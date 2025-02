Az elmúlt években a Mercedes-Benz az EQ-jelöléssel különböztette meg a tisztán elektromos hajtású modelljeit a belső égésű motorral szereltektől. A számok azonban azt mutatják, hogy láthatóan visszaestek a villanyautó-eladások, ezért stratégiát vált a stuttgarti márka – írja a Motor1.com.

Tavaly a zéró emissziós járművekből 185 100 darabot adtak el, ami 23 százalékkal kevesebb a 2023-as adathoz képest. Erre való tekintettel a Mercedes úgy döntött, hogy sokkal egységesebben fogja tervezni az autóit, vagyis az elektromos modellek esetében eltűnnek a futurisztikus benyomást keltő, tojásszerű formák.

Mindez nemcsak a dizájn újragondolásával jár, de át is keresztelik az elektromos autóikat a németek – jegyezte meg a változás kapcsán az Auto123.com. Ez bizonyos értelemben az EQ-modellcsalád hattyúdalát is jelenti, mégsem kell végleg búcsút venni ettől a két betűtől, de a továbbiakban csak kiegészítésként fog utalni a hajtáslánc típusára a Mercedes.

A továbbiakban így a hibrid- és elektromos hajtású modelleket is hasonló néven fogják forgalmazni, mint a hagyományos típusokat. Különbséget a kiegészítő típusjelzés segítségével tehetünk majd közöttük: a konnektoros hibridek az „EQ Hybrid Technology”, míg az elektromos autók a „with EQ Technology” felirattal fogják elhagyni a gyártósort.

Fokozatosan vezetik be a változást, a folyamat már el is kezdődött, hiszen az új elektromos G-osztály már nem EQ-modellként mutatkozik be a Mercedes palettáján. Ezt igazolja az a G 580 is, amit a közelmúltban tesztelt a Vezess: az már az új séma szerinti névvel járt a szerkesztőségünkben.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, nem a Mercedes az egyetlen gyártó, melynek nem vált be, hogy elkezdtek variálni az elektromos modelljeivel. Az Audi is kénytelen volt változtatni (újra):