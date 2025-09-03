Rájött a Volkswagen, hogy értéket képviselnek régi típusnevei, így a jövőben az ID elektromosjármű-sorozat tagjai számozás helyett klasszikus neveket kapnak. Egyelőre nincs szó elmúlt legendák feltámasztásáról, de egy alapvető modell túléléséről igen: az eredetileg ID. 2all néven megismert kisautó ID. Polo néven kerül sorozatgyártásba 2026-ban.

11 fotó

Ez azonban csak a kezdet lesz, ígéri a Volkswagen, a jövőben az összes új ID-szériát nevesítik. A változás nincs befolyással a belső égésű motorral rendelkező (benzines, dízel, hibrid) típusokra, azok a jövőben ugyanúgy folytatják, mint eddig. Ezt úgy értelmezzük, hogy párhuzamosan lesz Polo és ID. Polo – csak el ne kiabáljuk.

Az ID. Polo egyébként még egy fontos típusnevet átemel a villamosítás korába: a korábban ID. GTI Concept néven megismert tanulmány ID. Polo GTI-ként kerül forgalomba, szintén 2026-ban. Rögtön utánuk pedig jön a T-Cross elektromos verziója, az ID. Cross, amelynek szeptember 7-én ismerhetjük meg az előfutárát.

A Volkswagen nem az első, nem is a második német autógyártó, amely rájött, hogy elkapkodta az elektromos névváltoztatást.