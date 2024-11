Miután tisztába tettük a külső méreteket, már csöppet sem meglepő, hogy a Mercedes-Benz G-osztály helykínálata jóindulattal is csak átlagosnak mondható a fejteret leszámítva. A széles középkonzol miatt oldalirányban az első sorban is korlátozott a lábtér, az ülések viszont így is közel vannak egymáshoz, széltében egy tenyérnyi sem kell, hogy kinyújtott kézzel átérjek az utasoldali ajtóhoz.

A hátsó ajtókat feltárva ennél is nagyobb meglepetés vár, ott a lábtér éppen csak elégséges, és az első ülésekre szerelt monitorok még a beszállást is megnehezítik. Ráadásul a hátsó üléstámlához is túl közel vannak, így nem kényelmes azokat hosszabb ideig bámulni. Az oldalra nyíló csomagtérajtó mögött viszont egy nagyon jól pakolható tér sejlik fel, és itt szűkölködni sem kell, 620 litertől egészen 1990 literig bővíthető a raktér, ha a tetőkárpitig építkezünk.

Szintén örvendetes, hogy a G-osztály masszív összeszerelési minőségét ugyanúgy hozza az EQ kivitel, és ezzel kiemelkedik az elektromos Mercedes modellek sorából. Az ajtóba simuló kilincs és a mellette található hangszóró különösen jó benyomást kelt, de a műszerfalon a kormány mögötti óra és a vele egybenőtt központi kijelző is jól mutat. Mindkettő 12,3” képátlójú, közös a keretük, illetve az üvegborítás is rajtuk.

A szögletes dobozba zárt turbinaszerű légbeömlők, és a vaskos kapaszkodó az utasülés előtt is tipikus G-osztály kinézetet nyújtanak, de a hasonlóság ellenére sokat okosodott a műszerfali mögötti technika. A legújabb generációs MBUX infotainment rendszer fut a hardveren, van Android Auto és Apple CarPlay, kiterjesztett valóság alapú navigáció, valamint egy lámpafigyelő funkció is, amely egy kamera élő képét vetíti ki a kijelzőre, hogy ne kelljen lehajolni akkor sem, ha túl közel álltunk meg a közlekedési lámpák alatt. Ez kifejezetten jól használható funkció a belvárost járva.

Tesztautónk a modell bevezetésére kihozott Edition One felszereltségű modell volt, amely csomagban a Burmester hifi, a tetőablak, a temperált pohártartó, a vezeték nélküli töltő, a kulcs nélküli nyitás, a karbon optikás elemek mellett az aktív multikontúr ülések is széria. Utóbbi sokszor már enyhébb kanyarokban is úgy felpumpálja az ellentétes oldalon a deréktámaszt az ülésben, mintha egy versenypályán száguldozna az ember, pedig csak kifordult egy parkolóból. Ennek erőssége 2 lépcsőben állítható, de ki is kapcsolható, ha valakit bosszant.