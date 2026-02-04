Nemrég olvashattok a 2026-ban Magyarországra érkező új autók közül a leginkább megfizethetőkről, helyesebben a kevésbé drágákról, aztán a lélekemelő technikájú és formájú highend sportautókat valamint a sportos luxusterepjárókat gyűjtöttük össze. De rengeteg más új autóval is gazdagodik idén a hazai autós világ, amelyeket két másik anyagban mutatunk be. Az Alfa Romeótól a Kiáig ebben a cikkben találjátok az új autókat. A másik cikkben többek között az új kecskeméti Mercedesről és a Volkswagentől várható e Vitara konkurensről írunk, a Land Rovertől a Volvóig feldolgozva a 2026-ban Magyarországra várt új és megújuló autókat.

Ha egy márka nem szerepel a valamely cikkben, például a Dacia, a Ferrari, a Nissan, a Renault vagy a Porsche, a hiányzó márkák 2026-os újdonságaival a négy anyag közül valamelyikben találkozhattatok. Akkor is érdemes belenézni az többi áttekintésbe, ha itt találkozol a kedvenc márkáddal, mert például olcsóbb autójukról vagy sportmodelljükről másik cikkünkben olvashattok.

Alfa Romeo – Megújul a Tonale

Örömteli, hogy az évtizedek óta sorvadó Alfának 2026-ban lesznek újdonságai Magyarországon. A második negyedévre várható a hibridhajtású Junior összkerékhajtással, ami nagyon ritka ebben a kategóriában. A Tonalét modellfrissítéssel korszerűsíti idén az olasz prémiummárka, mert bemutatása óta lassan négy év telt el.

Mivel az igényes technikájú és valóban jó autók kiveszése aggasztó ütemben halad, fontos megemlíteni, hogy az importőrtől származó információink szerint 2027 végéig biztosan számolhatunk a Giorgio-padlólemezre épülő Alfákkal. A Giulia és a Stelvio a 2,2-es dízelmotorral illetve Quadrifoglio csúcsmodellként lesz elérhető. A dízel és az 520 lóerős, V6-os biturbó sportváltozat közé célzó Veloce nem szerepel a hazai kínálatban.

Audi – A Q9 a válasz az X7-re és a GLS-re

Van mit behoznia az Audinak, miután az elmúlt évtizedben gyakori vezetőváltásokat kellett elszenvednie az igazgatótanács élén és a fejlesztési vezetői pozícióban. A mostani, nyugodtabb korszakban a márka számos új autó bemutatásával kapaszkodik a BMW és a Mercedes után.

2026 második negyedévében a Q4 E-tron modellfrissítésére és az új A6 Allroad hazai bevezetésére figyelhetünk. Idén nyáron a kínálat tetején trónoló Q7 utódán kívül a még nagyobb Q9 bemutatására számíthatunk, de ez még csak a világpremier idősávja, nem az itthoni értékesítésé.

Az év későbbi szakaszára is marad fajsúlyos újdonság. Egyrészt a gyár megnyújtja az A3 termékciklusát a második modellfrissítéssel és bemutatja a Q4-nél kisebb villanyautóját, az elektromos Audik új belépőmodelljét. Magyarországi megjelenésük a harmadik negyedévre tehető. A márka új sportmodelljei, az RS5 és az RS6 hazai érkezésének idejéről itt írunk.

BMW – Új 3-as, új X5?

Idén a Neue Klasse autói a legfontosabb modellek a BMW-nél. Az iX3 március 7-én rajtol a márkakereskedésekben és várhatóan ősszel az elektromos limuzin is kijön az új technikával. Gyártása az év második felében kezdődik Münchenben.

Mivel a 3-as méretkategóriájába célzó villanyautó lesz, az i3 nevet viszi tovább, bár merőben eltérő autó, mint az egykori Megacity Vehicle, a szénszálas karosszériás, könnyűfém hajtásmodulos első i3, viszont a nevet jelenleg használó kínai limuzinhoz sok szempontból közel áll. Valószínűnek látszik, hogy az új i3 nem küldi nyugdíjba az i4-est, hiába ígérkezik hasonló méretű autónak. Az i4, akárcsak a 4-es Gran Coupé, a neve alapján is valamivel magasabbra belőtt autó.

Idén a Neue Klasse fejlesztéseinek egy részét megkapják más, LCI vagy leváltás előtt álló BMW-k is, tehát a friss technika kisebb-nagyobb elemeit nemcsak az elektromos autók hasznosítják. 2027-ig összesen 40 modellben találkozhatunk velük. A 7-es és az elektromos i7 is átvesz fejlesztéseket ebből a csomagból, amikor az LCI (Life Cycle Impulse avagy modellfrissítés) ideje eljön idén nyáron.

2026-ban meghatározó modellek lecserélésére számítunk. Bár a BMW importőre hagyományosan csak a már kommunikált autók érkezését erősítheti meg, a hét év körüli modellciklusokból felsejlik a modellváltás a G20-as 3-asnál, amelyet 2018 legvégén vezettünk először.

Ideje az X5 teljes megújításának is, amire későősszel kerülhet sor, ha nem is az autó forgalmazásának indításával, de legalább bemutatásával. Talán az év legvégén látjuk majd az új iX4-est is, minden bizonnyal debreceni gyártásból.

BYD – Érkezik Denza

Már írtunk a márka alacsonyabb árú új autóiról, közöttük a vélhetően Szegeden gyártandó újdonságról, így ehhez a cikkhez a 2026-ban érkező BYD-modellek közül a megújuló Seal maradt meg. Kisebb modellfrissítés vár az autóra és az első negyedévben megérkezhet belőle a Comfort verzió a kisebbik akkumulátorral.

Szintén a márkához kapcsolódó hír, hogy a cég elkezdi prémiumtermékként pozícionált autói forgalmazását Magyarországon. Ismereteink szerint a Denza márka kezdetben egy fővárosi szalonnal működik majd, az első márkakereskedés idén év végén nyílhat meg.

Citroën, DS – Rákapcsol a prémiummárka

Idén a C5 Aircross az egyetlen új típus a Citroënnél, most, az év legelején jut el a márkakereskedő-hálózatba. Már járt nálunk az elektromos változata, nemsokára tesztet olvashattok róla.

Sok minden történik mostanában a DS-nél. Bár még friss a No4 és a No8, de a feltörekvő prémiummárkának van kapacitása a DS7 utódát is megmutatni. Leleplezése az első negyedévre várható, az elektromos és hibrid hajtással is gyártandó autó itthoni értékesítése a negyedik negyedév projektje lesz. Ezt az időszakot a kifutó DS7 hidalja át, dízelmotorral 13 790 000 forintos nyitóártól.

Más Stellantis-márkákhoz hasonlóan a DS-re is pozitívan hathat a nagy akkumulátorcsomag elérhetősége. Itt a No8 kínálata egészül ki vele, a hosszabb hatótávú modellek nyár végére juthatnak el Magyarországra.

Cupra és SEAT – Renovált Ibiza és új városi villanyautó

Úgy fest, hogy a SEAT már nem költ az Ibiza és az Arona utódának kifejlesztésére, ezért a gyár inkább még egy modellfrissítéssel nyújtja meg az idén kilencedik évüket taposó autók termékciklusát. Mindkettő az év elején fut be a márkakereskedésekbe. Előbbi a 95 lóerős 1,0 TSI háromhengeressel 6 990 000, utóbbi 7 500 000 forinttól kapható itthon Fresh felszereltséggel. Mindkét autót vezettük a renoválás után. A cikkből minden fontos kiderül, itt csak annyit, hogy ne írd le őket a koruk miatt!

Látványosan nagyobb az élet a Cupránál. Tavasszal, várhatóan a második negyedévben újul meg a Cupra Born, a hátsókerék-hajtású és hátul dobfékes kompakt villanyautó.

Vadonatúj típus a nyárra prognosztizálható Raval, a VW-konszern most születő városiautó-modellcsaládjának egyik tagja. A VW ID.Cross és a Škoda Epiq testvérmodellje közös gyártósoron készül velük Spanyolországban, ez ígérkezik a sportos verziónak a három közül. Az autót 15 mm-rel leültették, a futómű és a menetstabilizáló elektronika hangolását egyaránt sportosra vették, a kormánymű progresszív áttételezésű.

Kétféle kapacitású akkumulátorral lép piacra Magyarországon a Raval, a VZ sportmodellben a legnagyobb teljesítményű motor 226 lóerős. Az új generációs városi villanyautók az MEB-technikájú villanyautókkal szemben elsőkerék-hajtásúak, így az MEB+ építőkészletet használó Raval is elöl hajt.

Arról korábbi cikkünkben olvashattok, hogy az év elején a Formentor VZ visszatér a 390 lóerős győri öthengeressel. Áprilisra várható egy új alapverzió a Tavascanból 58 kilowattórás akkuval, 190 lóerővel és 438 km-es WLTP-hatótával.

Ford – Fejlődő villanyautók

Mivel a Renault-s együttműködésben, az AmpR Small padlólemezre születő városi villanyautók bemutatása csak 2028-ba várható, az idei évet meglévő autói továbbfejlesztésével tölti a márka. Egyrészt kiterjeszti a Blue Cruise korlátozottan önvezető funkciót további típusokra, a benzines és az elektromos Puma, a Kuga és a konnektoros hibrid Ranger is új vezetőtámogató kényelmi funkciókkal gazdagodik.

Másrészt a belépő Capri és az Explorer elektromos oldalról fejlődik, ami nem csak maszatolás. Az alapverziókban új a villanymotor és új az LFP vagy lítium-vasfoszfát katódkémiájú akkumulátor is. A hátul hajtó nyitómodellek hatótávja – 17 százalékos javulással – 444 km az Explorer és 464 km a Capri esetében. A bő 10 százalékot erősödő, 170 helyett mostantól 190 lóerőt és 350 newtonmétert leadó farmotorral 8,0 másodpercre javult a két villanyautó 100-ra gyorsulása.

Honda – Megújuló hibridek

Idén a Prelude a Honda fő újdonsága, a teljes hibrid hajtásláncú kupét nemrég már vezethettük. De a márka odafigyel hétköznapi autóira is, ami megmutatkozik a kompakt ZR-V és a nagyobb CR-V enyhe frissítésében.

Ne várjatok mélyreható átdolgozást, de ezek a harmonikus, szerethető és fejlett hibrid hajtásrendszerű autók kicsit korszerűbbek, jobbak lehetnek megújításuk után. Mindkét típus bevezetését nyárra tehetjük az importőrtől származó információink alapján.

Hyundai – Erősítés kicsiben, nagyban

Bár a teljesen megújuló Bayon és a renovált Ioniq 6 N már szerepelt eddigi cikkeinkben, a Hyundainak még úgyis maradtak újdonságai 2026-ra, hogy a Nexo új generációjáról lemaradunk itthon, mert a tüzelőanyag-cellás villanyautóhoz nincs nyilvános hidrogénkút-hálózat.

Tavasszal lesz itt a felfrissített Ioniq 6. Érdekes újdonság a Staria kisbusz 800 voltos elektromos változatban. Villanyautóként a Staria akkuja 84 kilowattórás, a motorteljesítmény 160 kW vagy 218 lóerő, a WLTP-hatótáv nagyjából 400 km lehet. Elektromos autótól figyelemreméltó a 2000 kg-os vontatási kapacitás, ha a gyár igazolja ezt az előzetes adatot. Mivel a Staria BEV gyártása májusban indul, nyár végén lehet a márkakereskedésekben.

Ősszel, október táján futhat be a tanulmányautóként látott és Ioniq 3-ként megvalósuló vagány kompakt villanyautó a törökországi Izmitből. Közelebbről, Csehországból szállítja a Hyundai a vadonatúj Tucsont, ami fajsúlyos újdonság a magyar piacon. Mivel gyártása várhatóan novemberen kezdődik, lehet, hogy értékesítése átcsúszik 2027-ra.

Szinte biztosan ez lesz a helyzet a korszerűsített Santa Fével, amelynek hátsó formaterve is módosulhat a modellfrissítéssel. Dél-koreai gyártása miatt a novemberi SOP (Start Of Production) után pár hónapig eltart, mire Európába érnek a szállítóhajók, hazai forgalmazása 2027 elején reális.

Jeep – Überdzsipek villanymotorral

Több újdonsággal jelentkezik a Jeep is 2026-ban Magyarországon. Az új Compass februártól elérhető tisztán elektromos hajtással és az 1,2 literes kisegítő hibriddel. A harmadik negyedév elejére várható belőle a konnektorról tölthető akkus hibrid és a nagyteljesítményű összkerekes elektromos változat, 375 lóerővel.

Ősszel számol az importőr a Wagoneer S hazai premierjével. Az elektromos hajtású SUV impozáns csatahajó, egyelőre az amerikai modell számaiból tudunk kiindulni.

Nagyjából 600 lóerőre és 800 Nm nyomatékra számíthatunk, 3,5 mp körüli állórajtos sprinttel 100-ra. Békés közlekedéshez az első villanymotor leválasztható, így részterhelésen csak hátul hajt a rendszer. A Stellantis STLA Large architektúrájában itt is 100 kWh-s akkura számíthatunk.

Még belefér 2026-ba a Recon értékesítésének elindítása, ami a klasszikus Wrangler búcsúját jelentheti Európában. A Recon egy villanyautó, de a Jeepek szintjén is komolyan vehetőnek ígért terepjáró-képességekkel.

Az STLA Large technikát használó terepjáró két villanymotorja egyenként 400 lóerős, a kombinált csúcsteljesítményük 660 lóerő. Ez több a Wrangler 6,4 literes, V8-as motorral szerelt Rubicon 392 verziójánál is, amely 477 lóerőt tudott. Álló helyzetből a villanydzsip 3,6 másodperc alatt éri el a 96 km/óra sebességet. A 100 kWh kapacitású akkumulátorban tárolt energia kiviteltől függően akár 400 kilométerre elegendő.

KGM –Musso Grand lesz a Q300-ból

Cikkünk élesítésekor már rendelhető a KGM Actyon hibridváltozata a Torresből származó soros-párhuzamos hibrid hajtásrendszerrel, listaáron 16 999 000, kedvezménnyel 15 999 000 forintos indulóáron.

Ebben az esetben is a BYD technikáját vette át a KG Mobility, akárcsak elektromos autóihoz. A villanymotor 130 kW (177 LE) teljesítménye és 300 Nm maximális forgatónyomatéka egyaránt meghaladja a belső égésű komponensét. A Miller-ciklusú benzines turbómotor 150 lóerős és 220 Nm a nyomatékmaximuma.

204 lóerő a rendszerteljesítmény, azaz a vezérlés széles tartományban képes variálni a két erőforrást; az erős villanymotor jóvoltából akár 100 km/óráig haladhatunk a benzinmotor nélkül. Míg a 163 lóerős turbós benzinesből van 4×4-es is, a teljes hibrid csak elsőkerék-hajtással kapható.

Nem kell sokat várni a Q300 kódnéven rebesgetett újdonság hazai forgalmazására sem. Az új fejlesztésű pickup áprilistól lesz megvásárolható itthon és a Musso Grand utódának tekinthető.

Kia – Offenzíva, nagyban

Ami a hazánkban megjelenő újdonságokat illeti, kevés márkának lesz olyan erős éve, mint a Kiának. A már megemlített K4, az EV2, a Seltos és a Stonic nem minden, ezeken kívül is várunk tőlük új autókat 2026-ra.

Az EV5 már rendelhető, akárcsak a PV5 öt üléssel és furgonként. A PV5 kisbuszból hiányzó hat- és a hétszemélyes változat szeptembertől bővíti a hazai választékot. Október-november táján megjelenhet a kerekesszékkel is használható verzió a családi villanyautóból. Hátra van még a megújuló Niro, amely hibridhajtással év végére érhet ide.

