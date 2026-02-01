Az autóipari fejlesztések általában az ársáv felső részén jelentkeznek először, a Ford azonban megfordította ezt a trendet, és két típusából is a legolcsóbb variánst tette értékesebbé.

9 fotó

A tisztán elektromos Explorer és Capri szabadidőjárművek új lítium-vasfoszfát akkumulátort kaptak, amely tartósabb, olcsóbb, és jobban tűri a maximális feltöltést (míg a lítium NMC akkumulátorok esetében szerencsésebb 80%-nál megállítani a töltést.) Ennek köszönhetően a technológia alkalmasabb azok számára, akik kevéssé tudatosan használják autójukat.

A hatótávolság mindkét esetben kb. 70 kilométerrel nő: az Explorer esetében ez 444 kilométert, a Caprinál 464 kilométert jelent.

A nagyobb kapacitás mellett a villanymotor teljesítményét is növelte a Ford: mindkét típusban 190 lóerőre emelték a csúcsteljesítményt, a maximális forgatónyomaték 350 Nm. Álló helyzetből 8,0 másodperc alatt gyorsulnak 100 km/órára az autók.

A módosított villanyautók értékesítésének kezdetéről nem közölt információt a Ford.