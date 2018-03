Az XV a mindennapokban kezes, jóindulatú, kellően rugalmas de nem igazán dinamikus autónak bizonyult. Mindig határozottan indul meg a CVT-vel, de hamar kifut a szuszból. 1443 kilós saját tömege nem nagy, na de a kétliteres szívómotor sem túl erős, a 4×4, a központi kuplung, a két extra féltengely pedig folyamatosan zabálja le a maga részét a nyomatékból. Kanyarban nagyon stabil és gyors az autó, de kigyorsítani sosem volt elég ereje.

100 km/h-s tempónál egyenletesen haladva 2000-es fordulatra ejti a motort a fokozatmentes váltó. Ilyenkor gázt adva persze egy pillanat alatt megint 4000-re ugrik a mutató – a hang viszont nem nő meg drasztikusan. Sajnos. A boxerségből semmi nem érződik: az XV hangja nagyon fojtott, a kipufogó szinte teljesen néma, jobbára csak az erőátvitel és a motor mechanikus surrogásait lehetett hallani, elfogadható szintű szél- és gördülés zaj mellett.

A CVT-váltó sajátosságai, a gázpedál állásától függetlenül forgó motor és a kiszámíthatatlan nyomaték-ingadozások az XV-ben is megvoltak. Azt viszont kijelenthetem, hogy talán összes eddigi CVT-s tesztautóm közül ezzel volt a legintimebb a kapcsolatom, ebben éreztem a leginkább, hogy talán mégis én vezetek, és nem számítógépek, aszerint, hogy miként billegtetem a jobb lábfejem. Persze még így is fényévekre van a közvetlenség, az azonnaliság nem csak a jobb DSG-ktől, de még a legjobb klasszikus automatáktól is.

A teljesítménnyel nem állt arányban a fogyasztás. 9,1 litert mértem százon, jobbára békés országúti, talán ha 15-20%-nyi autópálya és ugyanennyi városi forgalom mellett. Hasonló teljesítményű turbós benzinesek ennél legalább egy literrel kevesebbet szoktak enni – a dízelekről meg ne is beszéljünk.

Egyet viszont meg kell hagyni: terepen és csúszós úton brillírozik az XV. Mintha a sáros földúton lenne igazán otthon; vígan ficánkol, csapkod és tör előre, akkor is, ha kifogy a kerekei alól az aszfalt. Olyan szerencsém volt, hogy az utolsó havas időszakban még pont tudtam vezetni a kocsit, és hát nagyon sajnáltam, amikor elkezdett olvadni a hó. Kikapcsolt menetstabilizálóval még csodásabb és még mindig biztonságos élmény az XV, igazi Subaru, a technika tudása mindig messze meghaladta az enyémet, amikor kezdett eltünedezni a tapadás. Hóban, jégen elképesztően magabiztos és ügyes volt az autó – nem is csoda, hogy olyan népszerű Svájcban a márka.