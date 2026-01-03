2026-ban hat új, tisztán elektromos modellt mutat be a Volkswagen, köztük az ID. Polót, amelynek előfutárát – ID.2all néven – még 2023 tavaszán leplezte le a gyártó. Azóta rájöttek, hogy az emberek ragaszkodnak a megszokott típusnevekhez, így lett ID. Polo a projekt, decemberben pedig az átnevezéskor bemutatott, álcafóliás prototípusokat kiengedték a szabadba. Erről korábban már láthattatok képeket a Vezessen:

A fotókon csak kívülről mutogatták az autókat, a Volkswagen azonban nem várt sokáig azzal, hogy megmutassa a beltér egyes részleteit. És hogy miért örülünk ennek ennyire? Azért, mert kifejezetten jól néznek ki a látottak! Visszatértek a nyomható, mindenféle haptikus varázslatot nélkülöző gombok, emellett a digitális felületen retró jegyek köszönnek vissza. Érdemes megnézni az 1980-as évek műszeregységeit, egészen konkrétan az első Golf óracsoportját idéző dizájnt, de ötletes a kazetta alakú zenelejátszó widget is a főképernyőn.

A fenti képeken látottak nem csak az ID. Polóban, de minden ID.-modellben hasonlóan bukkannak majd fel. Kialakításukat felhasználói visszajelzések előzték meg, ennek köszönhetően szaporodtak meg a közvetlen funkciógombok és így született a letisztult, új szoftver, melynek adatai a kijelzőkön megjelennek.

Az ID. Polo esetében a kijelzőpár 26 és 33 cm átmérőjűek lesznek, a nagyobbik az érintőképernyő mérete. A klímafunkciók külön gombsort kapnak a kijelző alatt, míg a pohártartó elé került a hangerőszabályzó, mindkét elöl ülő utas számára könnyen elérhető helyre.