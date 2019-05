A Jimny egyik trükkje a szigorúan kétszemélyes hátsó traktus, a másik pedig, hogy a Suzuki a modellváltással gyakorlatilag teljesen felszámolta a csomagtartót az utastér bővítése érdekében. Tudják, mennyi a raktér a hátsó ülések mögött? 85 liter. Mutatom fényképen:

Így állhatott elő az a felfoghatatlan helyzet, hogy a hátsó ülésen hihetetlen fej- és lábtér fogadja az XXL méretű utasokat is. Az első pillantásra ijesztően kicsi, alacsony háttámlájú székeken meglepően komfortos az utazás. Az első ülések is kicsik, nem is igazán kényelmesek, hosszabb úton derékfájdítóak, de rövidebb útra, egy-két órára azért megteszik.

Ülésmagasság-állítást ne keressünk sehol, a kormány is csak fel-le mozgatható egy kicsit, a pedáltér pedig szűk, de azért nem kellemetlen a munkakörnyezet a Jimny bal első ülésén. A két nagy körműszer a köztük lévő információs kijelzővel nem a legújabb divatot követi, de jól néz ki és kellően informatív is. Csak egy dolgot hiányoltam innen: egy terepjárón azért legalább egy vízhőfok-mérőt még illett volna elhelyezni. Az indulás utáni kék, a hideg motorra figyelmeztető lámpa önmagában kevés, ha extrém terepen pörgetjük a motort és szeretnénk tisztában lenni azzal, hogy is érzi magát pillanatnyilag a technika.

A középkonzolon trónol a Swiftből, Vitarából ismerős, egész jól kezelhető, átlátható logikájú HMI érintőképernyője, kissé igénytelen , ormótlan műanyag tokozásban, alatta pedig a GLX-ben automata klímakonzol büszkélkedik. Ezalatt egy gombsor húzódik: ide kerültek az ablakemelő kapcsolói (az előző Jimnyn még az ajtókon voltak a gombok) és egy-két egyéb holmi, például a lejtmenetvezérlő kapcsolója. Innen le és hátrafelé még néhány kicsi, az autó méretéhez igazodóan viccesen apró tárolórekeszkét találunk. Az utasülés előtt egy masszív plasztik kapaszkodó és egy pici kesztyűtartó található. Nagyon meglepő, de mind a vezető, mind az utas napellenzőjében van sminktükör (igaz, ez csak a GLX-hez jár).

A Jimny GLX utasterének két esztétikai csúcspontja van. Az egyik a bőrborítású, jó fogású, gombokkal teliszórt multikormány, ami megállná a helyét sokkal úribb karakterű kocsikban is. A másik pedig a váltókar és a terepváltó karja, ez a két tömör, masszív fémdarab, amely olyan időkből érkezett ebbe a 2019-es modellbe, amikor még tudtuk, mi a különbség “terepjáró” és “szabadidő-autó” között.

A műszerfalat és az ajtóbelsőt iszonyú mennyiségű olcsó, de az ötletes, részletgazdag forma miatt mégsem kellemetlen összhatású műanyagtenger borítja. A legviccesebbek az imbuszcsavar-fejet imitáló lágy műanyag sapkák a valódi csavarokon: igazi japán humor ál-csavarfejekkel elfedni a valódi csavarfejeket.