2026-ban hat új, tisztán elektromos modellt mutat be a Volkswagen márka, köztük az ID. Polót, amelynek előfutárát – ID.2all néven – még 2023 tavaszán leplezte le a gyártó. Azóta rájöttek, hogy az emberek ragaszkodnak a megszokott típusnevekhez, így lett ID. Polo a projekt, most pedig az átnevezéskor bemutatott, álcafóliás prototípusokat kiengedték a szabadba, így végre dinamikus képeken is megmutathatjuk a leendő autót.

6 fotó

Az új fotókkal együtt néhány sarokszámot is közölt a Volkwagen. A legfontosabb az ár: 25 ezer euró, azaz 10 millió forint alatt szeretné tartani az induló költségeket a cég.

A motorteljesítményt négy szinten lesz választható: az alapmodell 85, 99 vagy 155 kilowatt (116, 135, 211 LE) maximumot tud majd, míg az ID. Polo GTI 166 kW (226 LE) csúcsteljesítménnyel érkezik egy későbbi időpontban, de még 2026 folyamán.

A két gyengébbik motorhoz nettó 37 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátort társítanak, amely legfeljebb 90 kW teljesítménnyel tölthető. A két nagyobb motor nikkel-mangán-kadmium akkuja nettó 52 kWh kapacitású, a legnagyobb töltési teljesítmény 130 kW, a hatótávolság pedig eléri akár a 450 kilométert.

Az ID. Polo minden változata elsőkerékhajtású lesz. A vadonatúj MEB+ platformra épül majd, amelyet kifejezetten a lehető legjobb hatásfokot szem előtt tartva fejlesztettek: kevesebb alkatrészből áll, így olcsóbban gyártható, és könnyebb. Szintén új generációsak a villanymotorok, valamint az akkumulátorok is, amelyeket a padlóba integrálnak, méghozzá a köztes modulos elrendezést átugorva: az egyes cellákat közvetlenül építik be az akkucsomagba, ami a helytakarékosság és tömegcsökkentés szempontjából előnyök, az energiasűrűség 10%-kal nő, viszont nem lehet modulonként cserélni a hibás komponenseket, így a javítás helyett marad a csere.

Az MEB+ platform egy sor új generációs elektronikus vezetőtámogató funkciót is támogat: kibővítik a Travel Assist félig önvezető funkció tudását, amely mostantól a sebességet, a távolságot és a sávon belüli pozícióit is automatikusan tartja. Szintén új funkció a jelzőlámpák és a stop-táblák felismerése.

Az új ID. Polo 4053 mm hosszú, 1816 mm széles és 1530 mm magas lesz, a tengelytáv 2600 mm. Nincsenek tehát nagy eltérések a jelenlegi Polótól, a helykínálat viszont jobb, mivel az elektromos hajtási rendszer helytakarékosabb. Ez, meg a 19 mm-es hossznövekedés elsősorban a hátsó üléseken jelent majd előnyt. A váll- és fejtér is nő. A csomagtartó látványosan (+24%) tágasabb lesz, 351 helyett 435 literes az alapértéke. A második sori üléseket lehajtva 1125 helyett 1243 litert (+10,5%) kapunk.

Az ID. Polo csak ötajtós, ötszemélyes kivitelben készül majd.

A Volkswagen ID. Polo egyik testvérmodellje a Škoda Epiq, a másik a Cupra Raval lesz: