkora vízben szép óvatosan, lassan érdemes haladni, hogy az autó létfontosságú részeit – légszűrő – még véletlenül se érjék el a hullámok. És az se baj, ha a rendszámot se vesztjük el, mert a komolytalan műanyag keret nincs felkészítve ilyen igénybevételre.

Hasonlóan a vízben gázoláshoz, a túlzott oldaldőlés is gyomorszorító érzés. Nyilván amatőrként nagyon távol vagyunk attól, hogy oldalára tegyük a dobozt, de azért magunkban mantraként ismételgetjük az instruktor szavait, hogyha ha úgy érezzük dől az autó, akkor lefelé kormányozzunk és győzzük le a fékezési reflexet, hanem inkább gázt adjunk. Ugyanilyen furcsán bizsergető érzés a mesterséges domb tetején elindítani az autót a szörnyű meredek, hosszú lejtőn, miközben csak a lejtmenetvezérlő szabályozza az ereszkedést.

Szépen, egyenletesen, kiszámíthatóan. Fékezni itt sem szabad, de itt már gázt sem szabad adni, mert akkor kikapcsol a rendszer. Ami amúgy még benyomott kuplung mellett is működik. Még kipróbáljuk azt is, mennyire egyszerű vele három, néhány emelet magas dombra felmenni – ilyenkor csak az eget látjuk – majd onnan szépen leereszkedni – ilyenkor meg csak a földet. Az 1,5-ös, mindössze 101 lóerős benzinmotor felező egyesben alapjárat körüli fordulatszámon, kényelmesen vonszolja fel a Jimny-t akárhányszor a dombtetőre.

Az egész napos gyötrés után teljesen egyértelművé vált, hogy a Suzuki Jimny hiába rettentően cuki kis valami, ne tessék bedőlni a nagy, barna, kerek bociszemeknek, ez egy kőkeményen használható, igazi terepjáró. Bár sanszos, hogy senki sem ezért fogja megvenni.